以車牌辨識與車主需要的支付服務起家，車麻吉傳來捷報，完成近億元的Pre-A輪募資，領頭者為中華開發創新加速基金。

以車牌辨識與車主需要的支付服務為核心的台灣新創車麻吉於今（8）宣布完成320萬美元（約為新台幣9,600萬元）Pre-A輪募資，由中華開發創新加速基金領投，並由天使投資人與其他法人跟投。

在2019年車麻吉完成了天使、種子輪資金共120萬美元（約為新台幣3,600萬元）的募資，投資者包含六角國際事業公司前財務長林照峰等。本次首度引進法人股東，對此，車麻吉執行長余致緯（首圖右）樂觀看待未來：「過往五年的創業路上，多數時候都是我們創辦團隊獨自前行，有了法人的加入，可以讓我們在這段路上跑的更快更遠。」

車麻吉擁有40萬會員、400個加油站與停車場

車麻吉以繳交停車費、加油支付起家，先前余致緯接受《數位時代》訪問時這樣形容車麻吉的服務：「車主上了車之後，所有的付款都由我們負責。」

車麻吉現有40萬會員，換算下來全有7%車主是車麻吉的用戶，以及橫跨14個縣市400+個停車場與加油站場域。 車麻吉

現在這個使命沒有改變，更擴大至所有出行領域，以支付與會員基數為基底打造更便捷的車主體驗。目前車麻吉在台灣擁有超過40萬會員，支援全台14縣市超過400個以上的停車場與加油站服務據點，未來也會持續加入更多合作停車場、加油站數量。

此外，因應電動車時代的來臨，車麻吉將持續強化線下整合，專注於拓展出行場域與強化出行服務，包含充電基礎設施的打造以及停車場自動繳費機的線上化。

對車麻吉來說，與其他品牌攜手壯大生態系與聲量是重要的策略。舉例來說，與銀行合作，讓車麻吉的功能可以在銀行的「Pay」中使用，或是加入銀行的點數生態系，讓車主停車、加油也能累積點數。

余致緯也提到：「我們會持續聯手更多品牌，提供更完善的出行服務，讓全世界的每一位車主，享受更便利的行車體驗。」

提供車牌辨識技術，讓停車場、加油站能夠邁向「無接觸」

2020年因為新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響，加速了零接觸支付的普及，車麻吉以車牌辨識為主的技術在疫情期間也蓬勃發展，攜手加油站、停車場等線下服務據點邁向數位轉型。

以停車場產業來說，停車場的運營方可以直接與車麻吉配合，透過一次性的設備串接，導入無感應、無掃碼的辨識支付。車主僅需在服務中綁定車牌與信用卡，往後進出停車場都能以車輛辨識系統進行支付，無需再繞道至繳費機付款、取紙本發票。

除了支付之外，停車場經營與設備業者也可以透過與車麻吉串聯，使用車麻吉的車輛辨識系統，透過更精準的辨識服務不同類型的停車場經營生態。

圖為車麻吉自助加油站點——「麻吉自助加」，對場域來說，無需改動硬體設備即可升級為零接觸服務。 車麻吉

同樣的，加油站營運業者和車麻吉配合將服務升級，也可以直接導入結合車輛辨識的多元支付方式，並且透過車輛辨識協助加油站往無人化自助加油系統方向發展。

車麻吉商務總監劉宜庭指出：「隨著基本工時的增加，未來每個加油站的人事費用一定會增加。我們的目標就是在2021年開始，與我們配合的加油站業者一起改造現行的加油體驗。透過車輛辨識和加油站POS串接，幫助加油站在離峰時間提供自助加油，顛峰時間透過人力服務支援，來改善經營業者在運營加油站上的人事壓力。」

責任編輯：蕭閔云