行政院在2020年的最後一天，整合公佈了許多2021即將上路的新制，包含基本工資調漲、為新創公司設立創新與戰略新版、開放純網銀試營運等。

行政院綜合業務處在今（31）日進行行政院院會報告，主要回顧了2020年台灣在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）上的防疫、紓困與振興措施成果，以及未來2021年預計推動的重要措施及建設。

2021年新制上路：調漲基本公司、設立創新版與戰略新版

展望未來2021年，各部會皆有許多新的措施及政策：

行政院新聞傳播處

一：調漲基本工資，為每小時基本工資160元，以及每月基本工資24,000元，將有200萬勞工受惠。

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二：調高基本生活費，預計205萬戶民眾在明年報稅時，將享有減稅利益，並開放使用手機報稅；同時也擴大中、低收入戶涵蓋範圍，約有2,100多戶受惠。

三：提高全國國中小營養午餐補助，從每人每餐3.5元提升至6元，約有170萬名學童受惠。

四：農業保險法及農民退休儲金上路，並推動豬隻死亡保險強制投保，確保斃死豬不會流入市面及養豬戶權益。

五：社會住宅，推動社會住宅1.5萬戶，延長青年安心成家購屋優惠貸款至2022年底，並放寬申請條件，擴大辦理租金補貼。

六：明年1月開始受理申請圖書出版品免徵營業稅，

七：開設「臺灣創新板」及「戰略新板」，協助創新公司進入資本市場籌資。

八：首家純網路銀行試營運，並開放電子支付帳戶相互轉帳，提供更便利的金融服務。

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九：遠距醫療納入健保給付，並以山地、離島、偏遠地區先行。

十：加碼補助雇主僱用高齡勞工，協助其再就業，傳承專業技術與經驗。

十一：新購通勤電聯車首航，並補助機車駕訓班考照學費，更周全照顧臺鐵通勤族與機車族。

十二：親山近海，持續深化「向山致敬」及「向海致敬」政策，完成15處山區地點行動通訊品質改善、山屋新建、整建9座，完成12處海洋驛站，並於臺南建置第1處海洋保育教育中心。

十三：外來人口統一證號比照國民身分證字號改版，讓外來人口在進行網路購物、訂票、醫療掛號時更加便利。

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十四：聲音照相科技執法，改善噪音問題，提升民眾生活品質。

十五：桃園支援新竹備援管線、烏溪鳥嘴潭人工湖引水設施及數個離岸風場將陸續完工，穩定民生水電供應，促進產業發展。

振興券超過98%民眾參與；政府發放1,327億紓困金

在防疫成果方面，自去2019年12月31日針對武漢直航入境班機登機檢疫開始，政府即積極推動各項防疫措施，從中央流行疫情指揮中心的開設、禁止口罩出口、實施口罩實名制、推動「防疫新生活運動」，到近期的實施「秋冬防疫專案」及公布跨年活動5項防疫措施，讓國人生活沒有太大的衝擊，「臺灣模式」也被彭博評比排名全球第2。

在紓困成果方面，因應武漢肺炎對經濟帶來嚴重衝擊，政府推出規模達1.26兆元的紓困振興方案，目前計已發放1,327億元現金、紓困518萬人，協助超過12萬家廠商免於倒閉、112萬名員工免於失業；目前11月份失業率3.75%，是近8個月最低，且已連續6個月縮減。

另貸款紓困已核貸2.9兆元，幫助138萬戶度過難關，並協助1,356萬個人及企業減輕利息、租金、稅金及水電費等負擔。

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在振興成果方面，政府在疫情趨緩後發放振興三倍券，目前已有超過2,332萬人領用，超過98%的國人共同參與，帶動1,000億元的消費，加上各部會陸續推出藝FUN券、農遊券、客庄券及動滋券，並配合地方政府及商家加碼推出各項刺激消費措施，已使國內經濟景氣明顯回升，民間消費餐飲業、零售業、批發業第3季成長率明顯增溫，內需動能穩健。

此外，目前出口及外銷訂單明顯回升，出口總值連續4個月破300億美元，外銷訂單連續9個月成長。今年前3季我國GDP成長率均位居亞洲四小龍之冠，也是已開發國家中唯一維持經濟正成長的國家。

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提出紓困措施的同時，政府也大力推動「投資臺灣三大方案」及境外資金匯回專法，成功吸引臺商及外資回臺投資，目前「投資臺灣三大方案」總投資金額已突破1.1兆元，境外資金匯回專法上路1年多，申請匯回資金已達2,293億元。政府也加速重大投資及公共建設，今年公共建設支出總計近5,176億元，比去年同期增加執行732億元，截至11月底經費達成率為近12年新高。

責任編輯：錢玉紘