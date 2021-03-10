大立光要谷底反彈了嗎？郭明錤認為2021年iPhone人臉辨識鏡頭將改塑膠鏡片，加上2022年將垂直整合VCM（音圈馬達），價格優勢會壓迫玉晶光市佔。

台灣股王大立光近期動作頻頻，而根據最新大立光公佈2020年報資料，第一大客戶換人，由2019年老三躍升為老大，法人解讀為三星躍居大立光最大手機客戶，蘋果則因對手搶單及產品組合關係，營收貢獻落居第三，華為兩年訂單貢獻都排名第二。（詳見圖解）

大立光9日宣佈參與認購先進光發行的私募股票，以5.984億元取得先進光15.2%股權，成為最大法人股東，這雖是大立光與先進光就先前開打的營業秘密侵害官司和解後續動作，大立光不用拿出分文，但也讓外界對大立光這一手佈局關注。

在大立光與先進光和解，大立光從競爭對手變股東後，先進光已經連續4天拉出漲停，股價10日來到55.9元，以大立光取得2萬張先進光股票、市價55.9元來算，大立光相當取得11.18億元市值賠償。

大立光向外資表示，雖入股先進光，但未來不拿任何董事席次、不參與經營、雙方也不會有業務合作，「三不政策」醜話說在前頭。2011年先進光挖角大立光員工跳槽，帶走大立光設計製造相關業務機密，並助先進光2013年申請到兩項專利，為此大立光2012及2013年展開提告，要求140億元高額賠償金，先前智財法院已經判先進光需賠償15.2億元給大立光。

大立光9日公告，宣布以每股29.92元、總額5.984億元，全數參與認購先進光的私募，透過此次私募，大立光將擁有先進光15.2％股權，成為先進光法人單一持股最大股東。

責任編輯：蕭閔云