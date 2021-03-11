今年初爆發的「部桃事件」在各界的努力之下，終於暫告一段落，但這段期間適逢跨年、春節等旅遊旺季，讓大眾「聞桃色變」，桃園市府原先規劃的許多大型觀光活動也因應疫情取消辦理，民眾紛紛暫緩來桃旅遊計劃、並取消訂房，讓桃園地區的觀光旅遊產業受挫。
隨著疫情趨緩，桃園市觀光旅遊局就在10日公布「就是愛桃園，住宿享優惠」旅遊補助計畫，提供自由行旅客住宿優惠，振興復甦觀光產業。《數位時代》整理相關資訊，補助方式、時間一次看！
每房補助1,000元，每人可補助2次
桃園市政府指出，「就是愛桃園，住宿享優惠」住宿優惠活動中，凡國人於110年3月22日至110年4月30日(限週日至週五，4/2、4/4除外)入住參加本活動之桃園合法旅宿，每房補助1,000元，每人可補助2次，無需連續入住，不限同一旅宿，限額補助2萬間房，用完為止。
觀光旅遊局指出，3月20日後民眾可先行上網登錄個人資料，並於入住時出示身分證件，由旅宿業者核對為本人入住後，即可直接折抵住宿費用，活動相關資訊將於桃園市觀光導覽網陸續公布，期能藉由本活動吸引遊客留宿桃園，帶動桃園旅遊動能。
在旅遊期間，若是想避開人潮，降低群聚風險的話，可利用桃園景點人潮警示燈號查詢，包含大溪老街、石門水庫、虎頭山風景區等多個熱門目的地。
加碼免費參加「魅力金三角一日遊」
另外，桃園市政府還指出，年前與雄獅旅遊、易飛網、政豪旅行社及可樂旅遊等4家旅行業者合作推出「桃園魅力金三角旅遊」，因應魅力金三角遊程熱銷情形，重振桃園觀光熱潮，市府拍板定案延長活動至4月底，參加本方案入住桃園除享優惠外，可再享「魅力金三角免費一日遊」1次，不僅可體驗機場偽出國購買免稅商品、感受桃園特色景點，另外還能以優惠加價購Xpark門票，一覽全台第一座都會型水生公園的魅力，有意報名者請洽各合作旅行社。
團體旅遊也有優惠
除了自由行有補助外，團體旅遊也有！桃園市觀旅局規劃「作伙來桃園-團體旅遊補助計畫」，推出加碼旅遊補助，鼓勵旅行業舉辦留宿桃園並參訪桃園景點之團體旅遊，吸引更多旅客前來觀光並留宿，增加桃園在地業者經濟收益。
- 補助期間：及出團執行期間自中華民國109年12月24日起至110年4月30日止，並於本計畫補助經費用罄時，即停止補助。
補助範圍及條件：
（一） 組團人數需達十人以上。
（二） 行程需二天一夜以上，至少一夜須安排住宿於桃園合法旅宿(含民宿)，並使用合法安全之交通工具。
（三） 行程安排應納入桃園市景點至少兩處，如交通部觀光局公布本市「小鎮漫遊年」桃園市經典小鎮(復興區、楊梅區、大溪區及龍潭區)之觀光景點、本市觀光工廠、休閒農場或其他本市特色景點，且上述景點須為合法設立。
（四） 行程須安排至少一餐(午餐或晚餐)於本市合法登記之飯店或餐飲業用餐。
補助項目及額度：旅行業依前點計畫申請補助，每團補助上限新台幣一萬元；每一家旅行社(含分公司)最多申請三十團為限。
責任編輯：錢玉紘