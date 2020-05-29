星宇航空歷經了2年，用3D動畫打造一部機上安全影片，董事長張國煒目的就是要讓機上乘客自然而然把安全影片看完，看完之後，還要記住安全事項細節。

2020.05.29編按

星宇航空用2年打造一部3D機上安全影片，不僅受到K董粉絲愛戴，5月29日宣佈更拿下「美國電視節目界奧斯卡」之稱的泰利獎(Telly Awards)7項銀獎。

泰利獎公布第41屆獲獎名單，星宇航空「STARWONDERERS星探者」機上安全影片報名7項技術類獎項全數獲獎，項目包括動畫、美術指導、旅遊類影像、3D 圖像/動畫、視覺特效、3D動畫、3D 動畫應用。

「STARWONDERERS星探者」機上安全影片為星宇航空集結台灣頂尖製作團隊：大禧堂廣告、大於製作及夢想動畫共同打造，原創性的腳本及豐富多元、微妙微肖的角色，展現高水準的製作品質，影片於2019年11月發表。

星宇表示，這次參賽是由夢想動畫提報，雖與全球各頂尖製作團隊共同角逐國際獎項，但最後勝出拿下所有獎項，也讓台灣的動畫影片製作水準再度躍上國際舞台。

泰利獎(Telly Awards)創立於1979年，為表揚優秀的電視節目、短片、廣告及各類型態影片的最高獎項，每年都會吸引上萬件來自世界各地的影視作品報名角逐，包含HBO、CNN、NETFLIX、DC、Disney等知名英美頻道都會提供作品參與競賽，競爭非常激烈。

在搭上飛機的時候，民航局規定，一定要在起飛前播放機上安全影片。然而起飛前的時間非常緊迫，影片往往只有4分鐘的時間，又要明確的表達出安全注意事項。因此，多數的機上安全影片往往聊備一格。

星宇航空執行長翟健華也觀察到，在飛機播放安全影片時，往往沒有多少人仔細觀看。「萬一發生意外的時候，這是救命的影片，為什麼大家都不看？」他認為，這是因為那些影片都太無趣了。

今天星宇航空首次公開即將在明年啟航時，在機上使用的安全影片。這支影片找來大禧堂廣告公司、大於製作與夢想動畫共同合作，經歷近2年時間，從籌劃、角色設計、動作模擬、配樂等等細節全都量身定做的「StarWonders星探者」。

星宇航空機上安全影片 StarWonderers 星探者

遵循董事長理念，透過安全影片飛躍大氣層

大禧堂廣告總經理莊禧善表示，在2017年完成星宇航空企業識別與飛機塗裝設計之後，星宇航空董事長張國煒提出，拍攝安全影片的構想雛形，必須緊扣「飛行的夢想，不僅止於大氣層」這樣的理念。

因此，在首航時的機上安全影片就立刻帶領大家飛向星際。另外，想將「星際旅人」這個概念與航空的各種客層連結，像是在「StarWonders星探者」角色中，可以找到商務客、小家庭等等角色定位，星宇航空也希望藉此讓觀影的乘客有同感投射，就可以自然而然的把影片看完。

「StarWonderers 星探者」首播儀式。 程倚華攝影

飛行安全第一！角色再可愛也不能超越注意事項

儘管「StarWonders星探者」大膽使用了科幻元素題材，並且用3D動畫方式吸引乘客觀影，不過翟健華強調，機上安全影片的核心依然是飛行安全；吸引乘客看完影片之後，還必須要讓乘客非常明瞭注意事項。

「不可以讓故事性、創意搶去核心價值；不可以看完影片之後記得角色，卻不記得飛行安全，」他這樣說。

「StarWonderers 星探者」周邊商品。 程倚華攝影

因此，在「StarWonders星探者」的製作過程中，儘管影片只有短短4分多鐘，不過卻修改了數次，目的就是在創意與飛行安全之間取得平衡。

另外，針對「StarWonders星探者」其中的可愛角色，星宇航空也推出了許多周邊商品。不過，周邊商品未來會不會在機上販售？還是透過電商通路販售？這些問題還尚未確定。

星宇航空預計在1月底首航，不過翟健華說，目前還在依照民航局法規做驗證飛行程序，預計12月可以拿到營運許可，屆時才能決定何時開始正式售票。

責任編輯：蕭閔云