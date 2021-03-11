LINE在三大重點市場布局網路銀行，泰國社群銀行LINE BK 上線四個月，先從泰國的例子，我們可以觀察LINE在銀行業務的初步發展概況。

日本311大地震在今天滿10周年，其實，台灣人日常生活常用的LINE也是因為這場地震而生，LINE母公司Naver創辦人李海珍當時因為無法透過電話跟家人取得聯繫，才會萌生在日本推出通訊軟體的念頭。而經典的「已讀」設計，也是為了災難發生時，確保對方還活著，卻無法回訊息的狀況而生。

如今，LINE也持續尋找下一步成長動能，在日本、台灣、泰國這三大市場積極布局金融科技（FinTech）相關事業，除了大家熟知的行動支付LINE Pay外，也都有開設網路銀行的規劃。

在台灣，LINE Bnak在農曆年前已經取得營業執照，預計在三月份正式對外營運；日本的LINE Bank是跟日本前三大銀行瑞穗銀行合作，目前已經完成增資進入籌備階段，預計會在2022年正式開幕。

三大市場布局網路銀行，泰國跑最快

腳步最快的就是泰國市場的社群銀行LINE BK 了。這是由LINE子公司LINE Financial Asia和泰國開泰銀行 （KASIKORNBANK） 子公司KASIKORN Vision Company Ltd.一起共同成立的合資品牌。

LINE本身不需要取得銀行執照，而是透過泰國開泰銀行將服務串接到LINE當中，所以用戶在LINE BK上開的帳戶，實質上就是開泰銀行帳戶。

除了大家已經熟知的行動支付LINE Pay，在這三大重點市場，也都有開設網路銀行的規劃。 LINE Pay

LINE BK已經在2020年10月正式上線營運，官方公布了首波成績單，我們可以先從泰國的例子，觀察LINE在銀行業務的初步發展概況。

信貸單日破4萬件申請，其中30%借款人首次貸款

官方表示，LINE BK推出四個月以來，用戶數已經突破200萬，不論在交易量、貸款申請件數以及用戶新增人數等方面的成長均優於預期。

先從存款開戶看起，單日儲蓄帳戶的新開戶數就多達5萬戶，前四個月平台金融交易總金額更創下超過210億泰銖（約台幣166億元）的紀錄。

截至今年2月底，LINE BK 已核發的個人貸款餘額，超過50億泰銖，在高峰期更創下單日貸款申請數破4萬件的成績，且核准借款人中有30%為首次貸款。

泰國LINE BK上線四個月，用戶數突破200萬。 LINE

LINE BK認為，從初步的營運成績，可以看出泰國用戶對於數位化的一站式金融服務，確實存在高度的需求。

「便利且平易近人的金融服務、現金回饋方案，以及低利貸款等額外優惠，是吸引消費者的重要誘因。」LINE Financial Asia 營運長暨KASIKORN LINE董事長金領恩說。

跟台灣、日本的網路銀行不同，LINE BK是直接在LINE App就能使用，不需要額外下載其他App，更強調「社群」的互動方式，目標是將開泰銀行在泰國數位金融領域的領先地位，跟 LINE 在泰國的4,700萬廣大用戶群結合，創造綜效，官方預告，接下來還會陸續推出保險和金融投資產品。

責任編輯：錢玉紘