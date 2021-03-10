5年內，這些藥物的年銷售額將超過10億美元（約283億新台幣）。他們為什麼值得關注？

全球專業資訊服務提供業者科睿唯安（Clarivate，NYSE：CLVT）9日發佈《最值得關注的藥物預測》（Drugs to Watch）年度報告，在2021年已核准或即將核准的新藥和生物製劑中列出了4種可能暢銷的藥物，分別來自慢性、持續進展以及使人衰弱的疾病治療藥物：

阿茲海默症治療藥物--Aducanumab

阿茲海默症多在65歲後被診斷出來，但腦部往往已退化多年， shutterstock

全球約有5千萬名阿茲海默症患者，阿茲海默症患者通常在 65 歲以後才被診斷出來，但在出現症狀之前，病患往往已歷經數年、甚至數十年的神經退化過程。

阿茲海默症患者的特徵是大腦出現變化，如「β澱粉類蛋白」異常聚集，這種現象多在患者出現疾病症狀前20年開始出現。由美國製藥公司Biogen和Eisai共同開發的Aducanumab，就是針對這些致病標靶來進行藥物開發，目標能緩解退化現象。

儘管Aducanumab被視為是最有機會的「變局者」（game changer），並於2020年7月向美國食藥局（FDA）申請上市，但後續卻被FDA的專家小組認為證據不足。

最新進展是，Biogen和Eisai於今年1月底宣布，已接獲FDA延長生物製劑許可證申請（BLA）三個月的通知，將盡力提供更多分析與臨床數據。

乾癬治療藥物--bimekizumab

乾癬的全球患病率約為2%-3%，並且可能引發身上其他的自體免疫疾病。由UCB研發的bimekizumab雖然上市時間較晚，但其療效優於既有的可選藥物，且嚴重副作用較少，因此預期該藥具有最佳療效。

前列腺癌口服藥--Relugolix

前列腺癌是男性的第二大常見惡性腫瘤，由武田研發的Relugolix是口服製劑首創（first-in-class）新藥，比起注射用的競品相比，口服製劑更具優勢，比如使用方便以及副作用更容易管理。同時，Relugolix也可用於治療困擾數百萬女性的子宮內膜異位症和子宮肌瘤，被看好能增加其商品暢銷成功率

心力衰竭治療藥物--Vericiguat

拜耳和默克聯合研發的Vericiguat是一種治療心力衰竭的創新藥物，也是首款專門針對射血分數降低的慢性心力衰竭（HFrEF）高危險族群的治療藥物。

這項報告由科睿唯安基於在2021年達到臨床二期或以上階段的的藥物，製作出年度潛力暢銷藥物列表，並通過查詢年度報告、藥物產品線、臨床試驗、專利、化學資訊、交易、監管狀況等，對每種藥物進行了研究和評估。

「過去五年創新藥物的批准數量超過十年前的兩倍，」科睿唯安生命科學Thought Leadership主管麥可．華德（Mike Ward）說，包括對疾病生物學的更深入瞭解、更好的標靶治療方法（引入相關生物標記）為腫瘤學研究帶來改善、基因和細胞療法的出現都促成了這樣的進步。

責任編輯：錢玉紘