Epic Games收購了《糖豆人》母集團，而騰訊擁有Epic Games 約40%股份，意味著騰訊遊戲帝國仍以不同形式在不斷拓張。

最大股東為騰訊（持股4成）的《要塞英雄》（Fornite）開發商Epic Games宣布收購Tonic Games Group，後者旗下遊戲工作室Mediatonic推出了2020年最受歡迎的多人派對遊戲《糖豆人》（Fall Guys），具體收購金額並未向外透露。

《要塞英雄》的開發商Epic Games買下《糖豆人》母公司。 Epic Games

Mediatonic在2005年於倫敦創立，目前全球有約300名員工，去年2月推出《糖豆人》後迅速席捲全球，在遊戲推出24小時內，就吸引了150萬玩家參與，呆萌的角色在場地內競速大逃殺的玩法廣受玩家歡迎，與《Among US》（太空狼人殺）是2020年最熱門的兩個遊戲。

「在我們持續建立虛擬的未來時，需要懂得做遊戲、內容、具有經驗的創意人才。」Epic的執行長Tim Sweeney表示。

Epic Games現金多多拚收購，壯大自家平台生態系

根據Epic Games的說法，《糖豆人》除了目前在PS4與PC上能夠遊玩，也會持續開發Xbox與Switch的版本，同時也能期待「跨平台」對戰的來臨。

買下Tonic Games Group前，Epic Games較知名的收購案發生在2019年，接連買下視訊聊天服務Houseparty（已實裝在《要塞英雄》中），以及熱門的賽車足球遊戲《Rocket League》（火箭聯盟）開發商Psyonix，2020年也收購了許多關於遊戲軟體方面的服務。

賽車足球遊戲《Rocket League》在被Epic Games收購後，轉為免費遊戲並由Epic Games Store獨佔。 Rocket League

且在2020年，《Rocket League》轉為免費遊戲，且從Steam下架，由Epic Games自有的遊戲平台Epic Games Store獨佔。不過，目前Epic Games並沒有打算對《糖豆人》做一樣的事情。

對Epic Games來說，手上的確有不少錢可以運用，2018年的營收達到30億美元（約為新台幣900億元），且目前的募資資金也有34億美元（約為新台幣1,020億元），最靠近的一輪是2020年包含Sony在內的17.5億美元。

此外，有趣的是《糖豆人》是用Unity引擎做的，是Epic Games旗下Unreal遊戲引擎的競爭對手。而Epic Games開發的《要塞英雄》在全球竄紅，不過Epic Games在2020年與蘋果、Google兩大手機平台爆發App收益分成爭議，《要塞英雄》遭App Store、Google Play先後下架。

責任編輯：張庭銉