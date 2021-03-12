在台灣20萬中小企業中，目前僅有2000間是阿里巴巴國際站會員。看準這10倍以上的市場潛力，阿里巴巴推出了免費課程，要協助中小企業轉型電商。

阿里巴巴國際站是目前最大的線上B2B外銷平台，在2008年落地台灣之後，致力於協助台灣各種中小企業轉型跨境電商，為B2B商家建立跨境電商環境，以及協助中小企業朝數位化轉型。目前透過阿里巴巴國際站，台灣賣家可以將貨品銷售到190個國家以上。

在台經營10年以上的時間，阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟從中觀察到，在台灣共有約20萬家中小企業，但實際投入數位化轉型者仍在少數，以阿里巴巴站上的會員來看，台灣賣家大約只有2千間，還有相當大的成長空間。

而且在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響之下，許多跨國實體展會取消，傳統產業外銷形勢面臨挑戰，讓電商通路的經營更顯重要。

郭奕麟宣布將推出「台灣外銷電商加速方案」，提供300間中小企業免費轉型電商教戰課程。 阿里巴巴提供

觀察B2B跨境電商多年，阿里巴巴：這4大痛點最常見

郭奕麟分享，實際投入跨境電商的業者不多有4大原因：企業主不諳電商、專業電商人才招募不易，以及對物流、稅務等外貿專業知識不足。

為了解決這中小型企業轉型電商時常遇到的4大痛點，阿里巴巴國際站推出了完全免費的「台灣外銷電商加速方案」，將分為3個梯次，總共限量300個名額，提供完整的B2B跨境電商經營教戰。

郭奕麟強調，在此「台灣外銷電商加速方案」中，整合了阿里巴巴內、外部專業電商達人顧問從企業的數位能力診斷、數位營銷培訓、金物流實戰教學、數位企業轉型、電商參訪與顧問諮詢輔導這6大面向，強化台灣中小企業導入數字化貿易工具，協助企業於疫情期間掌握數字化外貿趨勢及數據應用能力，邁向全球無限商機。「我們期盼此加速方案的課程內容，能夠使商家發展多角形觸角向全球拓展。」

而這300個名額會如何審核？郭奕麟說明，無論是否已在經營電商、是否已在經營外銷市場的中小企業者，都可以參與。不過，將以資源不多的中小型企業為優先，只要是合法的公司經營者都可以申請，受訓則可以由經營者本人或是公司內部的電商負責人參與。

「如果這一次成效不錯，往後也考慮把這樣的課程變成常態型的計畫，」郭奕麟說。

阿里巴巴國際站近日舉辦外銷企業家春季會，邀請優秀網商分享如何轉換電商思維。 阿里巴巴提供

善用平台數據抓住「乳清蛋白」商機，富昱生技再拓寵物保健品市場

實際上，在「台灣外銷電商加速方案」之前，阿里巴巴國際站也曾經舉辦過各種培訓計畫，像是針對高階主管開設「橙功營」課程就是其中一個。

曾經參與橙功營的保健食品公司富昱生化科技總經理許原彰就說，公司在3年前就上架阿里巴巴投入跨境電商，不過一直不見成效。「起初因為益生菌很熱門，就Po上國際站，但發現只有在中國、台灣熱門，結果一個月只有2個人上門詢單。」

在經營了一年，正當要放棄電商通路的時候，許原彰在2019年參與了阿里巴巴「橙功營」課程，透過阿里巴巴平台，學習使用數據、挖掘行業熱詞，發現乳清蛋白的市場潛力，在3個月內成功做到單月詢盤數成長163倍，並將商品銷售到全國5大洲。

同時，也透過阿里巴巴國際站的大數據，發掘了寵物保健食品的新商機。目前已開發5款商品，準備進軍全球寵物經濟市場。

責任編輯：錢玉紘