近期統一超公布2020年營運成績。在台灣超商本業方面，營收持續成長，主要歸功於過去兩年的數位會員投入，以及持續積極展店。

統一超商近期公布2020年成績，2020年的合併營收為2584.95億元，較去年同期成長0.95%。

其中台灣7-ELEVEN本業營業額1681.48億元，受惠去年持續多元展店、突破6,000店，以及架構OPEN POINT會員平台、優化顧客數位體驗等策略，較同期成長6.4%，增幅達100億元以上，創下歷史新高。

在獲利方面，台灣7-ELEVEN營業利益持續成長，但歸屬於母公司稅後淨利，因海外轉投資事業受到疫情影響，以及2019年轉投資事業認列一次性財政返還，較去年同期減少2.89%，每股稅後盈餘為9.85元，較去年同期略減0.29元。

App寄杯帶動業績漲1成，行動支付OPEN錢包使用率過半

回顧2020年，7-ELEVEN在數位上的佈局，是帶動本業營收成長的重要動能。在過去2年，統一超在會員點數系統研發費用分別為6,911萬元和7,824萬元，2020年就可以看出這些投資逐漸有成效。

首先，在2020年2月，7-ELEVEN推出了一次買、分次取的「行動隨時取」搶攻咖啡寄杯市場。CITY系列飲品藉由行動隨時取將寄杯雲端化，帶動相關業績成長近1成。

在3月，也重整旗下OPEN POINT累點與使用機制。這些佈局，帶動OPEN POINT會員數在2020年一年成長躍進逾1,200萬名，較前一年度倍數成長。更陸續推出OPEN POINT行動隨時取、全店集點電子化、i預購等服務，帶動會員貢獻度與活躍度皆呈倍數成長。同時，OPEN POINT也積極拓展OPEN錢包的使用通路，目前已串聯14個使用通路。

7-ELEVEN的會員經營之路可以追溯到icash推出時，至今icash 2.0已經是台灣第三大電子票證，是統一超經營會員的重要利基。 蔡仁譯攝影

在5月，7-ELEVEN整合了旗下OPEN POINT與ibon兩大App，讓一個OPEN POINT App就可以使用ibon的售票、列印、繳費、寄件、數位儲值、好康紅利、生活服務、購物8大功能。整合之後，ibon的三大熱門服務ibon列印、繳費查詢、寄件服務年累積350萬人次使用，較2019年成長10%。

同時，統一超商旗下的3大支付工具（icash2.0、icash Pay、OPEN錢包）也帶動非現金支付交易金額占比創歷史新高、突破30%，其中，OPEN錢包更成為7-ELEVEN支付王，每2位使用行動支付的顧客中，就有1人使用OPEN錢包。

7-ELEVEN與寶可夢公司共同推出「寶可夢主題店」。 統一超商提供

7-ELEVEN「寶可夢主題店」門市設計由日本寶可夢公司親自操刀。 統一超商提供

分店數成長率達10年新高！未來還要加開更多特殊店型

在去年，7-ELEVEN的分店數淨增加369間，總分店數衝破6千大關，在12月底分店數總計6072間。去年的分店成長，不但是7-ELEVEN在過去10年來成長速度最快的一年，也讓7-ELEVEN的分店數佔比超過全台超商5成。

而科技店、複合店、聯名店這些特殊店型，正是7-ELEVEN展店的重要方向。

近年來，7-ELEVEN以「智能」、「複合」、「聯名」3大策略，積極拓展Big7、X-STORE、聯名店、複合店等店型，其中以Big7效益最高，業績成長可達3成，目前在全台有11間分店屬於Big7店型。

在去年，7-ELEVEN也結合智能體驗、多元複合及肖像聯名打造「X-STORE 4」，更推出SNOOPY史努比、OPEN小將、Sanrio三麗鷗、角落小夥伴等肖像聯名店等8家創新店型，均帶動單店業績及來客數成長2成以上。

台南SNOOPY史努比主題店。 統一超商提供

台南首家「7-ELEVEN X SNOOPY史努比主題店」坐落台南中西區。 統一超商提供

進入2021年，7-ELEVEN將持續多元展店、架構OPEN POINT會員平台、優化顧客數位體驗，並結合foodomo外送新事業，帶動業績穩健成長。