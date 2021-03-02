光隆精密-KY是台灣老字號商用車（貨卡及巴士）鑄鐵件供應商，在排氣彎管及旁通閥供應量居台灣之冠，2020年受疫情影響，EPS2元，2021年期望力拼業績重返榮耀，力拼20%以上成長，營收將衝破10億元大關。
光隆主要擅長鑄鐵件，主要在中國福州及台中大雅廠生產，商用車零件營收占比65~70%，其次是風電10%，其餘為農用及建築業務，2020年受到風電因疫情建置趨緩，而歐美商用車需求被疫情打亂，年營收8.62億元，還比2019年衰退17%。
從鑄鐵轉向鋁件，迎向汽車輕量化
不過，今年由於最大柴油引擎客戶CUMMINS出貨量從去年下半已逐漸回溫，光隆KY的1月營收已經正式翻正年成長，主力福州廠（製造占比約65%）營收單月年增率更達30%。董事長呂皇甫指出，2021年上半會是高成長年。
目前商用車市場出現幾波變化，首先是電動車需求興起，由於長期車體輕量化，看好需求，光隆KY也從鑄鐵業務轉向佈局不鏽鋼及鋁件生產，今年鋁件生產製造比例就可望從去年20%提升至25％，2023年鋁件營收占比將達30%。
目前鑄鐵元件仍最適合在中國生產，因為中國鑄鐵原料供應豐富，成本低廉，不過因製造地在中國，銷歐美要交高額美關稅，目前光隆KY透過與客戶各認列一半關稅成本方式因應。
為此光隆KY也已在嘉義太保馬稠後工業區標到一塊5000坪土地，第4季取得用地後將展開新廠規劃，預計2～3年建廠完成，目標生產鋁等非鑄鐵類零件，為2023年以後成長佈局。
力爭電動車訂單，一年拼營收貢獻10%
另外，光隆KY主要生產引擎零件EGR（排放相關廢氣再循環系統)閥座和冷卻殼體，中國針對空氣污染，發佈國家第六期排放法規(簡稱國六) ，要求燃油引擎貨卡銷售時需裝置排放相關廢氣再循環系統(簡稱EGR)，去年因疫情，推動速度較慢，今年貨卡加裝該零件市場需求將明顯回升，而EGR使用鋁件比例也增加。
其次，光隆KY底盤類零件也看到新趨勢。過去煞車以碟式煞車為主，今年開始光隆KY將小量生產電子機械式煞車系統（EMB），2022年將大量產，2023年成為主力成長業務之一。
光隆KY總經理曾國銑指出，電子機械煞車少了空壓機，車輪可減重，很適合電動商用車，還可以在煞車過程因反作用力回沖電能，增加電動車車續航力，反應速度加快更安全。
看好EMB未來在商用車需求，北美貨卡及中國電動巴士都將大量導入，成為未來業績成長動能，另外EGR過去主要銷售北美，今年中國市場加入貢獻，中國營收占比將拉高至2成。
佈局「非鑄鐵」零件及EMB零件，也可說為了電動車產業佈局，目前電動車營收占比非常少，2023年量才會成長，是未來成長潛力業務項目，光隆KY也透露，過去以商用車為主，未來期望透過客戶和大切入特斯拉供應鏈，今年第2季風電業開新標案，風電業績也將比去年成長，期望上半年交出高成長成績單。