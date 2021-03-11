311日本大地震滿10周年，當時日本不僅重創，也連帶對全球帶來影響，AIT跟外交部也發佈聯合聲明，宣示將加強防災救援合作，跟區域國家分享經驗。

日本311大地震發生滿10年，這個人類史上傷亡最為慘重的天災之一，也帶來許多國際援助省思，外交部長吳釗燮跟美國在台協會處長酈英傑也共同署名，發佈聯合聲明，將展開6個月防災救援倡議活動，拓展雙邊夥伴關係，與日本、英國及其他夥伴合作，與區域國家分享美台在強化防災韌性的經驗。

10年前日本地震發生，台灣及美國均積極向日本提供援助，援助規模為世界之最。在311東日本大地震屆滿10年的今天，台美宣佈將致力提供國際人道援助及提升災害防救能力的承諾，也意味宣示雙邊合作緊密度。

外交部長吳釗燮跟美國在台協會處長酈英傑也共同署名，發佈聯合聲明，將展開6個月防災救援倡議活動。 AIT

聲明中強調美台之間擁有多項共享價值，成為雙邊夥伴關係持續發展的堅實基礎，這些共享價值包括：捍衛法治及保障人權和基本自由的「政治價值」；維護自由市場、保障智慧財產權和遵守國際貿易規範的「經濟價值」；以及為全球問題共盡心力，致力提供國際援助和人道救援，並努力展現「國際價值」。

美台在人道援助及災害防救領域也建立堅實的合作，聲明表示將在該良好基礎上，進一步拓展雙邊夥伴關係，讓國際社會更加體認台灣在防災救災領域的傑出貢獻，並透過舉辦相關活動，實質提升台灣社會個人緊急應變能力。

除了雙邊合作外，美台也將透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），與日本、英國及其他夥伴合作，與區域國家分享美台在強化防災韌性的經驗及專業，3月10也已舉行「GCTF強化各國及社區防災韌性」國際研討會。

後續，美台將展開為期6個月的活動，名為「防災救援倡議活動：宣導教育—建立韌性—採取行動」，活動從3月11日東日本大地震10週年紀念日開始，持續到9月21日台灣集集大地震22週年紀念日。

責任編輯：蕭閔云