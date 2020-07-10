Sony宣布以2.5億美元投資Epic Game，結合Sony娛樂產業資源及Epic Game的社群經驗，為消費者和創作者帶來獨特的數位娛樂體驗。

Sony宣布以2.5億美元（約台幣73.3億元）投資Epic Game，使Epic Game的估值達到178.6億美元。Epic Game不僅擁有遊戲開發工作室，更自行打造遊戲引擎，其中生存類型遊戲《要塞英雄》（Fortnite），透過許多線上線下的活動串聯包括演唱會、派對等活動，在玩家中形成緊密的社群而在全球累積超過1.29億次的下載量。

Sony表示，投資Epic Game可結合Sony在娛樂產業豐富的資源及技術，以及Epic Game在社群及數位化平台的經驗，未來將透過合作為消費者及創作者帶來獨特的娛樂體驗。由於Epic Game在《要塞英雄》遊戲內的活動相當成功，包括上半年疫情期間與饒舌歌手Travis Scott合作舉辦虛擬演唱會「ASTRONOMICAL」，因此Sony在新聞稿中也透露，希望能藉由Epic Game在《要塞英雄》中數位活動的經驗，創建多媒體體驗的活動。

Epic Game執行長暨創辦人提姆·史威尼（Tim Sweeney）表示：「我們為玩家帶來了即時的3D社群體驗，並將此遊戲體驗與電影或音樂整合。」因此預期Epic Game未來將運用Sony Pictures和Sony Music等資源與自家技術整合，創作更多有趣的多媒體網路體驗。

Epic Game接受《VentureBeat》採訪時也強調，獲得Sony投資後，Epic Game的遊戲也會繼續在其他平台上發行，並不僅屬於Sony的遊戲工作室或遊戲主機。

Sony和Epic Game多年來合作緊密，Epic Game不僅使用將在今年底的下一代遊戲主機PlayStation 5，來展示其遊戲引擎下一版本Unreal Engine 5的功能，史威尼也表示，針對下一代遊戲機的儲存架構已經與Sony進行密切的合作。

Epic Game在2012年獲得騰訊3.3億美元的投資，並獲得了40％的股份，在那之後Epic Game不僅估值快速成長，隨著《要塞英雄》在全球風靡玩家，收入也持續大增。

資料來源：VentureBeat、The Verge、BusinessWire

責任編輯：蕭閔云