再過不到一個月就是清明節連假了，你的返鄉車票訂了嗎？台鐵已經開放訂票，來看看哪些時段完售、哪些還有剩！

台鐵今天零時起，開放清明連假車票訂購，台鐵統計，到上午9時，訂票過程順利，返鄉及收假熱門時段長途自強號車票都已售完。

今年清明節連假從4月2日至5日共4天，台鐵疏運期從4月1日至6日，今天零時起開放網路、電話語音及超商訂購車票。

台鐵統計，至上午9時，共完成15萬1879筆、23萬8012張訂票，訂票過程順利，返鄉及收假熱門時段車票都已售完。

台鐵提醒完成訂票的旅客，務必於2天內（含訂票日）至台鐵各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取的車票，將於3月6日上午9時重新釋出供民眾訂票。

至今天（4日）上午9時，台鐵清明連假已售完的長途自強號車票時段如下：

一、東部幹線：台北往台東方向，4月1日上午10時後至4月2日傍晚6時前；台東、花蓮往台北方向，4月5日上午7時後。

另台鐵清明假期加開北花優惠復興號，其中4月2日台北往花蓮5684次座位也已售完。

二、西部幹線：台北往高雄方向，4月1日晚間7時至4月2日上午10時；高雄往台北方向，4月5日上午11時至下午5時。

南迴線無論是高雄往台東或台東往高雄的各車次長途自強號，都有座位。

本文授權轉載自：中央社

責任編輯：錢玉紘