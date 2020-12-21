雖然明年的旅遊業重點仍是國旅，但KLOOK確認為2021年與2020年的旅遊會有些不一樣。

「疫情爆發的時候，KLOOK有一段時間都只做一件事情：處理使用者的退訂。」旅遊體驗預訂平台KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民回顧2020年時說，「看到不斷上升的退訂數字，心裡是很焦慮的。」

後續全球國境封鎖，台灣也宣布停止出旅遊團與接待國外旅客，旅遊業迎來了海嘯般地衝擊，「我們只能把原先推動國旅的腳步加快，也好在有事先鋪陳，與幾個城市簽訂MOU與記者會之後，很多在地的旅遊供應商都知道我們是誰、願意跟KLOOK合作。」林耀民說。

簡單回顧完2020年，他也提到2021年KLOOK在台灣的關鍵目標：都會娛樂、供應為王，以及鐵粉養成。

國旅還要撐一年，還能怎麼玩？

交通部預估可能到2021年第四季才會有旅遊泡泡，這也代表國旅模式還需運作一年以上的時間，但KLOOK認為，雖然都是國旅，但明年的玩法可能會不太一樣。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示，展望2021年的3大目標是：都會娛樂、供應為王，以及鐵粉養成。 KLOOK

「都會娛樂將會是下一個重點，KLOOK也會想辦法做得更深、更好。」林耀民說，跨縣市的旅遊高峰仍會持續，但是會發生在連假期間，報復性出遊的盛況可能會稍稍減退，但都會娛樂、週末娛樂的需求則會上升，包含星級飯店或是特色酒店的宅度假體驗、聚餐享樂型的吃到飽或精緻下午茶、大型主題表演等。

林耀民預告，KLOOK在2021年有許多大型的活動正在籌備當中，例如將邁入第16年的春浪，確定於明年4月在北部舉辦，KLOOK將成為獨家線上售票通路。

供應為王的概念，則是KLOOK在今年大推國旅時發現，關鍵商品的掌握度與商品包裝的能力比以往更加重要。消費者有旅遊商品的需求，也願意為了獨特體驗付費，讓平台必須替供應商添加更多的亮點，或是透過商品聯動（如微旅行＋酒店）來提高商品價值。

最後則是鐵粉養成、提高用戶的黏著度，「跟出入境旅遊不同的是，國旅就是服務台灣2,000多萬人的民眾，提高頻次與持續回購的誘因，是明年努力的目標，也是旅遊業者的決戰重點。」林耀民說。

回顧2020年重點：積極與政府夥伴結盟，協助商家數位轉型

在疫情的影響下，KLOOK在2020年加速了原先計劃中佈局國旅的腳步，國旅的商品有顯著的提升，包含景點門票、文化體驗和秘境探索等，截至11月底為止，台灣商品已超過3,200項，是去年同期的3倍，整體預定數也較去年成長170%。

KLOOK也與台南市政府、屏東市政府等公家機關結盟，協助台南與屏東的在地商家數位轉型，也透過政府機關的人脈資源與曝光，讓KLOOK更好聯繫上在地的商家，把商品放上平台。

在邊境封鎖的時刻，2020年KLOOK除了發展國旅，也積極地拓展觸手到交通及美食等範疇。

KLOOK於今年整合了統聯、國光兩家客運與8家租車業者，打造交通搜尋的入口平台。 KLOOK

在交通旅遊方面，KLOOK整合了國光客運與統聯，一站就能搜尋兩家客運的路線、價格等，也串接了8家租車業者，打造KLOOK交通平台的第一個入口。

此外，KLOOK在疫情間也積極發展美食，合作餐廳數從年初600間成長為1,800間，更與90多間吃到飽餐廳品牌合作，並與線上預訂服務inline串接，提供1,000多間餐廳線上預訂的服務。

責任編輯：蕭閔云