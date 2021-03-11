去年在疫情驅使下，宏亞食品加碼投入電商佈局。對於宏亞來說，不僅要藉此衝高虛擬通路的銷售額，同時也要藉由數據分析、再行銷，帶動全通路成長。

受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，實體店面受到衝擊，許多企業紛紛尋求轉型電商的各項服務。開店平台Cyberbiz執行長蘇基明就認為，「數位轉型是企業在競爭激烈的市場取得先機、掌握優勢的不二法門。若是不開始數位轉型佈局，在接下來3至5年恐遭市場淘汰。」

像是成立40年，旗下有禮餅品牌禮坊以及七七乳加的老牌食品廠宏亞食品，就在去年7月找上開店平台Cyberbiz合作，為旗下兩個品牌成立品牌電商官網。到去年底，已成功協助宏亞整體電商銷售翻倍，目標今年底前要再成長50%。

電商銷售額不是唯一指標！宏亞：蒐集自有數據，創全通路綜效

事實上，宏亞食品從5年前開始投入電商，上架到PChome、momo購物網、蝦皮、雅虎這些平台。「不過食品業很辛苦，大家還是習慣實體通路，電商通路大約佔整體銷售1~3%。」宏亞食品數位營運部經理王眾平這樣說，而且上架電商平台，往往難以蒐集消費者購物數據。

因此，宏亞食品在去年7月，將原先的禮坊電商部門擴大成為一個跨BU的數位營運部門，要將宏亞旗下的七七乳加、禮坊以及觀光工廠巧克力共和國彼此的數據串接，創造綜效。同時，宏亞食品也開始跟Cyberbiz合作，打造各品牌的銷售官網，蒐集可自家掌握的消費數據。

王眾平指出，系統彈性、可開放外部ERP串接，是選擇與Cyberbiz合作最重要的理由。 Cyberbiz提供

市面上開店平台數量不少，談起選擇與Cyberbiz合作的原因，王眾平說，系統彈性、可開放外部串接是最重要的理由。「他有完整的說明，告訴我們怎麼去接資料回來，這才是我們做品牌想要知道的東西。」他表示，先前也曾與其他開店平台合作，但是卻無法與宏亞已經使用的SAP的ERP系統對接。

完成Cyberbiz的電商平台與SAP的ERP系統串接後，宏亞食品進一步搭配社群與數位行銷溝通，針對過去門市累積數十萬的會員進行再行銷，活化客群刺激回購。王眾平分享，在去年7月開始實行這樣的「全通路會員行銷」之後，七七乳加在電商通路的平均客單價成長53%，禮坊的電商通路銷售額翻倍成長、同時帶動全通路成長33%。

蘇基明認為，「開放性」就是Cyberbiz與其他開店平台相比時的重要利基。 Cyberbiz提供

開放外部串接合作，Cyberbiz自詡：開放API讓大家應用

「開放」是宏亞找上Cyberbiz的原因，同時這也是Cyberbiz的最大特色。

Cyberbiz旗下有品牌官網、智能POS、智慧倉儲3大產品。蘇基明認為，這3大系統之間的串接是經營全通路零售時最大的「斷點」，會建議品牌端使用自家的解決方案，做到最好的整合。不過，在CRM來說，Cyberbiz則持開放態度，歡迎各種外部團隊合作。

他指出，儘管Cyberbiz也有推出自家的CRM系統，「但我們的方向比較偏向Customer Data Platform（客戶數據平台，CDP）的概念，不同的Martech廠商，都可以把資料拉出去，做它的應用、分析，再倒回來。」

蘇基明認為，這就是Cyberbiz與其他開店平台相比時的重要利基，「我們的彈性在於很開放，API都開好，提供一個很好的環境、平台，讓大家來應用。」

責任編輯：蕭閔云