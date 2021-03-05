台積電啟動校園徵才周活動，有興趣的大學生們可以及早卡位「護國神山」！預計要招募9,000名新血加入，且在北中南皆有人才需求。

先前才有台積電赴美員工福利曝光的消息，本周台積電也宣布啟動校園徵才周活動！預計要招募9,000名新血加入，且在北中南皆有人才需求。

台積電指出，今年除了深入大學校園舉辦徵才說明會外，亦同時舉辦校內面談會，預估將有逾3,000 名學子參加說明會。為了因應業務成長與技術開發需求，2021年預計招募近9,000名新進同仁，在新竹、台中、台南皆有人才需求，歡迎電子、電機、光電、機械、物理、材料、化工、化學、資工、資管、工工、工管、財會、管理、心理、人力資源、勞工關係等科系的碩、博士應屆畢業生和具備相關工作經驗的人才加入，尤其歡迎對半導體具高度熱忱並具備良好英文能力的人才！

台積電今（5）日於台灣大學舉行今年首場自辦校園徵才說明會，預計三、四月將舉辦共10場說明會，除了台大，還包括陽明交大、清華、中央、中原、元智、逢甲、淡江、高科大、以及雲科大，同時也將參加8場校辦徵才說明會，包括中山、成大、台科大、北科大、中正、中興、台師大、以及海洋大學。

此外，台積公司預計於台灣大學 (3 月15 日)、陽明交通大學與清華大學(3 月18 日，合辦)，以及成功大學(3 月19 日) 分別舉辦三場校內面談會。

台積電

台積電內部除了製程相關工作，還有前瞻基礎研究、IC 設計、智慧製造、物流運籌、廠務等多元的職務，不僅需要一般理工背景的學生，甚至土木、環工、農化等科系的人才都有加入台積發展的機會。這次說明會有多位台積主管參與，透過面對面的提問與對話，對台積與各類職務都有更深入的了解。

除了校園徵才活動，台積電也舉辦了「DNA 暑期實習積因計畫」，即日起至2021年4月16日同步開放申請。「DNA 暑期實習積因計畫」提供各式講座、課程與工作坊，讓學生了解關鍵產業趨勢與台積公司最新的技術發展，並鼓勵學生參與專案累積實戰經驗，提前培養職場競爭力，實習表現優異者將有機會獲得正職預聘。

另外，台積電為招募更多有人才，下半年會再次啟動活潑並具有彈性的「預辦登積」行動面談專車校園巡迴活動，以全新的招募設計主題拉近與年輕學子的距離，吸引應屆畢業生前來，提早投遞履歷。

自去年9月底開始，台積公司首此以校園行動面談專車陸續進入台大、成大、清大、交大、中央、中山等學校，進行研發替代役暨預聘面談活動，為公司招募新血。

責任編輯：錢玉紘