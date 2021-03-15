餐廳也開始導入AR應用！不只用來創造互動式廣告，還能讓消費者「虛擬試菜」，創造全新消費體驗。

產業成功導入擴增實境（AR）的案例愈來愈多，近期許多餐飲業也積極嘗試，他們用了哪些妙招，在疫情時期聚餐減少的情況下，與客人增加互動？

受到疫情影響，許多餐廳被迫暫停營業，但也為他們帶來了嘗試各種數位工具的機會，如行動支付、路邊取餐等功能。近來，擴增實境（AR）也被應用在餐廳中，讓餐廳與客人的互動不再局限於到店用餐。

不能聚餐，用AR把一桌佳餚送到你眼前

疫情期間，人們因防疫需求而錯過許多聚餐時光，為此，網路公司Uptown Network為餐廳設計了一款數位送禮解決方案Uptown Gifts，以AR虛擬禮物來取代傳統的禮品卡。使用者可以透過AR技術把美食佳餚「送給」親朋好友，一秒讓自家客廳變成餐廳擺設，華麗裝潢、盤中美食，皆入眼簾。

Uptown Network

Uptown Network的創辦人兼首席執行長瑟法斯（Jack Serfass）說：「透過送禮，客人可以分享自己到餐廳的體驗。」對餐廳來說，這樣真實的分享，也會為它帶來新的客人。

互動式廣告正夯！看到3D食物會激起食慾

廣告正是最賺錢的AR子行業之一，研究機構ARtillery Intelligence指出，去年AR廣告收入約為14.1億美元，預估到2024年將達到80.2億美元。而根據牛津大學和新南威爾士大學進行研究結果顯示，當人們看到3D食物時，會比看到平面圖像更容易激起食慾。

美國連鎖快餐店Bareburger和Panera都使用AR技術，打造沉浸式廣告，在臉書和Snapchat上露出。用戶可以透過AR鏡頭與Panera食物互動，像是張嘴就能打開食物等等。

飲料巨頭可口可樂則將此技術應用在大型廣告看板上，讓所有路人都能以最佳視角看到完整的廣告。

不只有虛擬試穿，餐廳也搞虛擬試菜

美妝品牌和時尚零售業，先前就開始使用AR技術進行虛擬試妝、虛擬試穿，現在餐廳也開始使用類似的概念。

例如，在紐約市的一家麵包店就用AR技術呈現訂製蛋糕和其他糕點的模樣，讓客戶預先知道，客製商品的長相；它們還設置了AR菜單，讓客人不必親自到店，就知道現在店裡有哪些麵包，免去空跑一趟到店裡，買不到喜歡麵包的窘境。

讓商標動起來，與客人互動

澳洲富邑葡萄酒集團（Treasury Wine Estates）和手機應用程式開發商合作，創造了AR商標。

該集團在其推出的19宗罪(19 Crimes)葡萄酒的酒標上動手腳，當手機移動到酒標面前時，上面的人物就會與用戶對話。這樣的做法不僅可以更完整傳達該產品的內涵，也能提高消費者對品牌的參與度。

加入Pokémon Go的地圖，刺激客流量

應用程式開發商Niantic則讓餐廳透過AR遊戲產生更多客流量。Niantic是遊戲Pokémon Go的開發商，這款手機遊戲在2016年問世，可說是讓AR成為主流技術的一大功臣。

現在，各餐廳也可以和Niantic合作，提供贊助，讓自己出現在遊戲的地圖中，當玩家在地圖上看到贊助餐廳，訪問該餐廳後會獲得獎勵，這種機制有助於提升餐廳的客流量。

shutterstock

隨著擴增實境(AR)技術不斷精進，其應用範圍愈加廣泛，包含是娛樂、教育、室內設計與模擬醫療培訓等，現在餐飲業也加入，改善了傳統行銷技巧，吸引消費者、增加娛樂性，並鼓勵他們與朋友分享在AR餐廳的體驗。

本文授權轉載自：FC未來商務

責任編輯：郭昱彣、錢玉紘