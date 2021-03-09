大立光先前因華為禁令，而在美國有市占衰退的現象，但天風國際分析師郭明錤指出，大立光仍有多項潛在利多，包含蘋果MR/AR頭盔、新iPhone鏡頭等。

天風國際分析師郭明錤最新報告指出，即便大立光面臨華為手機因美國禁令而市占率大幅衰退的結構性風險，但因長期鏡頭規格升級週期與新應用趨勢仍在，故大立光仍具長期投資價值。

郭明錤表示，「在中短期趨勢方面，我們認為大立光的以下潛在利多值得投資人關注」，包括Apple MR/AR頭盔將採用15顆相機模組、新款2H21 iPhone Face ID的發射端(Tx)由玻璃鏡頭改為塑膠鏡頭、進入VCM市場有利取得新款2H22 iPhone一體式鏡頭設計訂單、新款2H22 iPhone長焦鏡頭可能將由6P升級至7P與2021年高階iPhone 5P超廣角鏡頭市占率由50%提升至70-80%。

蘋果MR/AR頭盔

Apple MR/AR頭盔將採用15顆相機模組，MR/AR裝置將顯著帶動鏡頭用量。

郭明錤在先前報告中預測，Apple將在2022年中期推出MR/AR頭戴式裝置，並採用Micro-OLED與數顆光學相機模組以提供影像式穿透的AR體驗。此MR/AR頭盔將配備15個相機模組，當中，8個模組用來提供影像穿透式的AR體驗、6個模組用來提供創新生物辨識、1個模組用來環境偵測。大立光為15個相機鏡頭的主要供應商(供應比重約60%或以上)，故預計大立光將顯著受惠於此新趨勢。

Face ID的發射端(Tx)改為塑膠鏡頭

大立光為新款2H21 iPhone的Face ID發射端(Tx)鏡頭材質捨棄玻璃並改用塑膠的最大贏家，ams與其供應鏈將失去Face ID Tx鏡頭訂單。此改變意味著塑膠鏡頭應用範圍更廣泛。

過去市場普遍認為Tx鏡頭材質非採用玻璃不可的原因，在於避免因VCSEL運作時產生的熱而變形。但我們最新的調查指出，受益於塗裝技術改善，新款2H21 iPhone的Face ID TX鏡頭材質將捨棄玻璃改採塑膠。Tx塑膠鏡頭供應商為大立光與玉晶光，大立光因供應比重較高故為此材質改變趨勢的主要受益者。我們預測ams(鏡頭組裝)以及其供應商藍特光學(鏡片生產)與肖特光學(材料)將失去Face ID Tx鏡頭訂單。

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iPhone一體式鏡頭設計訂單

大立光進入VCM市場有利取得新款2H22 iPhone一體式鏡頭設計訂單，垂直整合為其競爭優勢。

為縮小前相機模組的體積，郭明錤預測，新款iPhone最快將在2H22採用一體式鏡頭設計，此設計需要先將鏡頭與VCM組裝後再出貨至CCM。因大立光自2H21開始出貨新款iPhone VCM，故我們相信未來若Apple採用一體式鏡頭設計，則VCM新進入者大立光可整合鏡頭設計與生產優勢並受益於此新趨勢。

長焦鏡頭升級至7P

新款2H22高階iPhone長焦鏡頭可能將由6P升級至7P，大立光目前長焦鏡頭訂單比重約90%故為此趨勢最大受益者。

郭明錤指出，預計新款2H22 iPhone的後置鏡頭升級將聚焦在長焦鏡頭。長焦鏡頭因設計與生產難度高故ASP較其他高階鏡頭高，大立光目前長焦鏡頭訂單比重約90%故為此潛在升級最大受益者。

超廣角鏡頭市占率的提升

憑藉顯著良率優勢，預期大立光2021年 iPhone的5P超廣角鏡頭市占率由50%提升至70-80%。

圖片來源／Apple Newsroom

郭明錤表示，相信2款2H21高階iPhone超廣角鏡頭升級至6P後，大立光受益於設計與製造優勢，也仍能保有70-80%的訂單比重。

長期鏡頭規格升級週期與新應用趨勢仍在，故大立光仍具長期投資價值。

報告中指出，8P鏡頭自2H22-1H23開始將被手機品牌廣泛採用，以及iPhone預計在2023年採用潛望鏡長焦鏡頭，均意味大立光仍在正向長期趨勢上。

目前雖僅大立光能生產8P鏡頭但良率低於50%，故雖8P鏡頭的光學效能雖較7P鏡頭提升約10-20%，因成本過高故採用手機機型有限，預測8P鏡頭良率在2H22提升至70-80%後，屆時8P鏡頭需求可望大幅提升。在新款2H23 iPhone採用潛望鏡長焦鏡頭方面，相信大立光憑藉顯著技術優勢將成為主要供應商。

責任編輯：郭昱彣、錢玉紘