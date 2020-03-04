除了等手機收到「國家級警報」、第一時間登入中央氣象局官網，以下這些工具，將幫助你快速獲得正確訊息。

台灣位於環太平洋地震帶上，每年都會發生上萬次地震。要確認到底是自己頭暈，還是真的碰上「有感地震」，除了等手機收到「國家級警報」、第一時間登入中央氣象局官網，以下這些工具，將幫助你快速獲得正確訊息：

中央氣象局E-地震測報

中央氣象局

中央氣象局

這款官方App，能啟動強震即時推播、設定通知時段，並透過手機定位，讓用戶選擇是否接收所在地3級以上的震度通知。發送時間約在地震發生後約十多秒後，內容為震央及各地預估震度。

另外，系統會在地震發生約十多分鐘後，推播「顯著有感地震報告」至使用者手機，以圖片、文字兩種不同格式顯示發震時間、震央地點（經緯度）、地震規模與深度、各地觀測震度等資訊。

由於強烈地震可能導致海嘯出現，App也會在達到海嘯發布門檻的地震發生後20分鐘，對所有使用者推播海嘯資訊。

為區分有感地震之大小，台灣依最大有感距離分為：

1. 局發地震（local earthquake）：最大有感半徑小於100公里。

2. 小區域地震（small-felt-area earthquake）：最大有感半徑從100公里到200公里。

3. 稍顯著地震（moderate earthquake）：最大有感半徑從 200公里到300公里。

4. 顯著地震（remarkable earthquake）：最大有感半徑300公里及以上。

SafeTaiwan安全台灣

SafeTaiwan安全台灣由交通部公路總局開發，提供線上地圖與App下載，由18個政府機關（GOV）、6個私人公司（COM）、4個組織機構（ORG）及7個學術單位（EDU），共35個合作單位參與協作。

SafeTaiwan安全台灣

有中央氣象局為合作夥伴之一，SafeTaiwan亦具備強震即時警報功能，當周圍發生規模4.5以上地震時，會主動推播通知。

特別的是，使用者能以「圖層」篩選最近第1、2、3筆地震、1週內地震與小區域地震，藉由視覺化方式了解地牛翻身動態。

國家災害防救科技中心

2018年3月，國家災害防救科技中心和LINE的嘗試公益合作，設立「國家災害防救科技中心LINE官方帳號」，供民眾訂閱在地化的即時防災資訊。目前，訂閱用戶已超過1百萬名。

第一次使用的民眾，需先選擇想獲取通知的行政區，接著便可自由訂閱包含地震在內的27種示警類型。若發生有感地震，除了會收到規模、最大震度、影響範圍，也會獲得震源鄰近區域的地質剖面圖與震度分布圖。

地震速報聊天機器人

由工程師周曙光開發的地震速報聊天機器人，串接國家災防科技中心數據，總共有3種版本。Twitter用戶、Telegram用戶能被推送最新的地震資訊；Line用戶受限推送費用高，僅能透過機器人查詢地震資訊，無法獲得主動通知。

責任編輯：蕭閔云