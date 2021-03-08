天風國際分析師郭明錤發布報告指出，蘋果的MR/AR產品藍圖分為3個階段，分別為頭盔是、眼鏡式以及隱形眼鏡式產品，其中頭盔式裝置有望在明年中問世。

天風國際分析師郭明錤發布報告指出，MR （Mixed reality） /AR （Augment reality） 是下一個定義電子產品的創新人機介面關鍵技術，這也是Apple高度投入MR/AR原因。

他預測，蘋果（Apple）的MR/AR產品藍圖分為3個階段，分別是2022年的頭盔式 （Helmet type） 產品、2025年的眼鏡式 （Glasses type） 產品、與2030–2040年的隱形眼鏡式（Contact lens type） 產品。

他預測，頭盔式產品可提供AR與VR體驗，而眼鏡式產品與隱形眼鏡式產品則較可能專注在AR服務。 在頭盔式產品方面：

預計在2022年中期推出。 目前數個原型機重量為200–300公克。 若Apple能順利解決關鍵技術問題，最終成品重量將可降低至100–200公克，顯著低於目前所有的VR產品。 此產品將透過配備的Sony提供的Micro-OLED顯示屏與數個光學模組，提供影像穿透式 （Video see-through） 的AR體驗。 就技術而言，此產品也可提供VR體驗。 此產品設計複雜度在iPhone之上，意味著此產品的售價可能與高階iPhone相近 （我們估計約1，000美元）。 相較於iPhone，此產品對EMS的附加價值更高，故獨家EMS和碩（4938）可望受惠於此趨勢。 擁有獨立的運算能力與儲存空間。 第一代頭盔式產品的產品定位較像是可攜式產品，而非移動產品。 等到技術改善後，我們認為頭盔式產品也可改善移動性。 我們認為第一代頭盔產品的成功關鍵在於針對MR/AR應用提供非常順暢的顯示與操作流程。 雖然一直以來Apple投入重心是AR，但就硬體規格來看，我們認為此產品所能提供的沉浸式體驗 （Immersive experience） 可望顯著超越既有VR產品。 我們認為，Apple可能將高度整合此頭盔產品與影像相關的應用 （如：Apple TV+、Apple Arcade等），做為關鍵賣點之ㄧ。

他正向看待MR/AR趨勢與Apple的頭戴式裝置。 認為Apple頭戴式裝置供應鏈的能見度在2H21將會有顯著改善，並有利於股票投資。 目前頭盔式產品的主要受益者包括Sony （獨家顯示屏供應商）、和碩（獨家EMS）、與光學零元件相關供應商。

眼鏡式產品方面：

預計最快在2025年推出，我們相信目前尚未有原型機。 可能將採用Apple獨自開發、類似光波導 （Wave guide） 的技術提供光學穿透式 （Optical see-through） 的AR體驗。 可能擁有獨立的運算能力與儲存空間。 眼鏡式產品的定位為行動產品。 我們認為眼鏡式產品與頭盔式產品的定位不全然相同，故未來此兩產品線可能會同時平行並進。 頭盔式產品能提供絕佳的沉浸式體驗，眼鏡式產品則更著重於提供「移動+AR」的使用體驗。 我們期待眼鏡式產品與Apple Car整合並提供創新使用者體驗。

隱形眼鏡式產品方面：

推出時程未定。 我們預測這是2030年後的產品。 此產品將會把電子產品由「可見計算」時代帶入「無形計算」時代。 就目前技術能見度而言，此產品較不可能擁有獨立的運算能力與儲存空間。

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責任編輯：錢玉紘