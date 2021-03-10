繼去年起購物、飛機航班資訊能以免費形式出現在Google Search搜尋結果後，Google將接著免費提供飯店住房資訊，減少訂房流程。

去年在疫情的影響下，繼購物、飛機航班資訊能以免費形式出現在Google Search搜尋結果後，Google也將開始在Google Search上免費加入顯示飯店住房資訊，甚至可以讓使用者在搜尋結果中直接點選預訂空房。

跟購物、飛機航班資訊一樣，過去在Google Search搜尋結果中直接顯示飯店住房資訊，其實是要向Google付費購買曝光機會，但是從本週開始，Google將開放Google Search搜尋結果，或是直接透過「Google.com/travel」網址，即可讓使用者更快速找到飯店業者或旅遊業者所提供合適住房資訊。

Google產品管理部門副總裁理查·霍爾頓（Richard Holden）表示，雖然目前因為疫情造成旅遊需求大幅縮減，但仍有部分旅遊住房使用需求，此外Google也認為在嚴峻情況開始趨緩的後疫情時代，將會出現更明顯的旅遊需求，因此希望能協助更多飯店業者銜接商機。

Google認為在後疫情時代，將會出現更明顯的旅遊需求。 The hotel Seiryu Kyoto kiyomizu

Google此舉除了免費提供飯店業者曝光住房資訊，另一方面也能提升Google Search服務的使用，藉此讓伴隨搜尋結果一併顯示的廣告內容曝光率提升，實際上對Google也有好處，希望能帶動飯店業者住房預訂量增加。

Google希望讓飯店業者更簡單流程提供住房資訊，並且可讓消費者直接透過Google Search搜尋結果進行預訂，藉此加快空房銷售效率。

至於原本就已經向Google支付費用宣傳住宿及空房資訊的飯店業者，則不會受此次服務調整影響，依舊能以較高順位曝光其訂房資訊，同時也不需要作任何調整。

資料來源：Google、Tech Crunch

責任編輯：蕭閔云