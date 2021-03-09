數位支付服務PayPal將收購加密貨幣安全儲存技術新創公司Curv，希望未來擴大提供加密貨幣及數位資產相關服務應用。

數位支付服務PayPal宣布，將收購總部位於以色列特拉維夫的加密貨幣安全儲存技術新創公司Curv，未來將整併至旗下加密貨幣應用部門，以期擴大本身在加密貨幣及數位資產相關服務應用的規劃。

PayPal計畫在今年第一季內完成此項收購，並未透露具體收購金額。根據以色列當地報媒Calcalist報導，PayPal在此項交易中支付金額將介於2億美元至3億美元之間，但《Techcrunch》則引述知情人士表示，此項交易金額將可能低於2億美元。

PayPal之前曾表示不會考慮藉由收購密碼貨幣作為投資，但看重密碼貨幣背後技術帶來發展機會，強調未來發展將會整合密碼貨幣相關應用服務，讓使用者能更方便以密碼貨幣進行交易，其中包含以密碼貨幣支付，以及從他人手中接收加密貨幣，甚至也能讓使用者直接交易加密貨幣。

目前PayPal已經與Paxos合作，讓使用者能透過PayPal服務交易比特幣、乙太幣、萊特幣，或是比特幣現金，同時也能讓使用者在支援PayPal服務的購物網站以密碼貨幣支付消費金額。

除了允許使用者透過服務交易加密貨幣，PayPal也計畫在今年內推出自有加密貨幣Venmo，藉此加速普及加密貨幣應用模式。

此次收購Curv，更顯示PayPal希望能進一步擴展本身持有加密貨幣相關運算技術，除了降低仰賴外部技術資源比重，在未來服務發展也更具控制權，並且確保消費者交易安全。

資料來源：PayPal、Calcalist、Tech Crunch、CNBC

責任編輯：蕭閔云