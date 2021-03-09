ViewSonic M2e微型投影機方便攜帶且容易架設，重量僅1公斤重，輕薄小巧，可靈活運用在娛樂或居家辦公環境中。

全球視訊與教育解決方案領導品牌ViewSonic推出最新微型投影機M2e，首度將飛時測距（Time of Flight，ToF）技術導入M系列智慧型巧攜LED投影機，讓自動對焦功能再升級。透過ToF技術，M2e可以在1秒內瞬時自動對焦，比起現有技術快上3至5倍。此外，M2e方便攜帶且容易架設，可靈活運用在娛樂或居家辦公環境中。

ViewSonic台灣區總經理黃金得表示：「作為LED投影解決方案的領導廠商，ViewSonic致力於最新技術的研發與產品創新，讓產品更智慧、更人性化，進而提升使用者體驗。此次推出的M2e微型投影機，運用創新的ToF技術，再度引領投影機產業的革新。許多人待在家中的時間增多，全新的M2e可提升整體使用經驗，並讓消費者可以在家輕鬆享受劇院級的視聽盛宴，與親友共度珍貴的相聚時光。」

有別於傳統投影機在每次移動後，需透過遙控器啟動自動對焦，或手動調整聚焦環來重新對焦，M2e內建移動感測器，可自動偵測投影機位置的變化，並利用ToF技術自動觸發瞬時對焦，只需一秒即可完成，相較一般使用鏡頭偵測並進行自動對焦快了3至5倍。ToF感測器主要是透過LED或雷射光源照射到物體，量測光從感測器的發射端和目標區域之間所耗費的時間，不僅偵測速度更快，而且無論物件的表面特性為何皆可精確測量，讓M2e自動對焦更精確，可偵測高達3公尺的完整視野。

M2e專為家庭娛樂及居家辦公所設計，重量僅1公斤重，輕薄小巧，可放入手提包或後背包隨身攜帶，也可設置於家中任何一處。除了方便攜帶之外，M2e架設和連接也非常容易。M2e內建瞬時電源開關、瞬時自動對焦、自動梯形修正畫面，以及可以自行調整投影角度的無段式支架設計，讓投影機設定變得易如反掌。M2e與各種裝置的連接也很簡單，用戶可透過Wi-Fi無線螢幕鏡像功能將手機內容以投放大螢幕上，或使用USB Type-C連接埠直接播放影音、運用藍牙輸入或輸出音訊。

在視聽功能上，M2e搭載ViewSonic第二代LED技術，支援Full HD解析度。投影距離僅需2.1公尺，即可投射出最大80吋的畫面，因此在任何空間都能享受大螢幕的視覺效果，再加上精心的護眼設計，可提供幾乎無藍光干擾的觀看體驗，以減少長時間觀看所產生的眼睛疲勞。此外，M2e還內建Harman Kardon聲籟技術雙喇叭，帶來更沉浸式的影音體驗。由於LED光源的低運行溫度和ViewSonic獨家的散熱設計，因此不須擔心惱人的風扇噪音。