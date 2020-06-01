近期舉辦的活動上，HTC新上任的執行長Yves Maitre，也不諱言公開談論這幾年公司沒落的原因。

編按：2020年6月1日二度裁員

宏達電找來法國洋將擔任CEO不到一年，已經二度裁員，對此官方1日證實為人力資源策略性調整，期望撙節成本，這也是2019年12月裁員以來，半年內二度縮減人力。

執行長Maitre先前曾將HTC的式微，歸因於錯誤時機將所有資源投入VR技術研發的決定，在錯的時機做對的事是錯的，而在對的時機做錯的事還是對的，如今在5G戰爭即將開打之際，宏達電二度裁員究竟是做對、還是錯呢？

對此裁員動作，官方回應：在過去數年，HTC持續優化流程、成本控制及審慎地投入新科技等重要節流工作，雖然主要產品毛利已呈現正向走勢，但整體營運表現仍承受著極大壓力。在謹慎研究過後，今日決定推動策略性人力資源調整，持續優化組織、精簡人力與有效降低營運費用，我們相信此行動是實現HTC長遠企業目標、推動持續創新、確保創造能力與為我們的股東返回最大值的必要的步驟之一。

今年全球各地受到嚴峻的新冠肺炎疫情影響甚鉅，各國政府實施嚴格的封鎖，大規模實施前所未見的自我隔離及保持社交距離措施，原本的日常活動例如上班、娛樂、教育、溝通等都只能待在家裡以遠距的方式進行。

HTC認知到世界上每一項顛覆式變化，也正是運用科技提升生活的契機，我們期望藉由VIVE虛擬實境系統平台以及與應用內容的策略夥伴合作，讓交談、會議、團隊工作、學習、訓練、醫療等等都能夠以遠距的方式進行。在明確的願景與產品平台策略下，HTC證明有充分的準備及能力能夠因應各種挑戰與機會，讓企業邁入另一次的轉型。

才剛上任兩週的HTC（宏達電）新執行長Yves Maitre，最近在外媒《TechCrunch》舉辦的TechCrunch Disrupt活動上，公開表示過去數年來在VR技術上的錯誤投資，才導致HTC失去對手機的創新。

9月中旬，HTC宣佈王雪紅卸下執行長職務，並交棒給電信老將Yves Maitre。他在法國電信巨擘Orange擁有14年的深厚經驗，且多年來與HTC往來甚密，對這間公司有著深入瞭解。

HTC新執行長Yves Maitre坦承，公司在最近幾年失去對手機硬體的創新，因而落後競爭者腳步。 HTC

2011年是HTC的黃金時代，其手機更在全球擁有11%的市占率，股價更攻上1,300元的高峰，被人們尊稱「股王」，盛極一時。

然而今非昔比，近年來HTC不斷衰退，股價跌落到低於40元，只剩當初的3%，2017年時更以330億元將手機代工業務出售給Google止血，財報上的表現也不盡人意，已連續虧損了5個季度。

如今在各種國際研究報告上，很難找到HTC的市占率資訊，因為早已被歸類到「其他」這個類別，讓人不勝唏噓。

在錯誤時機做對的事，HTC手機業務式微

Maitre在活動上坦承，HTC過去幾年來在手機創新上停滯不前，反觀蘋果、三星、華為在手機硬體投資上投注大量的心血，也獲得了豐碩的回報。根據研調機構《Counterpoint》的數據，光是這三家廠商，就囊括了手機市場近5成的市占率。

Maitre解釋，HTC的式微，歸咎於在錯誤時機將所有資源投入VR技術研發的決定，「在我小時候，有人告訴我，『在錯的時機做對的事是錯的，而在對的時機做錯的事是對的。』」

Yves Maitre指出，HTC在錯誤時機押注VR技術，才導致公司的式微。 shutterstock

這句話恰恰反應了HTC的窘境。在VR裝置的投入確實有所回報，HTC是當今僅次於Sony、Facebook，全球第3大的VR設備商，HTC Vive的名稱享譽國際。但VR領域的發展遠不如預期，至今絕大多數應用仍止步於遊戲，在這塊領域的成就，依然挽回不了在手機市場所失去的一切。

Maitre表示，雖然HTC為此付出了代價，但過去積累的龐大資產，仍舊給予公司東山再起的機會。

儘管稱呼HTC過去在VR的投入是錯誤的決定，頭都洗下去了的現在，Maitre並不打算從XR（延展實境）領域中抽手，而是準備迎接XR產品超越手機業務的時刻到來。

Maitre預估，最快5年左右，HTC的XR產品陣容就能超越手機業務，但關鍵是用戶的接受程度，「我們會盡力縮短這個時間，但客戶的採用率是關鍵。」

不會放棄手機業務，5G將是突圍關鍵

在上任記者會上，Maitre曾反覆提及5G，多次強調5G不再是單打獨鬥的時代，「生態系」將成勝敗關鍵，而他的首要任務就是確保HTC居於5G生態系的要角。

本次Maitre再度強調5G對HTC的發展非常重要，雖然目前HTC的手機在開發中國家反應較佳，未來他們將著眼於高消費能力市場，把重心放在高階5G手機上。

Yves Maitre認為，5G時代的來臨、華為的困境都給予HTC再次突圍的機會。 Preechar Bowonkitwanchai via shutterstock

另外，Maitre也提到華為遭遇的困境。身為全球第2大手機廠商，華為遭到美國封殺，不得搭載Google行動服務，勢必對國際銷售造成影響，也給予HTC手機突圍的機會。

Maitre估計，5G網路將在2020年正式起跑，不過鋪設網路可能費時2年，約莫2023年覆蓋率將達到一定水準。因此，他認為2025年以前5G的轉捩點就會到來。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：TechCrunch、Counterpoint