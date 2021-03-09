台積電在南科擴廠，發展最先進製程，隨著3奈米廠興建，預計2022年量產，南科產值將可望超越竹科上看兆元。

受惠台積電擴廠效應，國產建材實業新市廠去年業績大幅成長，榮登出貨與毛利雙冠王，不僅以大量澆築、高端混凝土優勢，協助護國神山快速建廠，未來在台南仁德廠設立後，更將發揮區域聯防優勢，提升大台南與高雄的產能！

實際來到南科，放眼所及盡是一座座台積電先進廠房，而有著怪手、吊車加緊趕工的土方基地，大片鋼構已可窺見雛形，正在進行中的是台積電3奈米廠興建工程，廠房基地面積約35公頃，潔淨室面積超過16萬平方公尺，大約是22座標準足球場大小，預計2022年量產，產能預估將超過每月60萬片12吋晶圓。就半導體技術來說，3奈米較5奈米提高70％的邏輯密度，效能提升15％，功耗降低30％，堪稱是全球最先進的製程，不僅讓台積電居於領先地位，也將推升南科成為全球最重要的先進半導體聚落。

大量澆築高供應力，協助台積電快速建廠

國產建材實業新市廠擁有兩套三立方米拌合機，兩座水泥儲槽，各一座爐石、飛灰儲倉，因位於台南市善化區，佔有地利之便，供應南科七成廠房，也成為護國神山台積電的強力後盾，去年受惠於台商回流，業績大幅成長，榮登國產建材實業的出貨與毛利雙冠王。新市廠廠長杜永中表示，在地理位置上，新市廠可與台南廠協同作業，撐起台積電南科擴廠的大量澆築需求，以台積電晶圓18廠來說，光是過去澆築完工的混凝土需求就高達200萬立方米，短期內澆築中的則有100萬立方米，「出貨出到手軟，還要長期抗戰，這樣的高供應能力，只有國產做得到！」

為了確保原料供應，國產建材實業以大溯源管理嚴格把關，保持膠結材與砂石的最高庫存量，並由科技調度室掌握精確配比與生產流程。尤其台積電廠房為了搶時間，必須短時間內大量、同步進行澆築，一晚最多供應到3,500立方米，今年的挑戰是分區澆築、頻率增加，找來5間營造廠同時灌漿，一個晚上得出動10～14台混凝土壓送車，瞬間出貨量相當大，很少廠商有能力供應，而國產靠著 科技行控，每一台混凝土車都有GPS定位與即時影像系統，才能達到快速配送的需求。

高端混凝土嚴格品管，顧問式服務贏得信賴

由於台積電晶圓廠製工精密、設備昂貴，對建築結構的防震機制可說超乎法規要求，最高使用到國產8,000磅高強度混凝土，直逼摩天大樓的耐震規格，品管上落實國產安心建材履歷，從混凝土出貨與到工地，皆須進行坍流度試驗與氯離子檢測，台積電工地現場還設有品管站與專屬養護池，讓施工品質達到最佳化。

除了台積電外，國產新市廠也協助台達電、群創光電、漢民科技等快速建廠，之所以深受科技大廠青睞，在於國產建材實業擁有一條龍顧問式服務，能以顧客需求為導向，憑藉超過60年的混凝土經驗，提供客戶最適合的混凝土解決方案，同時重視客戶服務，工地主管可透過手機APP，隨時掌握出車狀況及澆置數量，行控中心的客服也會即時回訪，廠長與第一線業務同仁更是幾乎全天候stanby，回應客戶的問題與需求，不僅推升滿意度，也贏得客戶的安心與信賴。

護國神山效應發威，帶動房市熱絡發展

受到台積電在南科擴廠、半導體產業的群聚效應，不僅帶來龐大的就業機會，也帶旺台南房市熱絡發展，周遭包括善化、新市、永康一帶，房價從每坪15萬飆升到28萬，幾乎是翻倍漲，土地移轉方面則以安南區最熱門，以7,681 筆成為台南去年交易量冠軍，在台積電擴廠效應發威下，不僅鄉村走向都市化，發展出華廈大樓建築，台南市政府也積極建設北外環道路，讓往來南科的交通更方便。其中善化火車站旁的新建案「桂田磐古」，是善化區第一棟鋼骨超高大樓，主體結構由國產新化廠供應，混凝土需求約3萬立方米，規劃26層的地標建築，媲美豪宅般的耐震規格，吸引不少南科新貴卡位。

而鄰近南科的LM特區，因擁有宛如國外的美麗湖景，以及小新國小新校區進駐，生活機能日臻完善，區域內透天與大樓產品都有，更成為南台灣富人區的代表，國產新市廠也有不少供應實績，包括美式莊園別墅「雙橡園」、店住透天「中央公園」，興建中的則有東琳建設「貝森朵夫8」，雅泰建設「雅泰極品9」，以及聯捷建設的善新段透天，都是在地的指標建案。

大南方策略布局，提升大台南高雄產能

隨著高雄捷運紅線北延、台南鐵路地下化，台南、高雄兩大都會區縫合，加上南科台積電、路竹科華邦電、楠梓加工區日月光集團，以及新開發的橋頭科學園區，讓半導體聚落成形，串聯成南台灣科技廊道，面對高科技廠房、公共建設、房市等龐大混凝土需求，國產建材實業除了目前的南台灣8廠，也在台南仁德購地籌辦新廠，未來不僅可與台南、新市廠靈活調度，也可往南支援高雄的大湖、岡山、仁武廠，以區域聯防優勢，優化區域協同作業的瞬間高供應能力，達到大南方策略布局，將有助於未來大台南、高雄地區的產能提升。

本文授權轉載自：無限+生活誌