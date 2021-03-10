疫情催化下，讓中小店家投入LINE廣告的行銷預算，比例從2019年的46%，成長到2020年的57％，LINE也推出更多工具，讓商家不懂技術也能轉型。

你的手機裡，追蹤了幾個LINE官方帳號呢？根據行銷研究顧問公司尼爾森調查，每位LINE用戶平均追蹤10個官方帳號。

大家之所以願意加入官方帳號，除了接收優惠訊息外，最大的一個原因，是官方帳號可以提供的功能越來越多元。與其他行銷平台不同的是，LINE透過模組化的方式，將各類工具導入的門檻降低，就算是完全不懂技術的商家，也能輕鬆吃到線上生意。

疫情加速數位轉型，商家投入LINE行銷預算成長57％

刷卡消費LINE主動推播、直接在對話框點外送、累積會員點數，或是在預約洗牙時間，都能在官方帳號上一次搞定，可以說，官方帳號不停新增的功能，是企業數位轉型不可或缺的工具之一。

疫情改變許多產業的商業模式，以及民眾消費的習慣，LINE之所以能在數位轉型中扮演要角，一大關鍵是2020年LINE將官方帳號全面提升成2.0方案，除了計費方式改變，亮點之一是開放更多豐富的API工具，讓商戶串接使用。

回顧去年成績，LINE在2020年官方帳號總數已達176萬，較2019年成長18%。LINE台灣企業解決方案事業部資深副總經理王俞蓉觀察，疫情讓更多的中小店家投入數位廣告，像是最受衝擊的餐飲業，2020年官方帳號數量就成長了23%。

疫情影響下，讓更多業者投入官方帳號經營。 LINE

從中小店家投入LINE廣告的行銷預算來看，比例從2019年的46%，成長到2020年的57％，也確實有更多商家運用API工具，來優化營運流程。

LINE在2020年免費開通API應用後，店家可以依照需求串接線上點餐、訂位等功能，其中餐飲業與購物零售業，分別年成長高達178%與131%。

透過串接API，可以在LINE官方帳號上，增加訂位、會員經營等功能。 LINE

分析背後原因，跟台灣經濟結構中近98%為中小企業有關，而其中與客戶互動頻繁的服務業就佔高達八成，因此推升官方帳號API使用與廣告投放預算的量。

推模組市集，不需要技術知識，小錢也能數位轉型

廣告業務一直以來，都是LINE營收最大宗的來源之一，從上面提到的數據，可以看出相較於其他的廣告投放平台，LINE對於中小企業品牌，提供的幫助更多元。

LINE鎖定中小型店家，宣布啟動「中小店家數位加速整合方案」，王俞蓉說：「從2019年宣布官方帳號升級開始，我們陸續開放系統、增加模組，推出更多方案，就是希望能幫助店家運用LINE廣告工具，滿足各產業需求。」

打造一站式入口，投放廣告不再需要經過經銷商

中小型商家預算、人力成本有限，王俞蓉認為，LINE官方帳號優勢在於，可以提供快速、簡單與低門檻的解決方案。

LINE將全面開放成效型廣告，讓中小店家自行操作。成效型廣告指的，是出現在LINE聊天室上方、貼文串、LINE Today新聞文內等地方的廣告，過去商戶如果要投放這類廣告，都需要透過廣告經銷商操作，現在透過該平台，商戶可以自行依照需求，設定目標族群進行規劃。

LINE開放商戶品牌，可以自行設定、投放成效型廣告。 LINE

各類模組盡出，不需要懂技術也能讓官方帳號功能升級

此外，LINE也推出外掛模組市集。中小店家未必具備開發相關數位工具的技術、時間與預算，外掛模組市集匯聚15款模組，讓店家可依據自身產業特性與經營需求，在平台上就可以選擇適合的模組。

舉例來說，美容美髮、健身或醫療產業最需要的「線上預約」功能、餐飲業最常採用「線上訂餐」與「會員集點」；其他還有「會員經營」、「活動促銷」等功能，只要串接LINE官方帳號外掛模組市集就能使用，王俞蓉表示，未來會持續增加模組類型與數量。

LINE推出各類模組，讓品牌商家就算不懂技術，也能做數位轉型。 LINE

點數功能也有模組，例如LINE POINTS禮物卡就是店家常用的贈點工具。LINE POINTS活動發點模組，是LINE跟官方夥伴共同開發的贈點工具。商家可以設定集點後兑獎、滿額刮刮樂，以LINE POINTS作為獎勵等行銷方案，讓零技術門檻讓中小店家即時發點數給消費者。

LINE將官方帳號上各種行銷工具，打包成一條龍的服務，讓商家不需要技術知識，用小錢也能數位轉型。

責任編輯：錢玉紘