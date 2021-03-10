日本零售通路4月1日起將有大變革！現行的未稅與含稅混亂標價制度，將全面統一為含稅售價，標價金額勢必因而調升，快時尚巨頭UNIQLO該如何應對？

日本大型連鎖服飾集團Fast Retailing宣佈旗下的UNIQLO及GU等品牌，自3月12日起所有商品售價將為含稅價，這意味現在商品標價的本體價格不變，轉為含稅價讓實際商品降價了約9%。

例如2020年秋冬商品的價格標籤為「本體價格1990円+消費稅」，2021年的春季商品價格標籤則變成「1990円」，線上購物也將同步變更為含稅價。

Fast Retailing代表會長兼社長柳井正表示，盡可能讓消費者能以同樣價格買到已含稅的商品，未來也將持續提供lifeWear，並對社會盡一份心力。

截圖自YouTube

隨著政策調整，日本成衣界盛行的標價戰將落幕

為何UNIQLO要佛心降價？根據日本國稅局規定，4月1日起，日本零售業價格標示應定為11,000円、11,000円（含稅）、11,000円（未稅價格10,000円）等，若在後面另外註記未稅價格也沒關係，但重點在於價格本身一定要含稅。

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曾到日本買過東西的人都知道，商店經常會在商品本體標價旁，再註記一個「+稅」的標示，不過，隨著日本消費稅轉嫁對策特別措置法的緩衝期將於今年3月31日到期，4月1日起日本的商品標價將必須為含稅價。

而須標示含稅價格的對象不僅包含商店，還包含廣告傳單、新聞或電視廣告等針對一般消費者提供服務或商品的業者。但是如果B2B交易，則不是這波含稅價標示義務的對象。

事實上，含稅或未稅價標示對以價格為競爭武器的企業來說有相當重要的意義。例如日本UNIQLO過去經常使用的是「本體價格+消費稅」的標價策略，如以1990円、2990円等未稅價標記商品，但另一間服裝連鎖店Walkman則是使用1900円、2990円「含稅標價」。

而今年4月1日起，Walkman無須進行任何變更，但若UNIQLO標示價格再加上10%消費稅，則會變成2189円、3289円等，價格相對看起來就會變高。

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雖然UNIQLO決定將現行價格改為含稅價，但實際上要自行吸收的成本也相當可觀，但過去日本成衣界最盛行的含稅、未稅標價戰，將告一段落。

不過在定價策略上，UNIQLO也進行了調整。過去經常可在UNIQLO店內看到降價等標示，在冬季銷售季時已經看不到，而是改為新價格的標示。降價或折扣一詞會讓人有賣剩下或賣不完等負面形象，如以新價格為標示，就如同新商品、新作等有較正面的印象。

這次含稅價的標價義務雖是多年前就決定的政策，對於一些個人小店來說，將造成不小的衝擊。主要原因還是在於，消費者一看到含稅價可能會覺得價格太高，而打消購買念頭。

也有一些商店表示，為了維持消費者的購買習慣，可能會像UNIQLO一樣採自行吸收成本策略，以維持原本的售價。含稅價標示與否不僅對流行服裝業界造成一定程度的挑戰，也考驗著個人店主的經營彈性。

逐年上升的消費稅，對消費者及零售業帶來衝擊

1989年（平成元年）4月1日，日本首次導入3%的消費稅制度，當時造成社會不少的抨擊及抗議。儘管如此，日本政府仍然在1997年將消費稅增加至5%（國家4％+地方1％），2014年再調整至8％（國家6.3％+地方1.7％），而2019年時更調漲至10%（國家7.8％+地方2.2％，但食品類等輕減稅率對象仍維持8%稅率）。

雖然增加的消費稅收有助於高齡化社會的發展使用，但也因此造成青壯年族群越來越沉重的負擔。

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關於商品標價是否應含稅，消費者和店家則有明顯不同的立場。日本媒體曾做過統計，有高達近9成的人認為目前商店的標價方式非常混亂，而多數消者認為商品應以含稅價標示。

不過，零售業者則希望以未稅價標示商品，主要因為若稅率又有變化時，再更換標價會耗時費力，且未稅價格也比較不會讓消費者產生又漲價的感覺。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：日本國稅局、Menu Design Lab、Zeiken、Yahoo Japan、Impress

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