2020年交易筆數（含ATM轉帳）52.21億筆，交易金額（含ATM轉帳）4.95兆元。2023年底新目標，非現金支付交易筆數成長50%，達78億筆。

金管會2023年非現金支付目標出爐，銀行局今天宣布，至2023年底非現金支付交易筆數相比2020年底要成長50%，交易金額則要達到新台幣6兆元。

金管會統計去年非現金支付交易筆數為52.21億筆，若要達陣目標成長率5成，等於2023年底將來到78億筆。

金融監督管理委員會2015年提出國內非現金支付比率5年後要從26%倍增至52%，至2020年底屆期，比率為40.37%，即使納入ATM轉帳交易金額，比率上升至51.7% ，仍未達標。

金管會今天宣布，2023年底新目標，非現金支付交易筆數相比2020年底成長50%，且交易金額要達到6兆元。

銀行局副局長林志吉表示，原先是以非現金支付比率（非現金支付金額除以民間消費支出）來設定目標，近日參採世界支付報告以及國際間實務運用的指標後，決定以「非現金支付交易金額」及「非現金支付交易筆數」雙項作為新衡量指標。

街口是市占率最高的電子支付。 街口

林志吉說明，非現金支付交易金額是原先衡量指標的分子項，經過綜合考量，決定延續此指標，以持續觀察台灣非現金支付交易的成長情形；至於非現金支付交易筆數，則是考量推動非現金支付的目的，是希望民眾從小額到大額交易都能使用，因此選擇此指標，反映民眾日常生活的消費情形。

鼓勵小額也嗶一下，非現金交易拼比數不拼金額

至於筆數及金額擬定，則是參考過往幾年非現金支付的平均成長情形，以及幾家大型發卡機構對未來發展的預估，去綜合訂定。

林志吉指出，使用的基期設定為2020年交易筆數（含ATM轉帳）52.21億筆，交易金額（含ATM轉帳）4.95兆元。此外，考量ATM轉帳是台灣民眾廣為利用的管道，因此這次將ATM轉帳也列入非現金支付內計算。

林志吉表示，電子支付機構管理條例將於7月1日施行，金管會目前規劃在6月底完成條例相關子法和配套措施訂定，待條例上路後，將可為非現金支付營造良好發展環境，對未來非現金支付交易發展樂觀期待。