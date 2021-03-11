為了振興桃園觀光，桃園市觀光旅遊局在10日公布「就是愛桃園，住宿享優惠」旅遊補助計畫，提供自由行旅客住宿優惠，每房補助1000元，一人還能用兩次！

今年初爆發的「部桃事件」在各界的努力之下，終於暫告一段落，但這段期間適逢跨年、春節等旅遊旺季，讓大眾「聞桃色變」，桃園市府原先規劃的許多大型觀光活動也因應疫情取消辦理，民眾紛紛暫緩來桃旅遊計劃、並取消訂房，讓桃園地區的觀光旅遊產業受挫。

隨著疫情趨緩，桃園市觀光旅遊局就在10日公布「就是愛桃園，住宿享優惠」旅遊補助計畫，提供自由行旅客住宿優惠，振興復甦觀光產業。《數位時代》整理相關資訊，補助方式、時間一次看！

每房補助1,000元，每人可補助2次

桃園市政府指出，「就是愛桃園，住宿享優惠」住宿優惠活動中，凡國人於110年3月22日至110年4月30日(限週日至週五，4/2、4/4除外)入住參加本活動之桃園合法旅宿，每房補助1,000元，每人可補助2次，無需連續入住，不限同一旅宿，限額補助2萬間房，用完為止。

觀光旅遊局指出，3月20日後民眾可先行上網登錄個人資料，並於入住時出示身分證件，由旅宿業者核對為本人入住後，即可直接折抵住宿費用，活動相關資訊將於桃園市觀光導覽網陸續公布，期能藉由本活動吸引遊客留宿桃園，帶動桃園旅遊動能。

加碼免費參加「魅力金三角一日遊」

另外，桃園市政府還指出，年前與雄獅旅遊、易飛網、政豪旅行社及可樂旅遊等4家旅行業者合作推出「桃園魅力金三角旅遊」，因應魅力金三角遊程熱銷情形，重振桃園觀光熱潮，市府拍板定案延長活動至4月底，參加本方案入住桃園除享優惠外，可再享「魅力金三角免費一日遊」1次，不僅可體驗機場偽出國購買免稅商品、感受桃園特色景點，另外還能以優惠加價購Xpark門票，一覽全台第一座都會型水生公園的魅力，有意報名者請洽各合作旅行社。

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團體旅遊也有優惠

除了自由行有補助外，團體旅遊也有！桃園市觀旅局規劃「作伙來桃園-團體旅遊補助計畫」，推出加碼旅遊補助，鼓勵旅行業舉辦留宿桃園並參訪桃園景點之團體旅遊，吸引更多旅客前來觀光並留宿，增加桃園在地業者經濟收益。

責任編輯：錢玉紘