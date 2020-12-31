少了現場感，2020跨年晚會就不「high」了嗎？在電信業者大力宣傳5G下，線上體驗可望比過去升級。杜拜哈里發塔則與Zoom合作。

準備度過2020年最後一天！新冠狀病毒（COVID-19）影響下，台灣是全球少數幾個還有跨年晚會的國家，不過為了防止英國變種病毒侵台，目前除台北市以外的台中、台南、高雄等多個縣市皆宣布取消實體聚會，僅提供線上直播。

少了現場感，2020跨年晚會就不「high」了嗎？在電信業者大力宣傳5G下，線上體驗可望比過去升級。

遠傳電信

遠傳電信今年持續支持臺北跨年晚會，除提供免費線上直播（需加入會員），也把科技元素帶進轉播中。

例如首度將體育賽事頂級規格的「20機拍攝」運用到大型演唱會舞台上，透過多部高速攝影機同時攝錄運算、拼接完整影像，創造觀眾最大觀看角度。

「自由視點」技術以往只能呈現90度視角，今年遠傳與主辦單位挑戰100至120度視角，讓表演段落能更「面面俱到」被鏡頭捕捉，提升跨年影像規格及轉播品質。

為了突破空間的限制，遠傳另外也與節目製作單位合作，規劃「百人粉絲視訊同步」演出，透過遠傳5G提供的大頻寬、低延遲的網路技術，整合Microsoft（微軟）提供的客製化演出專用系統，達到百位粉絲同步連線。

中華電信

中華電信MOD與HamiVideo平台集結台北、桃園、台中、台南及高雄等跨年晚會，零時差在「5G瘋跨年專區」LIVE播出；其中高雄跨年更以多視角轉播滿足用戶的導播魂，用戶可自由切換「陸、海、空」等轉播想看的視角，享受高自由、新視野。

Hami vedio提供多個縣市的2021跨年晚會轉播。 中華電信

MOD用戶在12/28至2021/1/1期間，皆可隨心所欲的挑選喜歡的歌手或節目免費觀賞。

中華電信並於桃園跨年晚會現場打造15米沉浸式舞台，將3部4K攝影機影像即時縫合成12K沉浸式環景影像，透過5G高速率、MEC技術即時傳輸，並利用8台高解析高流明投影機組合投射出主舞台表演，提供民眾沉浸式體驗。

全球跨年煙火直播

紐約時報廣場跨年因疫情首度取消民眾進入與施放煙火，僅開放工作人員與表演者進入，114年來首次以線上直播呈現。

為了讓更多人欣賞「全球第一高塔」哈里發塔（Burj Khalifa）施放煙火壯觀場面，其所屬地產公司伊瑪爾（Emaar）特別與Zoom合作，希望讓民眾能夠以各種行動裝置觀看跨年盛會。

雪梨所屬新南威爾斯州政府提出折衷方案：經典煙火持續施放，「鼓勵」民眾不要到現場，改在家中看直播。

責任編輯：錢玉紘