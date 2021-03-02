老字號商用車鑄鐵零件光隆精密-KY，今年力拼靠中國柴油商用車環保化需求及電動巴士電子機械煞車系統EMB導入需求，更傳出計畫進軍特斯拉供應鏈，能否成功？

光隆精密-KY是台灣老字號商用車（貨卡及巴士）鑄鐵件供應商，在排氣彎管及旁通閥供應量居台灣之冠，2020年受疫情影響，EPS2元，2021年期望力拼業績重返榮耀，力拼20%以上成長，營收將衝破10億元大關。

光隆主要擅長鑄鐵件，主要在中國福州及台中大雅廠生產，商用車零件營收占比65~70%，其次是風電10%，其餘為農用及建築業務，2020年受到風電因疫情建置趨緩，而歐美商用車需求被疫情打亂，年營收8.62億元，還比2019年衰退17%。

從鑄鐵轉向鋁件，迎向汽車輕量化

不過，今年由於最大柴油引擎客戶CUMMINS出貨量從去年下半已逐漸回溫，光隆KY的1月營收已經正式翻正年成長，主力福州廠（製造占比約65%）營收單月年增率更達30%。董事長呂皇甫指出，2021年上半會是高成長年。

目前商用車市場出現幾波變化，首先是電動車需求興起，由於長期車體輕量化，看好需求，光隆KY也從鑄鐵業務轉向佈局不鏽鋼及鋁件生產，今年鋁件生產製造比例就可望從去年20%提升至25％，2023年鋁件營收占比將達30%。

光隆精密工業獲選沃旭離岸風電供應商輔導基金技術本土化專案。 光隆

目前鑄鐵元件仍最適合在中國生產，因為中國鑄鐵原料供應豐富，成本低廉，不過因製造地在中國，銷歐美要交高額美關稅，目前光隆KY透過與客戶各認列一半關稅成本方式因應。

為此光隆KY也已在嘉義太保馬稠後工業區標到一塊5000坪土地，第4季取得用地後將展開新廠規劃，預計2～3年建廠完成，目標生產鋁等非鑄鐵類零件，為2023年以後成長佈局。

力爭電動車訂單，一年拼營收貢獻10%

另外，光隆KY主要生產引擎零件EGR（排放相關廢氣再循環系統)閥座和冷卻殼體，中國針對空氣污染，發佈國家第六期排放法規(簡稱國六) ，要求燃油引擎貨卡銷售時需裝置排放相關廢氣再循環系統(簡稱EGR)，去年因疫情，推動速度較慢，今年貨卡加裝該零件市場需求將明顯回升，而EGR使用鋁件比例也增加。

其次，光隆KY底盤類零件也看到新趨勢。過去煞車以碟式煞車為主，今年開始光隆KY將小量生產電子機械式煞車系統（EMB），2022年將大量產，2023年成為主力成長業務之一。

光隆KY總經理曾國銑指出，電子機械煞車少了空壓機，車輪可減重，很適合電動商用車，還可以在煞車過程因反作用力回沖電能，增加電動車車續航力，反應速度加快更安全。

光隆精工公開標售方式，向嘉義縣政府取得馬稠後產業園區後期產業用地，土地面積約5,253坪，總金額逾2.49億元，將新設廠房，未來成為集團另一個重要生產基地。 光隆

看好EMB未來在商用車需求，北美貨卡及中國電動巴士都將大量導入，成為未來業績成長動能，另外EGR過去主要銷售北美，今年中國市場加入貢獻，中國營收占比將拉高至2成。

佈局「非鑄鐵」零件及EMB零件，也可說為了電動車產業佈局，目前電動車營收占比非常少，2023年量才會成長，是未來成長潛力業務項目，光隆KY也透露，過去以商用車為主，未來期望透過客戶和大切入特斯拉供應鏈，今年第2季風電業開新標案，風電業績也將比去年成長，期望上半年交出高成長成績單。