傳統型錄製作相當耗時費工，現在連模特兒都可以靠AI生成！讓換衣服、試裝到印刷的工作流程加速許多，而且與真人相似度極高，大約95%的人都無法分辨。

傳統型錄製作，從品牌形象定位、選模、定妝／裝、攝影、選片、修片、校色，到打樣印刷，整個過程耗時又耗力，即便現今型錄已逐漸線上化，前置進棚拍攝工作依然耗時費工。然而，隨著AI技術的發展，將為時裝業提供更簡便、較低成本的選擇。

據統計，當今電商上的模特兒展示圖約 95% 皆經過修圖，有了 AI 技術輔助，將可快速針對系列產品更換模特兒、變換造型、系列服裝顏色，而「AI 模特兒」（AI Fashion Model）的出現，更可為公司帶來獨有的品牌形象，並創造模特兒與品牌識別的直接關聯性。本文將從 Artificial Talent 及 Lalaland 兩家 AI 模特兒公司，探討 AI 建立假人及套模，於時尚電商的未來應用。

Artificial Talent

位於美國芝加哥的 Artificial Talent 是全球第一個 AI 模特兒公司，透過 AI 及 3D 技術，經過數千個真實頭部、臉部分析後，其開發的 Adonis® 臉部生成引擎可大規模生成完全客製化的逼真 AI 模特兒，進而幫助零售品牌降低成本、縮短產品推出時間，並協助解決目前廣告相關社會責任議題（族群平等與多樣性）。

企業用戶可先與該團隊聯繫討論以現有 AI 人像素材組合塑造或是客製專屬品牌模特兒，並將服飾寄給 Artificial Talent 進行拍攝及 3D 塑型。團隊完成合成後，企業用戶將收到登錄帳戶資料並像查看傳統照片那樣檢查及確認所需照片。

這時候你可能腦中浮現的是過去看起來僵硬、虛假的臉部模擬圖，但事實上經過測試，即使在已告知兩張照片其中一張是 AI 模特兒的前提下，仍有 95% 的測試者無法分辨出模特兒真實與否。

Artificial Talent 的 AI 換臉技術，可快速有效地建立模特兒。

Lalaland

Lalaland 是一家位於荷蘭的新創公司，主要為服飾電商提供逼真的AI生成模特兒及合成照片服務。

企業用戶可先上傳新產品設計圖片，接著根據品牌形象、產品人物誌（Persona——行銷規劃或商業設計上描繪目標用戶的方法，用來分析並針對不同用戶類型設計策略）設定身形、年齡、膚色、種族等以塑造所期待的AI模特兒，接著在發布使用後，更可以針對成單成效、AB測試等評估，回到第二步驟優化圖片，改變姿勢及妝容等再次成圖。

Lalaland 指出，從實體拍攝轉至AI模特兒後，將節省70% PDP攝影費用，整體成圖時程較過去加快230%，點擊率（CTR）增加 140%，進而提升轉換率，並使營收增長 15%！

用AI模特兒打造雙贏

電商、時裝零售商通常會為同一種款式服裝提供多種顏色選擇，有時甚至一件連帽上衣就提供多達 10 種顏色選項，透過這類 AI 生成模特兒服務，企業即可利用 Photoshop 等相容工具，輕鬆點擊按鈕於幾秒鐘內為模特兒換上不同顏色的衣服。

電子商務消費者都希望能在下單前便全方位地了解產品在自己身上可能呈現的樣貌，以減少退貨麻煩。為滿足消費者的期望，少量、單一的模特兒展示圖片模式將成為過去，在不大幅提升模特兒、照片組數以控制成本的情況下，AI 生成模特兒或將成為最佳選擇之一。

本文授權轉載自：FC未來商務