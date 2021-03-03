火箭實驗室Rocket Lab日前宣布將上市，並投入於大型可重複利用火箭「Neutron」的研發計畫，有望與SpaceX一同競爭這塊太空大餅！

據外媒報導，火箭實驗室Rocket Lab日前宣佈與「特殊目的收購公司」（SPAC）Vector Acquisition合併上市，並獲得7.5億美元資金。這將使得其能針對大型可重複使用火箭進行研發，與SpaceX展開直接的競爭。

Rocket Lab創辦人兼執行長彼得．貝克（Peter Beck）證實，該公司已經開始研發名為「Neutron」的大型可重複使用火箭，可媲美SpaceX的獵鷹9號火箭。Rocket Lab計劃用這筆資金在美國建設新的Neutron火箭製造工廠，並在2024年發射。

Rocket Lab創辦人兼執行長Peter Beck。 截圖自YouTube

Rocket Lab成立於紐西蘭，多年來始終在紐西蘭北島的私人航空港用名為Electron的小型火箭發射衛星。該公司和SpaceX會定期發射火箭，為政府支援的火箭製造商提供服務。

在此之前，兩家公司採取和平共處的方式，沒有太多的正面交鋒。Electron可將500磅（約227公斤）的負荷送入軌道，每次發射費用約為1,200萬美元。而SpaceX獵鷹9號火箭可以將5萬磅（約22,680公斤）的貨物送達相同軌道，費用約為6,000萬美元。

Rocket Lab的目標為嘗試每隔三天左右發射大量廉價的火箭，期待為一波新客戶提供太空服務。然而，有了Neutron，該公司將會與SpaceX展開更激烈的競爭。

這款131英尺（約40米）高的火箭應該能攜帶大約1.8萬磅的貨物進入軌道。且如獵鷹9號火箭一般，Neutron的助推器可重複使用，發射後可降落於海上平台。貝克拒絕透露發射成本，到目前為止，該公司只有Neutron的展示圖。

Rocket Lab計畫研發的大型可重複利用火箭Neutron。 Rocket Lab

Neutron主要是為了建造巨型衛星網路，但Rocket Lab也看到了其他的潛在用途。例如，中等升力的火箭最終可能會發射前往月球、火星和金星，它將擁有載人航太飛行所需的所有安全功能。

本文授權轉載自：網易科技

責任編輯：文潔琳