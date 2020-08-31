將支付＋載具＋會員點數三件事，通通整合在一個條碼上，看似簡單的設計，實際上街口領先了競爭對手LINE Pay整整三年，他們是怎麼做到的？

「需要載具跟會員嗎？」超商店員熟練的說著，這時結帳的顧客，依序點開行動支付付款碼、載具以及會員條碼，結完帳，半分鐘都過去了，後方仍排著長長的人龍。

這是街口支付（以下簡稱：街口）產品長范庭甄某次在超商目賭的情況，她不禁感嘆：「數位服務增加，真的有縮短結帳速度嗎？」

街口瞄準了許多人不愛用行動支付的痛點「麻煩」，將支付＋載具＋會員點數三件事通通整合在一個條碼上，只需刷一次條碼就能搞定三件事，用戶再也不需要在櫃檯前罰站半分鐘。

事實上，看似簡單的貼心設計讓街口領先了競爭對手LINE Pay整整三年，更成功攻下三大龍頭超商，整合會員累點，這是如何做到的？

整合支付與載具，領先對手LINE Pay三年

如今條碼整合功能已成為街口品牌的一大特色，而這個故事要從2017年、街口在超商龍頭711上線時說起，當時交易量開始因為進軍超商逐步攀升，「常常在路上都能看到旁邊的路人，用街口結帳，很興奮！」

但身為產品長的范庭甄也不得不承認，街口用起來其實沒有很方便，許多人會使用行動支付，只是為了賺回饋、點數，讓她反思，「有一天回饋沒了，用戶就會回到更方便的支付方式。」

許多人會使用行動支付，只是為了賺回饋、點數，街口產品長范庭甄反思，「有一天回饋沒了，他就會回到更方便的支付方式。 攝影 / 蔡仁譯

這樣的危機意識讓街口展開一連串超前部署，2017年將支付碼與載具整合，用戶只需要給店員刷一次條碼，就能一次完成付款和存載具。後來新加入街口的通路一定會優先做，再去修改原先合作通路的系統，逐步完成升級。

范庭甄笑著說，一般的APP都會看APP內的留存率，希望用戶使用越久越好，支付產品則相反，「我們都是看用戶打開APP後，多快可以離開。」相較於過去動輒15秒的流程，整合後只要3秒鐘就能完成交易。

這項創新整整領先了對手LINE Pay三年（LINE Pay於2020年五月推出），范庭甄認為，政府本身就有花資源在推廣雲端發票，許多大型通路早已導入，所以很幸運地在整合過程沒有遇到太多困難。

全球創舉！整合會員系統讓條碼「三合一」

加入通路會員、在消費時集點數，這已經成了許多民眾的反射動作，但對不愛集點的消費者來說，背後有兩大痛點。

首先就是怕麻煩，結帳同時還要開啟會員條碼，時間拖長乾脆不集；第二，推出會員制度的零售業者越來越多，消費者不可能每個都下載，這些，都是業者會員經營上的挑戰。

街口瞄準這兩件事，在2018年時跟「Global Mall 環球購物中心」合作，將會員集點與支付條碼、載具整合，消費者只需要刷一次條碼，就能完成三件事情，這項創新，更是全球首例（非每個國家都有發票）。

經過街口產品團隊的設計，在街口綁訂「會員卡」後，用戶不需要額外點選，結帳流程不因要累點而改變，只需開啟付款碼就可以。 攝影 / 蔡仁譯

除了環球購物中心，街口也跟全家、萊爾富串接會員系統，范庭甄透露，年底前711也將完成串接，等同街口一次攻下台灣三大超商，共計2200萬的會員人數，背後有龐大的導客能量與潛力。

不過，這項創新曾引發通路業者憂心街口「搶會員」？范庭甄不諱言，這確實是與業者溝通上的挑戰，「我們沒有要搶會員！」他解釋，街口並沒有要自己打造一套會員集點系統，合作的通路也不需要在街口的平台上建立會員系統，只需要將本來的會員系統與街口串接就行。

結帳時，POS系統會自動辨識該筆消費，是屬於哪一個通路、是否符合累點標準，並自動幫消費者完成累點，用戶不需要額外點選，結帳流程不會因為要累點而改變，只需開啟付款碼就可以。

尤其在會員數1100萬的全家於今年初上線後，范庭甄認為，因為規模夠大，對其他零售業者也起了示範作用，「做出了一個成功經驗，往後談合作就比較順利。」

范庭甄認為，會員系統應該要是跨支付方式的，無論用現金、悠遊卡或是街口，都要能累積點數，因此採取與通路串接會員系統的方式，接下來的目標是希望能與所有高交易頻次的通路，都完成會員系統串接。

坐進別人辦公室開發，街口為何總能領先對手？

其實，無論是載具或是會員系統整合，技術本身並沒有很困難，麻煩的地方在於與通路間的溝通，這是因為，連鎖通路串接行動支付都需要改動內部POS系統，規模較小的支付商，可能還需付出高價更改POS。

而街口領先的關鍵就是： 願意針對特定通路需求保留彈性，去做客製化調整規格。

范庭甄認為，街口創新步調相較於對手LINE Pay快，原因在於業務、開發團隊都在台灣，沒有一個在國外的總部，包袱比較少，有在地化優勢，也比較能設身處地了解第一線商戶所面對的痛點，並能夠適時依照需求修改，甚至是客製化規格。她回憶，「當年街口為了快速發展，面對大型通路的規格要求，心裡總想著：『行！你大！聽你的！』」

范庭甄回億，3~4年前街口規模不大時，要串接台灣大車隊，當時因為對方資訊人員也不多，為了了解對方系統規格，「我們團隊還坐再對方的辦公室，一起開發。」 攝影 / 蔡仁譯

舉例來說，街口在3、4年前就想要串接台灣大車隊，但因為對方資訊人員也不多，為了了解對方系統規格，「我們團隊還坐在對方的辦公室，一起開發。」藉此客製化開發規格，加快上線腳步。

街口技術長林世鵬驕傲地說，「街口總是去踩台灣資訊業或金融業沒人敢踩的地方。當踩平了、踩順了，其他競爭者就會加入一起玩。」勇於當先行者，去處理最麻煩的挑戰，成為街口屢次在創新上超前的關鍵。

責任編輯：錢玉紘