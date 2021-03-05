外貿協會為協助廠商更深入瞭解「台灣精品」選拔相關細節及參選準備，於臺北、臺中及高雄巡迴舉辦3場選拔說明會。

代表臺灣優質創新產品最高榮耀的「台灣精品獎」，第30 屆選拔活動已經開跑!外貿協會為協助廠商更深入瞭解「台灣精品」選拔相關細節及參選準備，於臺北、臺中及高雄巡迴舉辦3場選拔說明會。首場說明會於昨(4)日在台北國際會議中心舉行，吸引線上線下共220位企業代表參與。

經濟部國際貿易局主任秘書戴婉蓉致詞表示，台灣精品於國內外目標市場，辦理線上及線下多元整合的行銷活動的目的，在提升台灣品牌及產品的知名度，形塑台灣產業的優質形象。外貿協會副秘書長王熙蒙於致詞時進一步指出，台灣精品是由國內外超過100位審查委員，依據研發、設計、品質、行銷四項標準，經過嚴謹的評選過程挑出具創新及優質的產品，獲獎企業可以參與台灣精品國內外行銷推廣活動，登上國際市場舞台，爭取商機。此外，外貿協會執行國際貿易局的各項專案，如「加強數位貿易及電子商務進階輔導方案」與「數位貿易學苑」協助企業數位轉型，提升電子商務能力；「小型線上機動團」等客製化服務，歡迎企業多加利用。

本(110)年度榮獲台灣精品金質獎殊榮的紡織印染全廠自動化整合廠流亞科技代表許靜宜分享參選經驗；另一家金質獎得主醫療器材廠晉弘科技代表簡玉屏認為獲得台灣精品獎就是獲得國家肯定，參與相關宣傳活動推廣，提升了公司品牌知名度及目標族群的忠誠度。

因應疫情影響，臺北場選拔說明會同步於台灣精品Youtube官方頻道直播。本屆台灣精品選拔線上報名至6月30日截止，歡迎各企業報名。台灣精品選拔說明會預計於臺中(3月9日)、高雄(3月12日)辦理，現場將安排經驗豐富的得獎企業分享參選攻略，詳情請見台灣精品官網及臺北場選拔說明會直播頻道。

本案聯絡主管:

外貿協會行銷專案處 吳俊澤處長

02-2725-5200分機1300

wuct@taitra.org.tw