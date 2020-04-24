吳清友說：「我個人的信仰是，生命在事業之上，心念在能力之上，事業、工作都是你生命的道場。」

誠品集團創辦人吳清友，常見一身素面中山裝，戴著圓圓的粗框眼鏡，說起話來不疾不徐，藏不住不怒自威的正氣。

誠品從實體書店起家，走過28個年頭（本文寫作於2017年6月23日），一步步發展為橫跨講堂、表演廳、電影院、行旅和居所的文創產業，是台灣社會重要的文化地景。回望當初創業時，那個39歲的自己，他的起心動念是什麼？又是什麼支撐著他，讓他在初期連續虧損15年的壓力下，能夠堅持不放棄？以下是吳清友在AAMA年會的演講摘錄：

誠品的源起，是因為我的生命中有很多機緣。我有一點宿命論，我一直認為，每一個生命來到這世界，總有他特定的任務，我相信每個人的因緣不同，我能和年輕人分享的，也僅限於我個人有限的生命經驗。

面對人生或事業，其實是要從哲學的ABC、從了解自己開始，你是誰？你從哪裡來？你要往何處去？

我是一個後知後覺的人，我到了30多歲，才開始問自己這些問題，或說是被迫問這些問題，因為我有所謂的先天性麻煩症候群（先天性心臟病），假使我還能重見陽光，生命被迫歸零後，什麼是你最重要的選擇？什麼是你來這一趟，應該要完成的？

賀大新攝影

我心裡明白，我崇拜的人，不是政治家、不是事業經營者，我崇拜的是弘一大師，我敬佩的是史懷哲，我景仰的是赫曼赫塞。

我年輕時很幸運，糊里糊塗買了不動產，並非靠我個人的努力，就賺了一些心有不安的錢，我很疑惑，因為身邊比我優秀的人太多了，我何德何能？這讓我開始去了解，我到底是誰？

我讀哲學、文學、心理學，德國文學家赫曼赫塞有一句話：「大自然是上帝或上天最偉大的創作，而人類最偉大的創作，盡在書本當中。」這讓我終生難忘，也改變了我的一生。

因為閱讀的好因緣，也因為遭遇到中年危機、生命瓶頸，造就我這個不喜歡讀書的人，想透過閱讀去了解人生、了解自己，這是誠品最重要的緣起。

書店獲利不易，生存也難，但我認為，我在做一件我喜歡的事情。當我們談一位企業家面對困難的淬鍊，我個人覺得，那不叫淬鍊，要淬鍊的不是事業的經營，要淬鍊的是心性，因為KPI很容易比較，但DNA很難追尋。

我個人的信仰是，生命在事業之上，心念在能力之上，事業、工作都是你生命的道場。

默克藥廠有一代的傳人說，醫藥的存在不是為利潤，運用到誠品，書的出版也不是為了利潤而存在。當然，我們會面對現實經營的壓力，但我曾說，沒有商業誠品不能活；可是沒有文化，誠品也不想活了。

很多know-how都即將過時，過去我在規劃誠品店面時，心中總有一個疑問，什麼是最新的設計，我們該用嗎？後來我才體悟到，假使我每天在追逐最新的設計，那不也代表，我每天都在否定過去那個曾經努力實踐的自己。

每個人的生命，都應該有他定錨之所在，什麼可為，什麼又不可為。夥伴們，不管是創業或從事哪一件志業，先釐清自己的起心動念，先認識自己、認識生命，因為你永遠是自己最大的支持者。

責任編輯：蕭閔云