經由提名、研究與專家評選，我們選出有開發能力、技術核心具有改變產業規則潛力、產品或服務已經進入市場驗證，有機會鏈結全球的2020年10家最酷科技新創。
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十家今年值得你認識的台灣科技類新創1
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7次創業經驗催生棒球解決方案！光禾感知成台灣智慧球場推手2
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醫師結盟工程師！聿信醫療整合開刀房內軟、硬體，連續監測人類呼吸訊號3
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大數據背景挑戰精準醫療拼圖！亞大基因催生基因定序的軟體應用4
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兩位牛津女豪傑整合諾貝爾獎技術！打造昱星以光快篩藥物平台5
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讓人與電腦都輕鬆聽分明！洞見未來打造多人聲分離引擎解決聽力難題6
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鐵道系統中人身安全的守護神！打造全方位智慧場域分析的本土團隊：雲守護安控7
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電機、醫科跨界共創！Deep01以人工智慧輔助醫師，精準判讀腦部CT影像8
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從毫米波開發套件進攻！稜研科技要抓住天文觀測技術下放的5G商機9
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包容與創新：聯齊科技用文化塑形智慧能源的美好未來10
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整合晶片與人造抗體！豐康微流體要以獨家真空技術挑戰血液檢測與食品安全11
1 十家今年值得你認識的台灣科技類新創
一場疫情，突如其來地打亂了所有人的日常，也考驗著台灣社會的價值觀，與共同面對艱難考驗下預防準備與持續溝通的生存韌性。
技術不會一時才有，面對瞬時萬變的國際情勢，紅杉資本一篇「新冠肺炎：2020黑天鵝」彷彿致敬現任紅杉合夥人林君叡（Alfred Lin） 2008 年在 Zappos 任上面對金融海嘯所提的：「好日子不再」。提醒所有新創創辦人與執行長，面對險峻的疫情，要做好控制風險的心理準備，降低開銷流存現金水位、把握改變環境的機遇、保證供應鏈與價值遞送鏈的穩定、重新思索銷售與行銷的規劃。因為最適者生存。
每次危機來臨，除了考驗人類，更需要重新部署資源面對調整，進而創造下一波偉大公司生長。觀察客戶長期價值（LTV）減損，找出價值典範轉移的正確指標，顛覆傳統遊戲規則，是那些偉大公司以新創的姿態跳入市場挑戰後，創造經濟新陳代謝的經典故事。
有機會改變未來的新創，除了滿身武藝、躲著練功；還得與時間賽跑，抓對機會面對市場，取得客戶肯定的訂單，進而擴大戰果。每一步，都得謹慎小心，大膽快速前進，才能成為笑著改變比賽結果的最後贏家。
當商業賽道改變，蹲點技術、掌握秘訣的後起之秀終有機會奮發往前，突破領先群的先發優勢。拿著跨領域技術，面對不同商業情境的創業家們，必須設計適當的商業模式、組建敏捷的技術開發團隊、擁有強大的溝通能力、面對市場、爭取資源，才有機會在現今創業環境領先。
領先，卻不意味著絕對優勢。
資訊大爆發的台灣，有許多與產業鏈高度相關的技術新創深藏不露，長期蹲點練功。也因此，他們在快要抓住市場機會、顛覆行業準則的當下，卻不一定為多數人所知。
本次，《數位時代》與科技部二度合作，希望能夠從全球範圍內，搜尋與台灣有關的科技新創，在他們將準備發光發熱的當下，一起讓台灣創業生態系認識這些明日之星。這些創新，並不限於在創辦人或團隊背景所帶來的創業能量、顛覆當今市場的商業模式、產品或技術突破。
為了這次明日之星選拔，《數位時代》邀請了包含AAMA台北搖籃計畫、比翼加速器、BioHub Taiwan、中華開發創新加速器CCIA、中華電信5G加速器、勤業眾信會計師事務所、Garage+、H.Spectrum、IAPS交大產業加速器、Meet創業小聚、微軟加速器、資誠創業成長加速器、高通台灣創新競賽（QITC）、SparkLab Taipei、精誠集團AI新創加乘器、產學研鏈結中心、台灣經濟研究院研究六所、台灣新創競技場、Taiwan Tech Arena、XR EXPRESS TW 等單位協助。
透過媒體、投資人推薦與公開徵選，提名共 325 家全球範圍內至少有一位創辦人具有中華民國籍或台灣裔（擁有台灣身分的直系血親）、成立 8 年內，其主要產品或服務具有科技或技術含量（包含但不限於數位科技、生物醫療、應用科學方法，不限於數學、物理、化學或材料等面對市場待解決的應用問題）之新創團隊。
經編輯團隊研究、整理相關基本資料後，共有 203 家新創團隊符合前述資格，由《數位時代》所邀請領域專家就技術能量、國際市場發展潛力、產業影響力與團隊發展潛能等四面向進行線上評分，以序分法評選出領域專家共同認定最具潛力的 20 家新創企業。
再經由專家諮詢會議討論，評選出擁有開發能力、技術核心具有改變產業規則潛力、產品或服務已經進入市場驗證或接單階段，有機會鏈結全球的｢2020 年台灣最創新的 10 家科技類新創」，於本日（3/26）由科技部長陳良基進行授獎典禮。
以下是10家獲選新創企業名單總表
備註：依公司名稱中文筆畫進行排序
跨領域，成為有機會改變比賽結果的最後贏家
十家新創選題都延續了台灣傳統在資通訊產業與人工智慧、醫療與生技等產業或人才培育上的耕耘。
其中5成創辦人擁有博士學位。這些業項目，幾乎都需要至少兩門以上的校系專業（例如電子電機＋資訊工程、醫學＋資訊工程/機器人學、無機化學＋生物化學、病理學＋資訊工程等）的專業領域知識，才有辦法拼湊出該事業的技術或服務輪廓。
跨領域，成為這些新創的基本核心競爭力！ 借重不同領域的專業知識，以非傳統的方法或技巧切入解決問題，成為這些新創劃定市場、選定發展策略的關鍵。也因此，這些人都顛覆了台灣普遍｢好好讀書，找個穩定工作好賺錢」的刻板印象，成為非典型的技術創業家。
七次創業經驗的王友光從浮躁的中國回來，蹲點感知技術，打造場域智慧營運的解決方案；半輩子投入教學研究的洪建中，下定決心技轉自己在校建立實驗室、申請計畫經費苦心研發的微流體晶片，結合分離血液與人造抗體的專有技術，打造血液檢測與食品安全的解決方案。
見識過世界級大廠經驗的涂正翰，攜手夥伴鄭永宏與黃炫輔，尋覓最不打擾現有環境的攝影機系統，以本土團隊鑽研人體骨幹分析，打造零售、交通與製造業者安全控制的解決方案。重度聽損的陳柏儒，克服萬難習得訊號處理與演算法的技能，邀請法律背景的哥哥陳宥任，以獨有的多人人聲分離引擎，趁助聽器法案開放，提供具輔聽功能的解決方案。
受過柯文哲指導的主治醫師許富舜，放下多年的創傷醫學與心血管加護病房，夥同蔡富吉與鄭淵仁，邀請瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福，一同為開刀房裡重要生命訊號之一的呼吸，開發數位化的連續監測系統。
放下半導體大廠總經理職位的顏哲淵，碰上一輩子蘋果開發者的陳良信，以外型簡潔、使用者體驗順暢的的雲端存儲盒子，誤打誤撞碰上專家，為日本打磨出家用智慧能源的解決方案。
二次創業的周仁海，碰上已成為台大神經外科主治醫師的高中同窗王奐之，與北京拼搏多年的烏仕明，共同打造AI輔助CT腦影像判讀系統，飛快取得認證，導入國內外醫院試用。
博士學位師承諾貝爾獎得主嫡系的張郁芬，鼓吹在牛津研究光的好友鍾敏玟，以螢光蛋白為基，建立以光觀測細胞作用快速篩選藥物的研究平台。
潛心研究資訊安全大數據演算的張明台，力邀同事蘇中才，以開源技術催生次世代基因定序進行精準醫療所需的演算流程產品，搭配成功創業家王耀庭與詹佳翰的經驗熬等市場起飛。
幫台灣在夏威夷打造無線電波天文望眼鏡的張書維與林決仁，結合毫米波的開發經驗與商業背景，為即將邁入商轉的 5G 市場業者，提供各種軟硬整合的技術解決方案。
教育環境、專業機構與科研投資的交織作用，讓擁有跨領域技術的他們，打造出眾多創業項目。他們得具備對市場需求的洞見與堅持，從不同領域累積信任人脈圈，組成多元團隊。
這十間公司，正在朝前方奔去。最終且等他們改變結果，成為遊戲贏家！
2 7次創業經驗催生棒球解決方案！光禾感知成台灣智慧球場推手
1994年，18歲的王友光剛從高雄北上台中。就讀於中山醫學院的他，家境困窘，父親甚至希望他放棄學業、學習修車擁有一技之長。
剛成年的王友光，目標財務獨立，身為錄取營養系的大學生，正積極尋求賺進收入的可能。他做過工地、挑過磚塊水泥，但在這樣的年代裡，家教是當時的選擇中，單位時間收入相對豐厚，風險相對合理的選擇。
「那時，一切都還沒有網路化！」王友光回憶，「同學要找家教工作，最快的方法是去找家教中心。」
網路時代以前的媒合平台，除了報紙，處處可張貼的公佈欄與小廣告幾乎是交換資訊的最有效方式。家教中心會請想要擔任家教的老師們，在一個製式的表格上填上個人背景、專長、教學地點、可接受薪資範圍等相關資訊。
想要媒合的老師必須先繳 1000 元，再由專人謄進一本老師聯絡簿，等候看見廣告的學生家長們打電話上門。「那種不知道什麼時候才會有學生可教的滋味，讓我覺得家教中心的 1000 元生意真好做。」王友光說。
幾週後，王友光得到第一份家教工作，發現自己學生居住的社區，其實有非常多年輕家庭住戶，他們也都有家教或補習的需求。
王友光突發奇想，和朋友借了電腦與印表機，自己印了幾份小廣告，配合答錄機，開始做起家教中心的小生意。「我記得那時拚命求那些社區管理員，讓我進去貼廣告，」他笑說。
但很快地，王友光就不滿意於家教帶來的收入。
「一個人一週只能在有限時段教學，既然這麼多學生有需求，我在能不能一次多教幾個，每個時薪收便宜一點，總數還是可以增加呀！」
於是，他向社區租借平時少用的會議室等公共空間，在特定時間內，開啟小型的家教班。「要不是因為後來發生衛爾康大火，家長們紛紛意識到公共空間的安全風險，我大概可以非常安穩地做這生意很多年。」王友光說。
每天都在想怎麼賺錢的王友光，從醫學院畢業後，選了一條很不一樣的道路，他做過產品推銷、直銷、2類電信業務、賣手機，累積了很多銷售經驗。「基本上，你只要給我看過這項東西，我想過了，就有把握可以賣得掉。」王友光自豪回憶起這段銷售時光。他也因為銷售能力，被化妝品代理商請去當行銷總監，協助開發非實體通路。
他也沒有放過其他錢滾錢的創業機會。人家介紹的生意，評估過就投資，不只開過當時在學生族群極為流行的租書店，甚至與朋友合作，到了大陸的廣州一起開起冷飲店。
人生看似一帆風順，賺錢賺得風生水起的王友光決心創業，和中山醫學院的學長合作開發起醫學美容保養品，開啟發展至今的 Dr.Hsieh 達特醫品牌故事。
「那時候 29 歲，覺得人生到了一個地步，似乎應該可以自立點成績。恰巧線上銷售才剛開始，很多消費者會在網路上討論保養品的用途，然後再到網站上消費。」他說。
他也看上了國外早已火紅、剛進台灣的電視購物。「電視購物的速度當然快過線上，一檔一檔做毛利也高。」就這麼從台灣做到上海，品項也開始擴增「從品牌代操、到歐洲品牌代理、甚至最後自創品牌。」
王友光回憶，他當時的公司，全盛時期的廣州薇科光禾貿易，可以在兩岸三地創造 3000 萬美金的年營業額。
巨變中的中國處處充滿機會，因商務走遍大江南北的王友光也學朋友在上海復旦大學念了EMBA。一檔私募基金看上光禾貿易的營業額，與王友光簽下協議投資入股，準備推動上海旺禾文化傳媒在當時紅火的新三板進行IPO（首次公開募股）。
2015 年六月中旬，上證指數從盤中高點，兩週內跌了將近 19%。跌跌不休的股市讓私募基金決定撤資，破億的資金槓桿加上資產假扣押，一瞬間讓王友光被限制出境、戶頭也被凍結，甚至人身自由也受到管制。
人生機緣巧妙，在不能跨城市移動的艱難時刻，王友光碰上了過去認識的業界前輩，兩人還住在同一條街上。「這是我人生少數開口請求幫助，前輩也很夠意思，很快調資源協助我處理公司財務。」他說，「這是一輩子的恩情。」
2016 年初，回到台灣的王友光從零開始，重新思考接下來應該做什麼題目。「你有、我也有，我一定賣得掉，但除了品牌外沒有差異性，所以我想做有技術的東西，那種有內涵、別人不容易隨意用資本就可以仿起來的項目。」
做過電視購物，知道製作動畫成本很高的他，對於機器與人的互動充滿興趣，於是他積極用 email、臉書列表聯繫拜訪全台灣的資訊工程教授，希望可以有機會合作。多數的主動拜訪都石沈大海，但有一天，台北大學資訊工程學系的黃俊堯教授居然回了他訊息。
黃俊堯不止邀請他旁聽課程、參加與學生的學術論文討論，還常常寄論文讓他閱讀。
雖然技術難，專有名詞看起來像是外星文字，不過王友光不死心，想盡辦法問問題，「我心想，過去我有什麼東西懂了以後賣不動，台灣的學校裡滿滿都是寶，懂了有熱情，我就有辦法把它給商業化賣掉。」
因為這份不死心，加上 Pokémon GO 抓寶熱潮在台灣與全球爆紅，打動了黃俊堯與光禾感知合作，把「地磁分析克服室內定位」的技術專利化，並結合電腦視覺與人工智慧進行識別，成為 VBIP （Vision Based Indoor Position）室內定位及導航系統。
地理資訊結合室內導航與廣告的商業模式很多人做，王友光當時也找了台北捷運合作，希望可以在車站提供相關服務。「很多人都提過、甚至做過各種不同的應用，但很難成功。」
復旦 EMBA 同學會的人脈派上用場。王友光成功透過老同學牽線，到曼谷對泰國 BTS 鐵路集團執行長黃瑞耀提案，成功打敗多國與泰國的本地公司，以簡單的技術、合理價格實現室內定位與商業合作。
全球的鐵道與車站營運關係複雜，讓室內導航與廣告的商業模式難行。「除非極大的業主，擁有完整的商業權利，同時還要保證這個室內有足夠的人流，才能讓商業模式產生價值。」也因此，他邀請同為復旦同學會台灣校友、擁有大量日本商界人脈的柯俊傑一起發展車站、智慧棒球場等解決方案。
「比方說一場職業球賽，其實周遭有非常多智慧商機！」王友光解釋，對於球團來說，首先需要能夠透過網路快速進行串流，甚至能夠快速以不同角度對精彩畫面進行回放；球員訓練、裁判等項目也需要科技輔助；運動姿勢是否正確亦需要系統幫忙。
另外，以一場上千人觀看的職業棒球、籃球或足球賽來說，球迷入場找座位、廁所、購買食物飲料甚至周邊商品、廣告都需要科技輔助，就連即時討論賽況、遠距離確認球員身份都是球場體驗的一環。
由於先前的實作成績，光禾感知成功獲得國發天使基金的投資，將上述服務建置在台中洲際棒球場，並在 2019 年世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）首先實踐。
光禾感知分享，目前已經與包含台灣在內的亞洲多家職業球隊展開商業合作洽談，相較於能夠追蹤球員訓練數據的國外器材，在台灣有開發團隊的光禾感知也可以配合球團進行客製化開發。「如果不是疫情，我倒想邀請大家今年有機會到棒球場走走，體會一下我們在地團隊的智慧應用。」王友光說。
3 醫師結盟工程師！聿信醫療整合開刀房內軟、硬體，連續監測人類呼吸訊號
晨間7點不到，亞東醫院心血管加護病房主治醫師的許富舜已早早起床，在盥洗、早餐以及通勤的空檔，速速連上醫院系統掃過前晚病例，在抵達醫院之前，許醫師撥了通電話給前一天夜班執勤醫師，「昨天狀況如何，有什麼特別需要交代嗎？」電話的這一頭，他在腦中整理了下這段時間蒐集到的病人資訊。
在 2016 年來到亞東醫院任職以前，許富舜已擔任多年台大創傷醫學部主治醫師，在成為主治醫師之前，他也曾在從事重症醫學專科時接受柯文哲醫師指導，並受其提點進入台大生醫電資所博士班。
這日，他如往常地來到醫院，約莫 9 點左右，許富舜領著相關醫護人員開始查房、並與專科物理師、住院醫師進行交班，在加護病房裡頭，有許多病人戴著呼吸器，病床旁則架設著心律及血壓監測系統，醫生能直接透過儀器上所顯示的數字檢視心臟功能是否正常，然而呼吸卻只能靠「聽」。
查房過程中最重要的步驟是看病患臉色、以及確認患者呼吸頻率的樣態是否正常，來回查房大概得花費 1 到 2 個小時，是每天病人的情況而定。早晨 10 點到 11 點之間，許富舜開始鑑識病情以決定近一步治療（開刀）或是撤除，對於急重症科、心血管加護病房抑或是開刀房醫師而言，確認病患呼吸道系統的狀態尤其重要，但現今仍沒有一種「儀器」能針對病患持續性呼吸狀態進行監測，以至於醫生想要判斷急重症病患的現狀僅能倚靠經驗，這項困境對於許醫師來說一直以來都是懸而未解的難題。
天使投資成為創業最大推手，聿信醫療甫創立即獲得瑞先科技投資
大約2、3年前，許富舜因緣際會結識了瑞軒科技共同創辦人、同時也是瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福，吳董事長因為 18 年前孩子罹患白血病的緣故，開始投身兒童醫療相關慈善活動，在機緣巧合下也結識非常多醫師朋友，並開始萌生將熟悉的軟硬體技術導入醫學臨床的想法。
「台灣在醫療跨電機的跨領域合作僅止於研究，很多都打不到市場。跨領域這件事情要成一定全職投入才會有商轉的可能。」吳董事長提到，在加護病房中，愈來愈多的儀器設備需要做資訊的搜集，然而卻沒有一種機器可以抓取連續的呼吸訊息。
傳統上，經驗老道的主治醫生可單純透過聽診器及觀察判斷病患的生命徵象及病況，但在較為危急的急診室或加護病房裡，醫師很難持續待在患者身邊觀察，但對於麻醉科醫師而言，執行不插管麻醉，得時時監控病患的呼吸狀況，以確保病患生命徵象。然而，目前需透過聽診器持續監聽才能實現，但現實往往不容許連續監聽，致使病患暴露於危險的狀態中。
許富舜提到：「事實上病患吐出的每一個氣息、傳遞的每一個呼吸氣音，都是判斷病況的寶貴資訊，且目前麻醉醫學會對此加以管制、法律也明文規定麻醉進行時需依照準則監控呼吸，但卻沒有相對應的輔助器材。」有鑑於此，他與先前結識的蔡富吉、鄭淵仁一行三人，帶著一個創業想法敲開了天使投資人吳春福的大門。
「他們三個就這樣跑到我家來跟我聊，其實新創領域很難再有新鮮事，我們看很多、自己又負責 NBD（New business development），所以我肯定這個題目是對的。」吳董事長提到，比起天使投資人和董事長的頭銜，他認為自己更像團隊的 babysitter，提供創始成員商業思維的建議之外，也帶著他們開拓人脈、提供系統端、財務管理等必要支援。
打造 AI 智慧聽診器：呼吸聲得以跨越時間長期監控！
2018 年 6月，醫師許富舜、前光寶工程師蔡富吉與熟悉公司營運的鄭淵仁共同創立了以「AI肺部智慧醫療輔助系統」為核心的公司——聿信醫療，擔任技術長的蔡富吉發揮過去開發軟、硬體上的技術實力，將電路機構、數據分析、演算法、UI／UX 開發等部分用以開發醫療材料，跳脫以往醫材的研發思維。
「我從光電背景一直走到 Health Care，認為這領域可以將我對技術開發的執著與改變世界的理想充分結合。」蔡富吉提到，起始與簡單的信念，過去在光寶集團的工作經驗多與 IoT（物聯網）相關，離開光寶後的幾年，他自行創立 IT 接案公司，承接了 HTC 雷達微波呼吸照護服務的專案，開啟了對智慧醫療、感知技術與AI的興趣。
聿信醫療的研發團隊在蔡富吉的帶領下，以臨床需求為出發，將肺部症狀診斷的正確率提升至 9 成，過去醫療人員判斷患者是否罹患哮喘、肺水腫、氣喘等症狀的共識率大約只有7成，除了重症科、胸腔科等專科醫生的診斷較為準確之外，其他僅有不到3成的機率能透過聽診器精準判斷異常。
有鑒於專業上的落差，聿信醫療團隊與醫院進行臨床的合作，聿透過分析 6,800 例、 32 萬筆的 10 到 15 秒音訊資料判別患者的呼吸、連續異常音及吐氣之間是否異常，「訓練 AI 學習的過程是份苦工。」蔡富吉指出，團隊延攬兩位主治醫師、四名呼吸治療師全職參與，協助 AI 訓練並標注異常環節。
在硬體的部分，需要有能持續接觸患者的 Sensor 方能接收患者即時的呼吸音訊，以供 AI 系統進行判斷，因此研發團隊花費兩個月的時間打磨「微型化聽診器」，此硬體的困難點在於如何將聽診器的功能濃縮在有如「心率貼片」那樣扁平、輕盈的載體上。
蔡富吉提到：「聽診器為什麼經過 200 多年還保留原本的樣貌？就是因為材料上有其限制，它必須透過金屬材料完全隔絕外面的聲音。」為了突破材料上的限制，團隊自行研發微型化聽診器貼片，透過醫療級的線材搭配隔音、抗噪材料與擴大裝置（16 個 Channel 的麥克風陣列），只要貼附於患者身上，即可隔絕外部雜音，清楚地監聽連續性肺部音訊。
此項技術最大的突破，就是將原本只能於單一時間進行「聽診」、「呼吸診斷」轉化為可連續紀錄的系統。「系統除了紀錄之外，也有監控的功能。」蔡富吉提到，為了協助醫護人員在開刀房、重症室等無法無時無刻監視病人的狀態下，亦能了解該病人的狀態，除了呼吸波形可像心電圖一樣投放出來以外，AI 會根據病人的呼吸聲來判斷是否異常，異常時則會啟動警示。
解決過去醫材無法克服的難題，有望趕在今年通過 TFDA 認證
「我們解決了一個過去大家一直想解決，但卻沒有辦法被解決的問題。」這句話聽起來饒口，但對於深知重症醫療迫切需求的許富舜醫師來說，確實是聿信醫療在業界能獨樹一格的地方。
長期以來，醫界對於智慧聽診、電子聽診可能性的挖掘從未停歇，只是過去的裝置多半僅停留在接觸構面上加裝錄音設備，但只要無法持續性與病患接觸，就無法克服時間與空間，許富舜解釋：「今天我在亞東醫院可以調到病患的血糖、血壓，也可看到他的心電圖；但呼吸監測目前仍無法做到這一點，因此我無法知道這名病患上次哮喘發作是在何時，且沒有智慧診斷的輔助隊醫生來說根本助益不大。」
傳統上，ECG （Electrocardiography，心電描記術）是一種以時間為單位記錄心臟的生理活動的儀器，部分急診室儀器也有呼吸監測的功能，然而，此種設備是用胸廓起伏所產生的電阻差異，來計算呼吸產生的速度與頻率；而電阻容易受到外在環境影響，如：醫護人員觸碰、病患移動碰撞等，都可能影像其準確度。再者，ECG 儀器所得出的數值僅有呼吸次數，它接收到氣管攣縮、哮喘、痰等聲音並加以分析。
「AI肺部智慧醫療輔助系統」從各式相似競品中脫穎而出，是因為善用軟硬體以及 AI、深度學習等跨領域整合的優勢。瑞軒科技共同創辦人吳春福提起下海投資聿信科技的根本緣由，說道：「我們常常說台灣有很多好的軟體工程師，但台灣想要靠軟體公司打國際戰真的不容易。」
由於純軟體應用或產品需要強而有力的核心價值，才有可能在市場占有一席之地，而硬體上，台灣想在人才、市場、規格訂定上與國境競爭也相對困難，因此，吳春福認為，要帶領台灣團隊打入國際，最根本的解法是結合台灣兩項最頂級人材：醫學與電機，整合兩方優勢方能於國際市場與之競爭。
同時，「對的產業與產品」也應當發生在「對的人」身上。吳董事長看好聿信醫療的團隊實力與人格特質，他提到：「我認為創業第一天是否有意識到：你在『打造』自己的公司很重要，經營公司你就不只是經理人，也不是只想圓一個夢而已。」
因應新冠肺炎改變策略目標，2020 年已做好量產準備
過去一年，聿信醫療的「智慧呼吸監測系統」已在北部、中部醫院進行臨床試驗，同時也於 2019 美國舊金山 RESI 創新挑戰賽（Innovation Challenge）中獲得佳績，領先全球逾 300 多家參賽隊伍，榮獲亞軍殊榮；另一方面，TIEC（科技部計畫） 也引薦美國矽谷生醫領域業師，提供顧問諮詢，協助台灣團隊進攻美國市場。
日前，聿信醫療已將產品送審美國 FDA（美國食品藥品監督管理局），最快會於明年（2021年）Q1 取得近一步回應；而台灣的部分可望在半年之內跑完 FDA 申請程序，創辦人暨執行長許富舜補充：「正常來說程序較為繁瑣，但不曉得政府是否因為現在新冠肺炎疫情的關係，加速審理我們的案子。」
原先以「不呼吸立刻會有生命危險」的病患作為主要市場的聿信醫療，近期也因新冠肺炎疫情的關係調整目標，希望能在短期內從 EVT （工程驗證測試階段）進展至 PVT（生產驗證測試階段）進行量產。
近期，全球供應鏈因應中國工廠停擺、復工狀況不一的情況因而產生停滯，這也同時影響聿信醫療在硬體上的加速生產，「雖然不能說短期間內就能達到規模化，但有瑞軒科技這樣的 SI 上市公司的協助下，我們有自信可以逐步解決當前問題，並且做好量產準備。」許富舜提到，聿信醫療期望在今年（2020 年）更明確的驗證技術、完善產品，達成更多臨床試驗的同時，加速產品的量產。
4 大數據背景挑戰精準醫療拼圖！亞大基因催生基因定序的軟體應用
網路釣魚（Phishing），是駭客企圖在一般的網路通訊過程中，偽裝成值得信賴的常用網路服務，騙取用戶在不知覺下，輸入用以登入的用戶名稱、密碼，甚至個人隱私資訊、信用卡帳號等等。這項發展已接近 30 年的詐騙伎倆，隨時光與網路技術的演進不停變種，一度成為互動式網站發展的一大難題。
2007年，加入趨勢科技滿三年的張明台興致勃勃，想在公司發展機器學習技術，用以協助客戶快速辨識網路上日益增長的各類網路服務是否遭到網路釣魚，「當時網頁技術進展還在 Web 1.0 到 2.0 之間，還沒有現在使用者介面這樣多樣的互動式效果或排版。」張明台分享，當時駭客仍難以快速、大量地、即時地複製特定網路服務的相關登入介面，多半以半自動方式進行修改，因此判斷網頁服務是否是網路釣魚的一大準則，就是直接比對使用者應對到的網頁與真實網頁間連結與文字的相似性。「所以我們覺得這樣的需求，在核心技術團隊也許可以機器學習技術來進行分析，以應對網路上快速成長的需求。」張明台說。
為此，趨勢科技建立了一個測試團隊，延攬了蘇中才與另一位工程師，結合技術顧問進行開發。為了應對難以估計的網路資料量，同時需要實作能夠將大規模數據進行格網拆分、同步運算的數據架構。那時候，Google 才剛發表了 MapReduce 的軟體架構概念，用以在大規模資料集的同步運算，「所以我們需要開始研究如何搭建 Hadoop 這樣的開放原始碼、當時還在非常早期版本的分散式運算架構。」幾個月之後，蘇中才與同事順利實作出第一個可以分散運算的產品版本，讓本來預期不會太順利的張明台意識到，大數據應用不再遠在天邊，而是真的可能實現的資訊服務。
隨後幾年，一心想挑戰職涯的張明台，在趨勢科技轉換跑道，從核心技術團隊前進到行銷領域，需要協助銷售團隊前線達成目標。「那個過程令我震撼！」張明台回憶，對軟體公司來說，核心技術團隊的工作，往往僅只需要在辦公室認真打磨技術，程式經過產品工程師的包裝之後透過業務團隊進一步交付給客戶，但前線面對客戶時，交付產品的過程什麼問題都有。「客戶可能需要你把程式安裝在他們的機房裡，並不是可以透過網路直接交付的狀態。」張明台分享，自己曾和業務一起預先安裝程式在主機上，花一兩小時時間搭車，扛著裝有公司產品程式的伺服器去拜訪客戶交付，「結果插著電，主機程式跑不起來，對方只給你 10 分鐘，交不了貨你也只得再搬回去，回家測試明天再來！」前線打仗的經驗讓張明台學到，技術產品需隨客戶需求調整，程式的穩定性、交付的適應能力對於 B2B 的技術服務打入市場、取得商業戰果尤其關鍵。
「人是永遠不滿足的！」張明台回想 2014 年決心投入創業的過程：「看到很多朋友創業，其中也包含自己過去的同事，就會有那種別人可以，我為什麼不行的感覺！」想要繼續挑戰職涯的張明台於是找了蘇中才一起討論創業構想，一次吃飯後，蘇中才一句「好啦你如果真的要創業我就陪你！」啟動了兩人的創業夢。
「一開始根本沒有創業題目。」張明台回憶，電腦科學出身的兩人，那時曾考慮過非常多不同的題目，因緣際會碰到過去蘇中才博士班時期的學姊，留在學界的臺灣大學生物產業機電工程學系教授陳倩瑜，聊到當時正開始流行的次世代基因定序研究。
基因定序，堪稱人類對生物醫學研究的最後一塊拼圖，如果能觀察基因，人類就有機會如上帝視角，得知生長、疾病與基因之間的可能關係，甚至有機會透過修改基因來改變未來的子代、醫治疾病。在觀察到生物是由遺傳物質，也就是去氧核糖核酸 （deoxyribose nucleic acid, DNA）所組成、規範之後，如何將人類 23 對，共 46 條長鏈單股的染色體全部解讀，將 DNA 片段上包含腺嘌呤（adenine, A）、胞嘧啶（cytosine, C）、鳥嘌呤（guanine, G）與胸腺嘧啶 （thymine, T）等四種不同鹼基的核苷酸序列全部列出，變成研究生物技術學者的一大挑戰。
解讀這條數千萬，甚至是數億個核苷酸連接而成的長鏈分子如此難以挑戰，除了需要設計特別的實驗方法才可供觀察，每次實驗只能獲得一小段 DNA 片段的成果，能夠同時進行定序的數量十分有限，更別提像是人類基因體這麼長又這麼多對的序列，做出一個人就得花上很長時間。事實上，人類第一套基因體定序計畫就從 1991 年啟動，直到 2003 年才完成完整的第一套人類全基因體參考序列。
基因定序如此之難，以致於學界更致力在突破定序技術，可以更高通量同步實驗，僅需數千美金、在幾週內就可以完成一個人擁有全基因體定序的次世代定序技術（next-generation sequencing, NGS）應運而生，定序成本甚至快於摩爾定律對半導體產品價格下跌的預測，定序逐漸成為一般學術研究、甚至一般人可以負擔的一項技術。
基因定序技術與結果之所以如此迷人，在於當定序不再只是富人才能進行的一項科技，一般人有能力知道自己的基因體DNA序列，可能就有機會針對這些基因序列進一步進行應用，比對可能潛在會發生的疾病、或甚至針對透過自己的基因體序列進行計算，得知不同藥物或療法可能會對個人產生的反應，針對不同患者設計療法變為可能；精準醫療，成為這項技術帶來個人化商業應用的科技趨勢。
然而，龐大的基因體序列資料，對於醫療機構與研究人員處理而言，根本非常困難。「一個人的全基因體定序資料可能就有數百TB，資料結構上應該如何處理、配置才是困難所在。」蘇中才解釋，對於精準醫療的基因演算來說，要算什麼、搜尋什麼、比對什麼對於不同的研究者或醫師來說，都有不同的需求，但資料處理與演算方法不應該是醫生該處理的專業。「你不可能為了一個特定醫師，準備一個完全客製化的數據工具，這在軟體發展歷史上，並不合邏輯。」曾在半導體設計軟體領域創過兩次業，也是亞大基因的投資人暨共同創辦人王耀庭說。「對醫生或研究者來說，準備一套已經很容易上手的介面，幫助他們快速處理數據、應對他們針對不同基因演算需求的函式庫（Library，讀者不妨想像成工具箱），才是軟體工具應該遞送的價值。」王耀庭說。
王耀庭憶起張明台與蘇中才第一次見到他的過程，笑稱那時是在測試他們，「我對他們很兇，聽到投影片第一頁說要做基因的大數據演算，可是連商業模式都不具體。」王耀庭回憶，可是 Allen （張明台）不但不氣餒，還很快針對他所提出的建議與問題繼續用電子郵件回覆，而且還約了下次的見面時間，「我就在想，這傢伙打死不退，這題目是真的有搞頭！」王耀庭說。
王耀庭認為，類比於自動化電子設計（Electronic design automation，EDA），利用計算機輔助設計（CAD）軟體，來完成大型積體電路（VLSI）晶片的布局、布線、版圖設計、與規則驗證，或電腦軟體製作並類比實物設計常用在建築、製造模擬端的軟體領域，基因定序軟體流程，也會有相對應的服務價值，是台灣不擅長的工具領域軟體創業題。
「亞大基因其實是用很低成本的方式在拼基因計算領域的拼圖。」王耀庭分享，「基因計算市場要能夠起飛，有賴於基因定序（NGS）儀器與試劑市場規模先擴大，在這之前所以結合2010 年被英國 Premaitha Health 收購，成為基因檢測分子診斷大廠的有勁生物科技就是非常重要的策略。」成為個人成為亞大基因策略投資人的詹佳翰也分享，有勁生物科技雖然擁有完整的實驗室與生物資訊部門，但也不是什麼都自己做。「亞大基因所推出的產品事實上具有資料整理、計算架構和研究實務應用流程的產品優勢！」詹佳翰說，「張明台和蘇中才過去工作經驗，能夠在基因數據演算應用上提供高擴展性計算規模與分析效能，也能幫助更多醫師開發各種研究或機器學習應用所需的工具。」
5 兩位牛津女豪傑整合諾貝爾獎技術！打造昱星以光快篩藥物平台
藍眼淚，馬祖列島的奇觀。每年 4 月到 6 月，在沒有光害的夜色下，可見到海上發出淡藍色的點面狀螢光。藍眼淚的光，其實來自於一種無毒性渦鞭毛藻，受海浪與自然風等外部環境刺激，體內的螢光素產生發光的化學反應，稱為「生物發光」（Bioluminescence）。
生物發光並不是新鮮事，早在1956年，經歷長崎原爆的下村脩，被安排加入了日本名有機化學家平田正義在名古屋大學的研究室，找到了海瑩發光的蛋白質，以此進入普林斯頓大學進一步開展維多利亞管水母（Aequorea Victoria）發出綠光的研究。
1961那年夏天，與法蘭克．強森（Frank Johnson）教授一起，在西雅圖以北的聖胡安島上抓了一大堆水母來研究的下村脩絕對不會想到，他們隨後幾年發現可與鈣離子產生化學反應的綠色螢光蛋白（Green Fluorescent Protein，簡稱GFP），會對學術界產生多大的影響。
約莫 30 年後，生物學家馬丁．喬非（Martin Chalfie）將道格拉斯．普萊雪（Douglas Prasher）所分離出的GFP發光基因運用在只有數毫米長，科學家常使用的研究生物：透明的線蟲（學名：Caenorhabditis Elegans）的觸覺受器神經元上；在顯微鏡下，線蟲的這些神經元果然發出綠色的光芒，足以幫助馬丁．喬非研究這小單元的生命體。
當科學將能夠發展出新方法，觀察到原本難以捉摸的現象，人類的科技往往就會快速往前邁進一步。喬非讓細胞可以發光的點子，加上隨後錢永健（Roger Yonchien Tsien）找出綠色螢光蛋白（GFP）突變，提升螢光強度，並進一步找出能發各種不同顏色光芒的蛋白質，現今科學家已經擁有這類蛋白，能克服過去所難以長時間觀測的細胞內活動。下村脩、馬丁．喬非與錢永健也因為這項劃世代的成就，共同贏得了 2008 年的諾貝爾化學獎。
英國牛津郡（Oxfordshire），位於英格蘭東南部，距離附近最大的國際城市倫敦大約 100 公里。擁有超過 70 位以上諾貝爾獎得主、世界聞名的公立研究型書院聯邦制牛津大學座落於此，是許多莘莘學子們追求真理的夢想殿堂。
2011年，在台灣一路攻讀無機化學專業的鍾敏玟首先來到這裡，取得了全額獎學金展開她的博士生生涯，繼續追索與光有關的電化學研究。「這樣的研究通常在台灣很容易應用在 LED、LCD 等需要光的相關產業裡面，也不見得和生物有很多相關的關連。」鍾敏玟表示。
2013年夏天，博士生涯鑽研螢光蛋白、師事錢永健隔代弟子永井健治的張郁芬，在取得北海道大學生命理學博士之後也來到牛津，在英國最大的教學醫院：約翰拉德克利夫醫院（John Radcliffe Hospital）心血管醫療中心擔任博士後研究員。
「第一次認識敏玟其實是在義大利，一位同是留學生的共通好友約了十多位台灣留學生，從歐洲各地一起到羅馬集合自助旅行。」張郁芬回憶，「那天班機延遲，我在將近午夜才一身狼狽地在雨夜的羅馬和大家會合，也才認識了也從英國出發的鍾敏玟。」
短暫的出遊回憶，連結了同樣來自台灣的兩人，身兼台灣留學生社群幹部的鍾敏玟，於是在其後邀請同在牛津的張郁芬，加入當地的社群聚會，「一開始僅僅互相分享彼此的研究！」鍾敏玟解釋，「我們的研究分別有不同的取徑，我從無機化學起家，探索電化學領域與有機分子之間的光學性質。郁芬則從螢光蛋白出發，透過光研究細胞進程進行藥物篩選，並應用於臨床研究。」
一次廠商請求將螢光蛋白用於藥物篩選的技術進行標準化移轉，用於更多臨床研究應用的評估，讓張郁芬嗅到了可能的商業潛力。「那時候就一直開始搜尋創業的相關資源，恰巧也看到台灣政府鼓勵創業的相關計畫。」張郁芬回憶，萌發創業念頭的那一刻起，她就不止一次與正在專心完成博士論文的鍾敏玟，那時兩人已經因為張郁芬的研究所需，請求鍾敏玟諮詢相關化學方法而有了更多交集。
「我好不容易因為郁芬的研究給我博士論文的突破靈感，終於快要完成論文，結果郁芬一直問我要不要一起創業。」鍾敏玟笑著回想那一段想要不理對方的過去。
兩人的創業計畫說動了共通的牛津好友，輾轉認識時任泰豐創投總經理，也是台安傑天使投資創始合夥人、在政大授課創新創業的何小台博士。
「對我來說，創業三要素：人品、技術與市場性，缺一不可。」何小台回憶，2016年第一次和英國回台的兩人碰面，就發現他在創投職涯裡的黃金準則：純樸實在的兩人在專業又能互補，對技術鑽研與應用所帶來的世界貢獻也很執著，「如果要我比喻，我會說他們很像 Google 創辦人 賴利佩吉（Larry Page）和謝爾蓋布林（Sergey Brin）的組合，很靠近我之前投資成功、美國學術技術背景團隊的創業家屬性。」何小台表示，也因此，專注於早期投資的台安傑投資決定放手投資，全力支持兩位女博士投入創業。
對於藥物的臨床研究來說，相對電腦的機轉模擬，能夠在細胞動態中取得反應數據，是更直接評估藥物對生物毒性的方式。如果能對帶有特定病徵的細胞直接進行觀測，就能更有效挑選能夠改善或修正病徵的藥物，甚至能讓已經上市多年，臨床常見的老藥有機會發現新用途。
問題是，如何取得帶有特定病徵的細胞？
如果等到發病才取，藥物篩選的研究過程在現階段不見得來得及發揮作用，張郁芬解釋道：「因此，我們使用人工誘導性多能幹細胞（Induced Pluripotent Stem Cell, 簡稱 iPS 細胞）技術！」這項由日本學者山中伸彌首先以小鼠細胞進行實驗，透過病毒載體，將成體細胞轉化為類似胚胎幹細胞的多功能幹細胞，避開了「取得胚胎幹細胞誘導不同神經、肌肉、分泌胰島素的器官細胞進行藥物研究」可能造成的倫理道德爭議，也讓山中伸彌獲得 2012 年的諾貝爾醫學獎。
昱星生物科技提供技術，由再生能力較佳的 iPS 細胞誘導，分化出具特定病徵的器官細胞，可在不同培養皿同步進行不同的藥物即時監測，幫助提升藥物研究、篩選的效率。
透過商轉兩屆諾貝爾獎得主技術所提供的平台，藥廠或被委託研究機構（Contract Research Organization，CRO）得以快速進行臨床研究的前期藥物測試；醫院也有機會培育特定病患的 iPS 細胞，在投藥前快速對誘發成特定目標的細胞進行藥物測試，達成精準化醫療所需的數據評估。
出身學術界的張郁芬與鍾敏玟也善用學界人脈資源，邀請東京大學、哈佛大學、台灣大學與中央研究院等等知名研究機構的學者，成為昱星生物科技的科學顧問團隊，如今的昱星生物科技已經擁有藥廠與國內外學術研究機構客戶，也和不同國際研究機構驗證合作模式中。
6 讓人與電腦都輕鬆聽分明！洞見未來打造多人聲分離引擎解決聽力難題
先天性的雙耳重度聽力障礙，在新生兒發生率約千分之一，如果加上中度、輕度或單耳聽力受損，發生率更高達三倍。現代科技的發達，對於聽力障礙這樣如此常見的人類難題並非完全束手無策，然而能夠在嬰幼兒時期早期發現並不容易。
患有先天性雙耳重度聽障的陳柏儒，首次被確認有聽力障礙已經四歲；早已錯過目前已知關於嬰幼兒聽力和語言發展的黃金時段。人類的聽覺中樞，是在出生後一段時期，不斷受環境聲音刺激，才得以發展完成。當先天失去聽力，大腦中原先準備用於聽與說的功能失去了刺激，孩子在學習聽語就發生困難。
「我們擁有聽力，因此對你我學習來說，有聽就容易說得精準。」大他三歲的哥哥陳宥任回憶，在小學時期，父母親為了讓柏儒跟上學習進度，每天下課回家，從傍晚到晚上都還得為他複習學校教的課程，才勉強可以追上同儕的能力。「你大概可以想像需要花10倍以上的功夫，透過助聽器與讀唇的幫忙，才有機會完全讓他學會幾個ㄅㄆㄇㄈ。」
發音、語言都不容易，很容易讓陳柏儒感到氣餒。「我和同學一點都不一樣，每天得像是帶著耳機一樣，一直帶著助聽器。」回到陳柏儒 9 歲那年，一次在保姆家對著助聽器生氣的場景令他印象深刻。「助聽器就像一個可以幫你放大幾百倍聲音的耳機，不止什麼聲音都等倍放大，要用的時候還可能會沒電，讓人聽不清楚，或甚至聽不到。」無法在重要時刻隨時有效接收外界資訊的盲點，讓急性子的陳柏儒常常對這個連結一個透明管、帶著電池與耳膜的器材大發雷霆。
柏儒回想當初自己未成年的時期，重要場合助聽器卻無效，曾很多次將昂貴的助聽器摔在地上。「那時我根本不知道助聽器一副要這麼貴。」陳柏儒說，就和一般擁有喇叭的裝置，每過幾年就可能訊號衰弱、電池或結構老化導致無法使用一樣，許多聽力障礙的朋友每過幾年就需要換購一副價格並不便宜的助聽器，甚至為了許多用途或擔心緊急狀態沒電而不只擁有一套。
就算擁有助聽器，成長的過程也不是沒有障礙，一路陪著柏儒克服各種挑戰的哥哥宥任，最瞭解其中的苦痛。「我們一般聽力正常的人在路上聽到車輛按喇叭、救護車鳴笛，很容易判斷聲音的來處。」陳宥任說，「可是柏儒走在路上或是開車的時候聽到聲音卻要四面八方尋找可能的發聲位置，時常難以快速反應。」同樣的狀況也發生在一般的生活場景，當多人快速交談，有超過一個人以上講話時間與速度重疊，聽力損傷者就很難辨識正在說話的人，更別提將注意力集中在內容本身。
「更困難的是外語」陳宥任說，「學習主要語言就已經要花比別人還長的時間，透過唇型與發音同步學習外語對重度聽障來說更是難上加難。」已經攀爬渡過最困難時期的陳柏儒笑著生動地描述失去聽力的真實感受「所以你知道我要聽說讀寫有多困難！當聽不到、聽不清楚、沒電了，我一方面憤怒、一方面又沮喪。」他接著說「好像一切都靜止了，或是每天只有有限時間，我就只能在這有聽力的時間裡學習，超過了就必須停止，不能和世界交流、不能知道更多事。」
「這是我們為什麼有機會做洞見未來！」自身的經驗讓陳柏儒對聽覺障礙的不便有著滿滿希望突破的熱情。因為自學寫程式做影片特效，接觸了程式語言的他希望能夠幫助更多和他一樣經歷的伙伴。「我知道一般聽損者購買選擇助聽器的困難，就好比選電腦，有太多的場景、需求需要被滿足，產品本身也有被改進的空間。」陳柏儒說。
發展了數十年的助聽器領域，其實也不是沒有進展、沒有大廠投入。事實上，全球聽損患者所需要的助聽器，大致上由數家長久以來持續耕耘的廠家所瓜分；近十年來，隨著半導體越做越小，消費型電子普及的進步也影響了這個領域，「現在的助聽器已經比過去好，持久力也更強。」一位熟悉助聽器通路市場，但不願意具名的資深銷售人員說明。因為已經不是單純、隨時放大聲音，加上機構設計、電池技術提升與處理晶片計算速度更快、更省電，讓助聽器領域已經有長足的進步，「現在一般電池在非長期戶外、特殊環境下，都有機會用超過幾天，還有廠商專注在藍芽傳輸功能，讓你可以用智慧手機、電腦與外界溝通。」這位人士表示：「當然很多款外型也越來越帥，看起來就像是帶了很酷的耳機，不再讓患者有帶著助聽器被特別注視的感覺。」
看準美國在 2017 年通過關於助聽器分類的OTC助聽器法案，要求美國食品與藥品管理署（Food and Drug Administration, FDA）放寬對助聽器的要求，建立非處方簽的助聽器類別，同時要保障安全、規範生產製造要求，讓一般人可以在沒有記名處方簽的情況透過線上或郵件購買的方法。陳柏儒認為切入提供新型解決方案的時機恰到好處。於是邀請本來投入法律專業的哥哥陳宥任，兄弟倆攜手打造洞見未來。
洞見未來選擇以「多人聲分離引擎」演算法作為研發重點，可以從混雜的聲音中抽取出人聲，讓人及機器都可以在多人交談、吵雜的情況下精確地捕捉到人聲。他們將演算模型，推出了自家低功耗、小體積的電子訊號處理器晶片，在人多嘈雜的情境中亦能在 10 毫秒內分離出一個最主要的人聲，讓聽障者能專注地接收特定聲音。
「10 毫秒這個數據與助聽器相關規範有關，規定要求助聽器之延時不得超過10~20毫秒。」陳宥任說，助聽器延遲時間若超過 10 毫秒，使用者就會感受到聲音延遲，容易產生頭暈不適等情況。他們並非市面上唯一能將助聽器聲音延遲控在 10 毫秒的團隊，但要同時做到低延時、低功耗就並不容易。「對聽障者而言，助聽器是除了睡覺外都要戴著的必需品，因此產品續航力相當重要。」陳柏儒解釋，洞見助聽器待機時的功耗是 0.5 毫安培，依照產品的理想設計，在功能全開的 3 毫安培下，產品續航力還能撐到 15 小時以上。
「我們的晶片原型是為助聽器而生，不過推出後也有耳機廠商找上我們。」陳柏儒指出，一般無線耳機為講求方便性，通常都會犧牲音質，因此現在有耳機品牌商直接將洞見的技術用於「通話降噪」及「延長續航力」；至於多人聲分離引擎，除了用於幫助聽障者外，未來也可能用在協助分離多人討論音軌，結合語音轉文字（Speech to Text, STT）的技術提供自動繕寫會議記錄等特殊用途。「我們希望可以透過技術幫助到更多人，無論他們是不是重度聽力損傷。」熱血的兄弟倆互望用力點頭說。
7 鐵道系統中人身安全的守護神！打造全方位智慧場域分析的本土團隊：雲守護安控
平交道，現代都市交通的難關，軌道發展的長期溢注，往往促進了當地財富的快速聚積；伴隨而來的人口集中，卻反之擠壓了平面道路與鐵路交會、人與車的運轉空間，時常造成大小不等的憾事與傷害。專用的平面鐵道，也容易帶來都市成長的負面作用，阻斷左右兩地的交流，通常直接形成前後街區發展不均的窘境。
伴隨著經濟發展，人們依賴軌道運輸與平面交通的需求大幅擴增；日益密集的火車班次，與通過平交道佔用的秒數成正比增長，不幸事故也隨之頻傳。根據交通部台灣鐵路管理局統計，截至2018年底，全台灣仍有 421 個平交道，其中有將近 94% 的比率是無人駐守、全自動控制的第三甲種或半封閉式平交道。縱然主管機關在這 32 年間努力降低近半的平交道數量，台灣在 2015 - 2017 年每年仍平均有約 7 件平交道事故造成人、車損傷與憾事。就算在鐵道大國日本，2014 - 2016 年間日本國鐵（JR）與私鐵每年也都約有 230 件左右的踏切（日文漢字：平交道）事故，平均造成 90 人以上的死亡。
方便快捷的鐵道交通，孕育出的故事與文化如此迷人，人與貨快速南來北往傳遞財富累積，人身安全顯然變成統計數字裡必須被努力保護，列管追蹤的難題。無論是平交道事故、車站內的月台安全，每每一件憾事，都是先進社會公民的揪心之痛。
2011年，涂正翰（Shaq Tu）與專長軟體開發、多年共事的聯發科夥伴鄭永宏與黃炫輔決心創業，首先應同窗之邀加入了邁入轉型中的愛卡拉。「在聯發科任職，讓我們看到世界級的公司，在千人級的規模下如何規範、運作；對於加入轉型的創業團隊，無論在規模、團隊分工與日常運作都是很不一樣的挑戰！」涂正翰回憶，當年的科技環境，已不若 2000 年初期、雲端概念剛起步，只要把線下服務搬到線上就行，團隊必須熟稔許多不同技術架構，具備在手機開發相關應用、設計與客戶互動的能力，才足以無縫遞送相關應用。「就算服務在好，新創團隊為了存活推動技術轉型，不見得能夠留下夥伴們，也會對接下來需要累積的技術與發展方向產生分歧。」涂正翰說。
彼時，涂正翰與熟悉 3D 影像分析的夥伴們，隨著智慧手機出貨量的快速成長，意識到影像分析在現實社會的巨大應用潛力。「當初人臉辨識其實已經有很多人在做。」涂正翰觀察，「但人臉辨識其實避開了許多影像辨識應用的基本假設。」涂正翰說明，目前當紅的手機的臉部辨識，主要需要人將臉靠上攝影機前，以正面的角度讓臉佔滿整張影像。「解決了距離與角度的問題，攝影機其實很容易取得完整可用的影像，緊接著就是算法的精確程度。」涂正翰解釋當初雲守護安控團隊成立時，辯論技術與商業應用間的取捨難題。「可是人臉靠上攝影機是一個特殊條件，不是什麼應用都能夠要求人臉正向、近距離對向攝影機的。」他進一步說：「當時已經有不少廠商在挑戰人臉辨識，但我們認為這樣的應用會有情境的侷限性，這讓我們研究也許可以投入來做人體骨幹分析。」
骨幹分析在電腦視覺領域也不是新興題目，除了現代動畫製作常常應用骨幹動作捕捉，流行的遊戲機任天堂 Wii 與 Xbox Kinect 也各自使用三軸加速器與 3D 掃描器接收玩家的動作訊號來達成遊戲所需的互動。「如果可以透過普通攝影機影像進行骨幹分析，我們就有機會化被動為主動，把影像裡的人身動作翻譯成對場景有用的資訊。」
攝影機的數位化應用，絕對不是一個新興的熱門議題，經過接近10年的資本與技術大戰，這個原本被稱做「監視器」的安控產品，有無數廠商在市場應用各顯神通，物美價廉的有線、無線網路攝影機（IPCAM）隨處可見。網路攝影機乍聽之下稀鬆平常又如此簡單，但對使用者場域來說，困難的首次網路連線設定就是根本難題，「更別提如果只是錄影、或監視功能，用原本的類比、有線監視系統與網路系統有什麼分別？」涂正翰說。
涂正翰分享，從雲守護安控成立一開始，團隊面對商業發展的策略選擇上，都展現了共通的價值觀。「我們首先會分析這樣的技術產品到底可以提供什麼樣的價值？」，雲守護安控為了要突破隨處可見的監視器，讓它有機會發揮更大效益，「如果攝影機可以化被動為主動，直接提醒用路人有危險，或是發生了特定事件呢？」涂正翰分析，在交通、製造商的場景，早就佈建的攝影機往往被當成事後追蹤的工具，用以釐清已經發生憾事的肇事責任歸屬，或評定工安意外發生的原因。
為了實現化被動為主動的可能，雲守護安控創辦團隊決心在盡可能不干擾使用者的情況下提供主動式安全服務。「盡可能不干擾是我們提供最貼心的根本價值！」涂正翰說，對需要安控場景的廠商或消費者來說，決定導入主動式智慧安控應用的根本關鍵在於好用易上手、無須重新佈建還有保障隱私。
很多案場環境早就佈有攝影機，如果業主因為主動式智慧安控，需要重新佈建、拉線甚至更換攝影機，「廠商會覺得要花一大筆不一定早攤提完的費用，也可能有重新選擇設備的疑慮。」涂正翰說，如果可以在現有設備取得的影像數據就有一定的解析度，雲守護安控就有把握提供主動式的智慧服務，「透過人體骨幹分析，我們可以知道畫面中的人所在的相對位置、動作，據此可以分類出不同的事件，提供給廠商作參考。」
全數來自本土的開發團隊更是廠商信賴的重點。安控產業領域不乏強勁的巨無霸對手，雲守護安控無論是相比上市公司或是獨角獸，似乎都具有相對劣勢。但一位不願具名的資安領域專家就提及，在安控產業這樣軟硬整合的系統服務，需要高度注重隱私、小心防護供應鏈、資料鏈路與產品設計安全的特性而言，上市企業或獨角獸不見得具有優勢，「小而美、開發製造全都在台灣範圍的安控廠商，在許多國家市場的選項中其實反而容易突出領先！」
雲守護安控也為了硬體，走過一段悠悠長路。「剛開始做 AI，會有一個問題是資料從哪裡來？你需要大量資料才得以訓練出模型。」涂正翰談起團隊當初為了蒐集資料，決定先設計硬體進行投放，為了讓硬體簡單易用，花了不少心思做設計。「優雅的外觀是最基本的，但使用者的痛點在於配對！」無論是家用或商用的物聯網裝置，例如智慧音箱、體重機或甚至投影機，設定讓它認得在地的無線網路都是個大麻煩。無論用藍芽配對、機體本身成為無線網路分享器的配對方式，「你都需要用你的手機先配對上聯網裝置，再傳輸聯網資訊給裝置。」
為此，黃炫輔發現，多數的網路攝影機同時也具備麥克風。「如果能讓手機發出聲響，Beseye 攝影機的麥克風聽到埋在音調中的資訊後，攝影機就可以翻譯得到連線所需的資訊，可以與手機輕鬆完成配對！」涂正翰說。方便易用的準則，讓僅成立一年多的雲守護安控花了長時間打磨自己的硬體攝影機，也因上市櫃的品牌設計製造廠出手相助，解決團隊從設計到生產交付困難的第一哩路。良好的設計也在上市時得到回報，一路把紅點設計、iF 設計與 Googd Design 設計獎在同年一網打盡。
雲守護安控在推出自主品牌的攝影機後，也成功與大廠合作，「當時投放了數百支，成為我們的第一批種子，協助我們蒐集資料。」通常，流量會是網路服務的一大障礙，當有許多用戶存取雲端資源，例如透過網路播放串流影片，業者應該如何佈建遞送檔案的機制會成為技術成敗的關鍵之一。但雲守護安控卻憑著雲服務商少有的定價策略，擁有早期的先進優勢。「公有雲多半是向下行，也就是從服務商發送到消費者手上的流量進行收費；」涂正翰透露，「但反之上行的費用相對少很多，這讓我們需要上傳影片進行分析的新創，在早期享有獨特的演算競爭優勢。」
資料的問題解決，安全的問題也得到合理的處置，Beseye 首先推出的商業服務，是基於攝影機影像的零售業商情分析系統 Besi™。「零售業場景是人體骨架分析商業模式中，可以在價格與模型精確度上最快取得平衡的一個應用場景。」涂正翰分享，當人工智慧應用隨著半導體運算價格與資料的可取得性越來越低，雲守護如何在安控市場一步一步走往高處。「但對鐵道、工廠來說，一個影像分析的動作判斷錯誤，就意味著一條人命或人類安全的重大損失。」
如今，雲守護安控已經將人體骨幹分析技術，突破了距離和角度的限制，可以識別影像中距離攝影機約 30-50 公尺外人體的特徵與動作，也可以透過走路姿勢與人體骨架等特徵辨別受測對象，甚至透過姿勢分析有機會讀懂畫面中受測者的行為，自動過濾有安全疑慮的動作進一步主動保護人的安全。也因為更高的精準度要求，雲守護得以協助日本東急電鐵在鐵路環境中，對人體動作的危險程度進行評分，「化被動為主動」，即時在危急情況時發出警報，自動化安全管理平交道與車站，這類傳統難以靠機器自動輔助進行人類行為安控的大眾運輸系統場域。
8 電機、醫科跨界共創！Deep01以人工智慧輔助醫師，精準判讀腦部CT影像
占地十甲的新竹高中，逆風座落在著名的十八尖山前方，從正門踏入、越過音樂館及至善樓，迎面而來的，是由米白色磚牆堆砌而成的高三大樓，其兩側被紅白磚瓦相間、略具歷史感的明德樓和新民樓包圍，形成學生教室所在的教學區；校園內，樓與樓之間林蔭環繞，風一落下、枝葉摩擦便會帶來偌大聲響。
校園舊景於20年間物換星移，當年身著學生制服、埋首考卷與聯考壓力的兩名小伙子：周仁海（David Chou）與王奐之，從未料到畢業多年的某日午後，他倆會在同學會聚餐上再次相聚，久未見面的兩人一聊發現，彼此的產業背景不謀而合，恰好可以補足傳統醫療現場年久未解的難題，因而意外開啟往後的創業旅途。
藏不住的創業魂：一次創業草草終結，二次創業始於一場同學會
回到20年前，周仁海從竹中畢業後，如願進入台大電機系就讀，畢業後服完兵役，便開始在學長創立的新創公司擔任軟體工程師。爾後經歷幾次職涯轉換，直到第二個千禧年開始沒多久，便前往美國攻讀電腦科學（Computer science）碩士，在2003年成功在當地實習；然而，周仁海並未停下腳步，基於對創業的不滅憧憬與熱誠，完成學業後不久，他毅然決然地返回故鄉、加入Yahoo!台灣電商團隊。
適逢Web 2.0萌芽初期，大企業工作關不住周仁海對於創業的渴望，即便陸續收到來自Facebook、Google的工作邀約，他都加以回絕。
2006年起，網路技術架構及軟體應用愈趨成熟，WIKI、Blog、SNS等社群網站相繼出現，講求人際互動的Web 2.0概念逐一普及。搭上這股網路創業熱潮，周仁海獲得某上市公司老闆投資，獨立開發了一款社群App，憶起那段往事：「當年我們在沒有任何宣傳資源的情況下，竟然能進到應用程式市集的排行榜，成績其實還不差。」然而，首次創業誤打誤撞，以至於最終仍草草收場。
於此同時，畢業於台大醫科的王奐之，已擔任台大醫院神經外科主治醫生，在他十多年的職涯經驗中，曾多次遭逢急診科無法即時、有效地判斷腦中風患者病況，而導致的終生憾事，使他萌生引進跨領域技術解決醫療現場問題的念頭。
當腦傷患者被推進急診大門，醫護人員必須透過電腦斷層掃描（Computer Tomography, CT）拍攝數十張到近百張醫學影像，再經由專科醫師的判讀方能確診。
在十萬火急的急診現場，多半缺乏腦部專科及放射科醫師值班，患者到院治療便僅能仰賴其他一線醫護人員判斷。「中風、腦部損傷的致殘率及致死率都非常的高，基本上是與時間的競賽，但急診科醫師很難在第一時間做出精準的決斷。」周仁海轉述兩年前與王奐之醫師於同學會上的談話內容。
事實上，急診中的腦傷患者，接續是否轉診、或馬上進行手術的決策，在於值班醫師的一念之間，尤其夜間急診傷患與突發狀況特別多的情況下，混戰中的決策往往就敗在CT影像上的微小誤差。
「人腦無法達到的精準影像辨識，可以透過電腦視覺技術達成。」因為這一個想法，周仁海與王奐之結合電腦科學專業和醫療專科知識，企圖用AI視覺辨識技術改善現有問題；2016年10月，這兩個竹中畢業20年的同窗，重拾學生時代的默契，與另一名台大學長共同創辦AI醫療影像公司——愛因斯坦人工智能（Deep01），立志透過深度學習技術，開發符合醫療現場需求的腦傷偵測系統。為此，他們搬回熟悉的新竹，以清華大學育成中心作為二次創業的起點。
第三位共同創辦人誕生
2017年，周仁海帶著已完成的產品原型（Prototype）前往北京參加BTSC京台青年創新創業大賽，在出發之前結識了於北京清華大學攻讀博士學位的烏仕明（Leo Wu），兩人於台北車站初相見時彼此都還不知道，烏仕明因過去在中國擔任創業相關的顧問工作，將被指派擔任京台大賽評審。
「京台這個緣份讓我們結識彼此，也因為當時Leo已在北京待了3、4年，比起我們更熟悉當地，再加上他過去的背景是動物科學相關、在清華期間攻讀科技政策及管理，非常適合補足公司在管理及行銷面上的不足，因此邀請他加入我們。」周仁海侃侃而談與烏仕明認識的過程。2017年至2018年初，Deep01團隊幾經波折後，獲得天瀚科技董事長陳振田及清華大學天使基金注資，烏仕明也因此正式加入團隊。
是什麼讓烏仕明決定放下在北京經營多年的顧問事業、一口氣回到台灣參與創業？
他進一步分享，在北京清華大學的那幾年，深受鼓勵創業的校風影響，逐漸對創業產生憧憬和想像，加上後來創立顧問公司，平均一年接觸上百組的中國新創，對於台灣創業生態的反思便油然而生：「究竟台灣新創在哪些領域有輸出國際的優勢？」而這份好奇在遇見周仁海以及Deep01的那天終於迎刃而解，他發現，台灣在醫療領域以及電腦科學的人才與技術實力，便是極有機會輸出國際的強大優勢。
公司營運初期，Deep01將研發目標放在判讀人腦「中線偏移」病徵的AI系統，而所謂「中線偏移」指的是腦部因壓力不平均所造成的偏移情況。進一步來說，人腦由兩個半球組成，凡只要壓力不一，便會產生左偏或右偏的現象，如中風、腦部損傷、腦出血都會影響腦部壓力值。
一直以來，中線偏移都是神經外科醫師判斷是否動刀的重要依據，周仁海提到：「腦部CT是神經外科的專業，過去只要有任何出血或偏移情況，都必須尋求專科醫生共同會診，但只要急診室無法即時判斷，病患很有可能因為來回溝通所造成的時間差而喪命，每一次的等待與溝通都將多一份風險。」因此，Deep01希望打造CT判讀系統縮短急診科醫師的判讀時間，把握對症處置的黃金時刻。
然而，「中線偏移」產品線進行到一半，因為多位醫師的建議，三名創辦人決定轉向開發腦出血判讀工具，也就是後來獲得美國FDA（美國食品和藥物管理局）及台灣TFDA（台灣衛生福利部食品藥物管理署）認證的「腦出血AI影像判讀系統」。
由「中線偏移」轉做「腦出血」判讀，一年內便取得美FDA認可
腦出血判讀之所以困難，在於CT影像上的腦出血症狀會呈現亮白區塊，然而腦部亦有其他組織偏白，在判讀上容易混淆，譬如：如何將腦部正常鈣化後的白色影像與腦出血症狀區分？
Deep01花費一年多的時間，透過自身人脈關係、參與醫師年會及研討會拉近與醫師、醫院的距離，搜集5到6萬張經過標註的腦部CT影像，用以訓練AI模型。同時，為了提升判讀的準確率，在技術上除了以18層深度學習模型來運算，還找來許多資料科學專家輔助，將判讀準確率提升到95％左右。
不只有準確率，速度亦是Deep01能在短短一年內申請美國FDA認證核准的重要基礎，該系統依靠4G網路上傳資料至雲端後，30秒以內便能完成個案判讀，相較於全世界提供相同或類似服務的AI公司，速度快了將近10倍。
使用上，醫院只要於急診室電腦安裝軟體，並上傳需判讀的CT影像，軟體便會以去識別化的前提分析檔案、回傳結果，系統除了能辨識腦部出血與否，亦能以紅線清楚地標註出血位置，輔助急診室醫生判斷。
「其實一般來說，急診室醫生也會看CT影像，只是並沒有像神經外科、放射科醫師那麼專業，我們的AI就是汲取他們的智慧，協助急診室醫療更精準，節省不必要的時間浪費。」周仁海補充說道，Deep01創業至今已與台灣1／3的醫學中心建立合作，目前已將系統導入台大醫院、長庚醫院、三總、萬芳醫院、義大醫院以及高雄榮總等多所醫院進行臨床實測。
對於一間智慧醫療的新創公司來講，創立3年內便獲得美國FDA肯定幾乎是不可能的任務，更別說在1年之內就獲許認證，作為全亞太地區第一個以深度學習技術，拿到美國官方認可的智慧醫療影像產品；對此，周仁海不諱言地表示，一切的重點在於與評審委員互動時如何說服對方，「過程中他會挑戰你很多東西，比方說，他們會問為什麼我們的系統辨識速度可以快競爭對手那麼多，這迫使我必須在了解自家產品的同時，也必須搞懂競爭對手的做法。」他提到，目前《台灣當代醫藥法規月刊》統計獲得美國FDA認證的21家廠商中，僅有Deep01為亞洲新創公司，其餘皆是歐美新創。
從美、中、日、韓到東南亞，Deep01合作夥伴遍及全球
「美國FDA的肯定讓我們在醫界的聲望增加很多，甚至包含日本、中國、東南亞各地很多人前來洽詢，台灣本地當然更多。」周仁海坦言，FDA雖為法規認證，但事實上也代表對公司技術實力的肯定。
目前，此套產品於國內市場鎖定兩種不同的應用場景，其一為中小型醫院的急診室，用以協助急診科醫師輔助判讀，加速後續醫療決策；而大醫院方面，系統將作為傷檢分類工具，同樣提供相關醫護人員輔助判斷，針對有恙患者加速診療，降低誤診或時間浪費的風險。
另一方面，Deep01也並非只看重國內市場，有關海外拓張的業務目前由烏仕明主導執行，過去在動物科學系所的訓練，使其對人體、生物知識相對豐富；於北京創辦顧問公司的經驗也養成了跨領域溝通的能力，烏仕明指出：「要用簡單的方式去闡述複雜技術，並說服它如何應用於產業是相當困難的，我的工作是轉換語言、進行溝通。」
共同創辦人周仁海也認為，從高中時代累積至今的人脈資源、不與人交惡的個性是Deep01能快速打入台灣教學醫院、獲得數據及臨床驗證的前提，而相對豐富的工作經驗，也協助他在跨領域溝通上無須耗費更高的時間成本。
公司在一年之間，海外合作機構已順利橫跨東北亞、東南亞、中國及歐美地區，包括取得日本千葉大學附屬醫院、神奈川縣的正式合作，以及即將與東京前5大商社簽定代理合約，Deep01將透過平台代理成為加速進入日本市場；而東南亞地區也將透過當地最大的醫學影像公司獨家代理，成功打入新加坡、馬來西亞、泰國3國；同時，也透過烏仕明的引介，與中國知名神經外科醫院天壇醫院、中國最大醫療影像儲傳系統（PACS）廠商岱嘉醫學建立合作關係。
而就在去年，美國最大放射科醫學會RSNA、以及120家AI影像公司，也紛紛表示對Deep01的產品感興趣，同時也與全美最大的華人醫療集團AHMC建立合作，未來更有望與國際醫材大廠訂定協議，全球布局已然成形。
周仁海說道：「台灣是醫療、IT強國，我們的大方向希望透過兩者做出具有影響力的事情。」就有如「Deep01」的命名初衷，希望深度挖掘二進位（0與1）世界裡極有價值的一塊，透過深度學習應用在醫療領域，Deep01希望以腦部影像的重大疾病為出發，專攻急診，站穩垂直領域之後，再向前邁出下一步。
9 從毫米波開發套件進攻！稜研科技要抓住天文觀測技術下放的5G商機
夏威夷大島，面積略大於四分之一個台灣。島上盛產夏威夷火山豆與火山坡種植出阿拉比亞種的科納咖啡。海拔4200公尺左右的毛納基峰，毛納基火山（Mauna Kea，夏威夷語意為白山）的頂部；在逆溫層之上的高度，通常恰到好處地避開了雲層覆蓋；終年均溫攝氏10度以下，幾乎沒有任何植被；晴朗又乾燥的氣候格外適合次豪米波與紅外線天文觀測，也使它成為北半球、甚至全球天文學家爭相登高望遠，繼而揭開宇宙神秘面紗之地。500平方米大小、專屬的天文園區裡，如今有著 12 座大小與技術不同、投入與建造者各異的望遠鏡。
2004年夏，林決仁交大碩士畢業，被正在組團隊的學長徵召進中央研究院天文所；隨後很快被派駐到這裡，為的是協助研發、建造加法夏望遠鏡（Canada-France-Hawaii Telescope, CFHT）中的廣角紅外線相機（WIRCam）。「那個時候天文所籌備處剛成立，台灣為了要加入國際觀測計畫，必須貢獻一定的建造能力與工作時數，換取天文學家能夠分得、寶貴的CFHT觀測時間。」林決仁解釋道，當初協助建造的廣角紅外線相機，仍是目前全球使用中最大的紅外線相機之一，也是CFHT上的主要儀器。「最重要的觀測元件，已經被其他國家所完成；但如何整合機構、結合軟硬體，進一步能夠操作這個望遠鏡，卻考驗了台灣團隊的真本事。」
無獨有偶，畢業、面試職缺後自覺無望的張書維，在報到碩士班後一個星期，忽然得到天文所的工作機會，下決心放棄就學機會後，同被派駐毛納基峰，負責中央研究院（Academia Sinica）與美國史密松天文台（Smithsonian Astrophysical Observatory，SAO）合作的兩座次毫米波陣列望遠鏡（Sub-Millimeter ARray of Taiwan, SMART），結合原本史密松所打造的六座望遠鏡，組成次毫米波陣列望遠鏡（Sub-Millimeter Array，簡稱SMA）。這座曾是人類有史以來最前沿、模擬規模也最大的電波望遠鏡，讓科學家首次確認了冥王星的表面溫度，清楚能分辨冥王星與冥衛一為不同實體；如今也和全球其他11座電波望遠鏡，組成事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope, EHT），在 2019 年協助我們與人類史上一同，首次觀測到黑洞的天文影像。
兩個台灣青年，在完成大學教育後，在2004年前後，因為中研院天文所不同來到這裡，縱有令人興奮不已的科學發現，「在大島上負責望遠鏡開發，其實是孤寂而難熬的。」張書維解釋，雖然都在中研院天文所工作，分屬不同工作團隊與天文觀測儀器的兩人其實在台灣沒有交集，直到林決仁團隊靠近西部大城科納 Kona 的宿舍租約到期，搬到距離約一小時、近東岸大城希洛 Hilo 張書維團隊的宿舍空房借宿，兩人才互相熟悉。「彷彿被派駐在外島，剛畢業沒多久的大男生，無聊打發時光的方法就是烤肉！」林決仁回憶，第一個星期只有兩三個人烤肉聚會，到了第二個星期就有更多同樣來自台灣的科學家聞訊而來；辦了幾個星期之後，兩人除了準備炭火和烤肉架，所需的飲料、肉與食材，都有其他夥伴會自動補上。也因為辦聚會，互為室友與同事的兩人開始熟稔，交換彼此軟體開發與天線研究的專長，才逐漸發展出後來彼此信任的情誼。
學術研究那無邊寂寞的職涯，攔不住兩位追夢的熱血青年；離開中研院後的林決仁與朋友創立了一家嵌入式系統公司，不到一年就慘賠出場。隨後四年，軟體開發的背景與駐美工作的能力，讓他得到了宏達電與美國大廠合作溝通、開發智慧手機的寶貴經驗；不甘於此的他，手癢再次創立物聯網應用公司，得到客戶放量的同時也學到設計與生產瑕疵的教訓。張書維則選擇加入外商，勤跑亞洲各國鍛鍊商業開發能力；同時他也沒有放棄天線夢，在 30 歲前給了自己人生禮物，取得全額獎學金前往麻州大學進修博士，累積自覺在天線研究領域中尚缺的晶片設計技術能力。面對不同工作環境的兩人時常交流創業點子，天馬行空地發想，在任意由對方透過不斷地提問與思索探究可能性。
一次的接案機會，為了協助客戶打造一具豪米波測試天線，讓正在攻讀博士班的張書維覺查到可能的商業發展機會，在 2014 首先開創了稜研。分屬不同自創公司的兩人，在碰巧同時出差相遇的路上不停討論，「有一天書維突然提到，市場上一具豪米波的測試儀器，報價要 10 萬美金！」林決仁憶起，討論的前幾天他才剛注意到， 國際標準組織正在討論將豪米波納入 5G 頻譜一部份的可行性。創業打滾多次的他，突有石破天驚之感。「我對環境中將要吹起的浪潮比較敏感，這個價格讓我驚呆了，好像抓到了對的風口一般。」
早自 2015 年，美、中、韓、日的電信業者、通訊晶片與手機製造商們，不等國際電信聯盟（ITU）與第三代合作夥伴計劃（3GPP）等標準組織討論第五代行動通訊技術（簡稱5G）在全球範圍可用頻率的倡議，紛紛搶進毫米波的應用領域；除了現場測試相關設計、甚至為了商業理由或策略，直接佈局了相應頻譜的使用權或購買權。
毫米波 (Millimeter Wave，或稱 mmWave)，由電磁波長界在 1 mm 到 10 mm 而得名；相較於全球電信業者為了提供服務，已經花費數十億美金投資在 6 GHz 以下提供行動寬頻通訊的無線電頻譜，頻率範圍在 30 到 300 GHz 的毫米波可說是較少商業應用的處女地，以往是軍用通訊、太空科學研究、醫療的應用領域，只要稍加整理授權，頻寬資源相對充裕。
原有賽道的擁擠，讓過去 10 數年全球科技產業高度成長的行動通訊業者紛紛搶進新賽道，這也讓當時仍在協助國家中山科學研究院開發毫米波的訊號處理模組的張書維與林決仁，觀察到可能的機會。「過去毫米波觀測天線、傳輸與控制技術，主要用在科學或醫療研究上，呈現在終端應用上就是整個模組的一部份。」林決仁解釋，「就像是一部純手工打造的車，你很難把單獨的傳動模組拿出來，用在別的地方。」
納入毫米波的 5G 行動通訊生態系，除了需要克服因波長較短繞射能力弱、容易受大氣分子及懸浮微粒干擾，造成信號衰減、產生雜訊等問題，也需要重新考慮天線設計。張書維分享，稜研科技為此首先提出的全整合開發套件 BBOX™，主要協助想開發 5G 毫米波裝置；包含通訊晶片、天線、手機或物聯網裝置的業者快速完成設計，「因為世界上還沒有這麼方便的整合開發套件，加上設定的價格帶合理，客戶在網上搜尋到 BBOX™ 後，紛紛自己上門。」林決仁說：「很快就幫我們過濾出很多重要的客戶！」
「客戶會自己告訴我們他要些什麼！」林決仁說，例如量產結合天線的通訊晶片，或是例如手機、小基站等聯網裝置完成品，在產線上根本不可能一個、一個人工品質測試，「5G 應用到全球是以億為單位起跳，製造商會需要能夠協助自動測試的模組，最好可以快速部署到現有產線上。」張書維分享，稜研為此設計了可以協助製造商快速測試的 XBeam™。針對因繞射、建築結構干擾導致困擾電信業者佈建策略已久的小基站，稜研也提出對應的方案 XRifle™，協助以鏡射、反射、或增強訊號的方式解決毫米波通訊痛點的訊號死角。
對於因毫米波加入行動通訊頻譜，意外展開第二賽道的 5G 市場，曾分別在國際大廠擔任業務張書維和合作開發協調角色的林決仁樂觀地蓄勢待發，「我們準備了各種不同的解決方案，分別應對電信商、晶片與裝置製造商和開發者，權力協助生態系推動 5G 的應用！」兩位曾在夏威夷的星空下，共同為台灣打造宇宙觀測工具的年輕人絕對難以料到，10多年後他們各自帶著這項開發經驗，在業界蓄積不同知識後，有機會在 5G 的賽道上，為台灣衝一波新機會。
10 包容與創新：聯齊科技用文化塑形智慧能源的美好未來
2013年，剛離開半導體業，處於待業狀態的顏哲淵，為了圓夢創業研究了非常多題目。彼時物聯網商機剛要開始起飛，待過 IC 設計服務上市公司智原與美商晶片公司 Fresco Logic 的顏哲淵，正在考慮物聯網的相關應用，「做過半導體，有時候會覺得，這樣的工作與產品離人太遠，想要找一些比較靠近人的題目。」顏哲淵回憶，當時認識了相關的硬體開發團隊，擁有非常強的開發能力；在當時，就實現了智慧開關、雲端存儲等科技。「但是只是做硬體，是沒有機會的。」顏哲淵分享當時的心得，「Apple 已經做了最好的示範，賈伯斯透過自己的品味，與對軟體的堅持遞送有設計感的服務，我就在想有沒有機會可以學著這樣的精神做。」
無獨有偶，骨灰級蘋果迷的陳良信，從 80 年代還是高中生起，就因為家人贈送得到了一台蘋果電腦的經典原型機 Apple II，從那時起開始接觸 Mac OS 並鑽研程式語言的他，大學畢業找到的程式工作，主要都在撰寫 Windows 程式，「沒辦法，那時候幾乎所有的主流正職都是開發 Windows，所以也只能靠人際關係介紹，接案寫寫 Mac 的相關程式。」客氣的陳良信口中的接案，其實是台灣各上市硬體大廠為了支援 Mac OS 而請他協助開發。
恰巧 iPhone 誕生，一路做 Mac 開發者、熟悉蘋果開發框架邏輯的陳良信擁有更多接案機會。豐碩的接案量與當時旅外在新加坡外商，擁有百萬年薪與生活津貼正職工作的他，對外人看似一切順遂的生活確有諸多不滿，「那時生活並不快樂。」陳良信回憶，繁重的工作壓力與組織人事讓他疲於奔命。但如果談到創業，卻沒有太多把握，「我個性好像只適合做產品，創業還需要一個會賣的人，這我根本沒把握。」多年前與人合作創業過的他如此分享。
2013年夏天，顏哲淵因緣際會，透過友人牽線認識了做軟體的陳良信。「我還記得那天約喝咖啡，在新莊的幸福路上，本來約好的星巴克沒位子，兩人只好散步到附近的咖啡廳去聊。」陳良信回憶這段往事。都有創業夢的兩人互相介紹背景，也聊到彼此做題目的價值觀，「我回去就和我老婆說，我今天碰到一個來自半導體界大人物耶！說不定我們有機會一起做點什麼。」陳良信憶起第一次見面的火花，「我會經營、也懂供應鏈，如果還有配合的硬體開發團隊、加上也懂蘋果硬體、更熟軟體咖啡的阿信（指陳良信），這個組合好像不錯。」擁有企業管理經驗的顏哲淵補充道。
於是，認識不到三個月，見面不到三次的兩人決定創業，主要由顏哲淵找到很多志同道合的伙伴，也討論物聯網相關題目的可行性。「那時候我們看到一個需求，因應智慧家庭、手機的普及，什麼東西都希望可以聯網。」顏哲淵說，「所以我們決定打造一個可以聯網、充電、又有 USB 接口可以接任何想接產品的能力。」
為了推銷產品，顏哲淵找上了自己過去的同事伊永馨，告訴他自己正在創業設計的產品，希望有機會請她幫忙放上網路去行銷或銷售看看。「他劈頭就告訴我他在做一個 18 合一的產品，有好多功能、好厲害。」現在已經成為聯齊科技行銷長的伊永馨說，「我直接告訴他，沒有一個正常的消費者會買一個 18 合一好棒棒的產品，因為太多功能了，根本看不懂。」
但顏哲淵還是花了強大的說服功力，請求伊永馨幫忙，「所以我就幫忙看這個產品，也就是那個時候主打，現在早已經不在的 NextDrive Plug 無線擴充座。」
以「無限擴大，你的自由」為標語的 NextDrive Plug 無線擴充座，可連接的裝置包括USB 硬碟、隨身碟、光碟機、WebCam。只要將裝置插上這個外形看似黑色充電器的NextDrive Plug，就能在 60 秒內將資料送上雲端，並透過 Wi-Fi 連線與應用程式「NextDrive Connect APP」，直接將檔案下載、轉存資料到手機。
伊永馨回憶「2015年左右，網路與社群媒體還有流量紅利補貼，只要下一些廣告，通常很容易導流做好銷售。」配上群眾募資議題正夯，加以她直涯熟悉操作的部落客行銷，擁有堅強開發實力，整合蘋果風的硬體外觀，堅固耐用的硬體設計，加上不停調教的 APP，智慧插座算是創下非常傑出的成績。「全公司就我和 Jerry （顏哲淵）不停對使用者介面挑剔。」
開賣成績 NextDrive Plug 不算差的聯齊，以當年度新創的成績來說可說旗開得勝，不僅因為這樣的產品獲得市場青睞，甚至也在當年度得到了獵豹移動的投資。於是團隊決定趁勝追擊，在 2016 年推出一個名為 Cube 的物聯網閘道器，也就是後來眾所皆知的小方微管家白色立方塊，參展過程展開了奇幻旅程。
Internet Initiative Japan （IIJ）的副社長慶野文敏，當時應邀參與 2016 年的 Computex 台北國際電腦展演講交流之餘，連續幾天來到 NextDrive 攤位對 Cube 愛不釋手，最後拿出現金想要買成品回到日本研究。身為整合開發商，正在全球尋找居家能源管理解決方案的他，後來決定介紹日本主導的國際無線通訊規格：Wi-SUN FAN、在京都大學資訊學研究所任教的原田博司教授，經過幾個月的磨合來往，打造出可支援日本環境專用的小型 IoT 閘道器「Cube J」。
這款首先實現 Wi-SUN 聯盟所制定之物聯網匣道器，是基於原田博司協助規劃，希望能夠實現智慧型電錶與配電自動化的智慧型電網所開發的 Wi-SUN FAN (Field Area Network)。「我們合作一陣子，才認識到原來原田博司教授在日本是大佬級的人物。」顏哲淵說，「他對 NextDrive 要求看似不多，但每次開發討論都需要有具體結果，我們也證明了雖然我們是小新創，可是我們做得出他要的東西。」顏哲淵說明，Cube J 不但比原始版的 Cube 體積更小，也塞了更多日本所需的規格。「我們是邊做邊學，才發現原來這個商機這麼大。」
命運如此有趣，顏哲淵口中的「誤打誤撞，其實也是過去一路累積的成績。」除有在東大拿到學位的同學石聖弘幫忙翻譯，連負責開發支援 Wi-SUN FAN 的無線通訊模組的 ROHM （日新系統）株式會社本部長也是過去業界熟悉的人脈。「開發這款產品，讓我們認識了日本大手（日本用語，大手通常意味著該領域的領先企業）電力公司的相關需求，也才發現智慧能源應用的相關商機。」顏哲淵強調。
在顏哲淵心裡，故事線的發展絕非僅是單一軸線，「許多創業圈的人都認為創辦人或共同創辦人是一個一成不變的職位或頭銜。」顏哲淵分享「但在我看來，這應該是會隨著新創團隊的成長前進快速變動的過程。」協助推出 NextDrive Plug 的陳良信，從這個產品經驗更加確認了使用者需求，在 Cube J 故事發展的同年，同步成立了民傑資科，也就是後來以品牌名 Maktar 走紅，多數使用者都有深刻印象的「口袋相簿」或「備份豆腐」。
做 NextDrive Plug 讓我更確定「儲存有硬需求」陳良信說，「手機儲存空間滿了，怎樣可以快速、無腦備份拍照，一直都是一個很大的痛點。」從推出產品中間學到如何接觸市場的陳良信創立 Maktar，推出備份豆腐，彼此像是夥伴公司一般互相協助。「雖然老實說，聯齊沒有民傑資科的股份。」顏哲淵逗趣地斜眼瞄陳良信說。「我認為創業不只是零和壹，聯齊科技應該要有一個文化，大多數從聯齊走出去的，都是永遠的夥伴。」顏哲淵說。
「我到現在偶爾也還是會拿我是聯齊科技創辦人的名義，出去外面招搖撞騙耶！」陳良信說，「雖然彼此獨立成兩家公司，但我自己也認為兩家公司都要好，大家才會一起好。」陳良信補充「如果有一天，你出去外面，告訴別人我呆過聯齊，聯齊也認可你是驕傲的，則這家公司作得越好，對大家彼此職涯也都更有利不是嗎？」
「我們每一段時間都會鼓勵所有同事可以針對公司的產品，一起動腦開會，發想不同的可能。」伊永馨補充道，「這是聯齊文化的特色：包容、創新。」顏哲淵說：「我們甚至有快樂專案，為了每天都帶著耳機在開發產品或工作的同事們，開發一個耳機擴大機！」發現耳機是現代人必備品的顏哲淵強調，「既然要聽就聽好的，既然我們懂硬體，我們發現可以在這上面多做點事，乾脆就幫同事做一個 DAC，這是為什麼有一個很奇怪的產品線：NextDrive Spectra DAC。」
如今的聯齊已不是僅作物聯網的小新創，在顏哲淵塑造包容創新文化、說到做到的開展之下，除了在過去拿到了阿里巴巴台灣創業者基金的投資，又在本月稍早宣布了 Arm IoT 基金、美商中經合集團與阿里巴巴台灣創業者基金等創投的 B 輪策略型投資，預計也將和 arm 有更多平台整合性合作。「我們會是所有能源服務公司最好的 Partner，一直都會是！」顏哲淵如此做結。
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11 整合晶片與人造抗體！豐康微流體要以獨家真空技術挑戰血液檢測與食品安全
1993年，成大機械系畢業的洪健中離開故鄉台南一路北上，帶著一箱行李準備落腳台北。由於台大研究生宿舍有限，依校規定雖然僅開放給父母及本人設籍北北基以外的同學申請，並仍須經過抽籤分配，沒有一點運氣是抽不到的。
籤運很差的他帶著一卡皮箱開始於陌生的城市尋找居所，80年代的台北即便房價不高，對於一個由台南北上打拼的大學畢業生而言，仍是一筆不小的開銷，離開台北市中心的偏郊中永和，一幢老舊公寓頂樓加蓋與人合租的一間臥室，月租金還是不下數千元，室友與室友之間僅用一個木板隔開，擁擠的空間內充斥著潮濕的氣息，連廁所都只有幾步之隔，極差的生活環境幾乎使人窒息，「更誇張的是，租屋處竟然是男女混住。」生性木訥的洪健中向屋主提出混宿的危險性，老實的他卻被房東訕笑地回道：「人家女生都不覺得危險，你危險什麼？」
共同創辦人的初相見：那位在榮總電腦室打地舖的同學！
苦尋不到住所的洪健中百般無奈，只能選擇落腳在榮民總醫院的電腦室裡，由於當時榮總的一名醫師為台大機械所的共同指導，使得原先主攻傳統機械的洪健中有機會轉向投入醫學工程研究。沒幾坪大的電腦室，成為他未來兩年研究生涯的歸所。
接連兩年，洪健中物盡其用地將醫院的嬰兒鋪墊、紙箱安置在電腦室角落，再拿睡袋鋪成床，就這麼睡在那邊；距離研究室不遠，有由美軍醫院病房所改建的單身宿舍，供籍地設於台北以外地區的住院醫師、實習醫師住宿，設備雖然簡樸，但基本的水電、淋浴設備一應俱全，洪健中蝸居醫院期間，盥洗就在單身宿舍解決，連衣服都大喇喇地晾在醫院裏頭。
當年，洪建中在榮總結識了當完兵、於榮總擔任研究員的彭士學，兩人也沒料想到 25 年後會有機會一同創業，「我對他的第一印象就是很安靜、很認真，其他人在玩的時候就算約他，他也不怎麼理你，只是每天早上都準時看到他在醫院刷牙。」彭士學提起往事，打趣著說到。1993 年到 1995 年期間，兩人在台北榮總的骨科實驗室開始有共事的機會，即便接觸並非相當頻繁，卻也以若即若離、似遠似近的關係互相聯繫，直到洪建中從台大畢業、前往美國辛辛那提大學進修、於 2006 年返台至清華大學擔任教授數年後，兩人才因緣際會逐漸熱絡起來。
微流體研究的起始：在美國南卡悠遊的那 8 年
1998 年到 2004 年洪建中於美國辛辛那提大學攻讀電機工程與資訊科學碩、博班，畢業後接著到南卡醫學大學的蛋白質研究中心進行博士後研究，並於 2005 年開始於同樣位於南卡的 克萊姆森大學（Clemson University）擔任醫工所的助理教授。
南卡羅來納州佔地約 8,0583 平方公里，東至大西洋海岸平原區，由綿長的海岸線與內緣平原所組成，一望無際的地平線中有絕大部分屬沼澤地，其餘包括林地及砂石，組合成極具南方特色的一州。南卡天氣變化頗大，沿海地區屬於亞熱帶氣候，而較為北方的區域則為溫帶氣候，使得州內四季分明，氣候雖然於冬夏兩季冷熱分明，但絕大部分時間十分舒適宜人。當時，於克萊姆森大學教書的洪建中被當地號稱旅遊勝地的風情吸引，除了週間固定的教學、研究外，其餘休假時間，都駛著小船出海釣魚、捕生蠔，過著半退休般的生活。
這樣的日子沒過幾年，洪建中的內心便開始萌生危機意識，不惑之年未到，在如此舒適而一塵不變的生活中安定下來，似乎並不符合他對自己的期許。於是在 2006 年，洪建中帶於美國進展多年的微流體相關研究成果回到台灣，展開於清華大學的教學生涯。
「微流體」的研究趨勢早在 1995 年便已初步成形，全世界的科技顧問與學術單位都非常看好相關領域，然而「微流體」需要跨科別、領域間的配合，單一實驗室較難以實踐，如將微流體技術應用在醫療上，能夠把篩檢樣本微小化，除了降低成本費用之外，對於血液篩檢後的廢血處理亦會比較單純。「原先我只是覺得微小化很新奇，就像半導體可以把電子元件縮小，我們做工程的也應該能將工程元件縮小才對。」談及剛開始接觸微流體研究的契機，洪博士提到，到清華大學任職的前兩年並沒有指導學生，直到第三屆實驗室才開始熱鬧起來，他回憶當年自己向四名學生解釋真空動力模組的過程，學生略顯懷疑與不解的神情仍歷歷在目。
「當時，除了我之外沒有任何老師想做這件事，學生對於研究的可行性產生懷疑也是正常的。」洪博士回憶道，即便國外對於微流體技術的研究已經相對成熟發展，自己過去更曾獲得美國國防部尖端科技計畫補助 4 百萬美元執行計畫，然而回到台灣卻得遭受國科會審查委員的質疑；從 2006 年回台至今，洪建中堅持研究方向，帶領學生針對人造抗體、微流體動力元件以及血液過濾裝置進行研發及測試，終於在 2019 年推出具「精準、便利、迅速」等特色的微流體檢測技術，申請通過台灣、日本、歐盟、美國等多國專利，技術團隊也榮獲第11、15屆國家新創獎殊榮。
技術實踐：打造取代腎功能慢性病檢驗的「微流體」裝置
此微流體裝置解決了傳統血液檢測需透過試劑，經冰存、解凍，因步驟繁瑣無法簡化，因此相關檢驗流程都需透過實驗室中的光學儀器、或其他大型且昂貴機器輔助方能完成檢驗，而過程必須耗費 2 至 7 天，無法即時得知病患情形；而市面上現有的微流體檢測裝置，多半需倚靠外接空壓機、離心機處理血液，並透過不同生物製劑輔助查驗，過程也太過繁瑣，仍然無法達到即時檢驗的需求。
這種情況，容易造成急性病患無法及時獲得妥善治療，而造成無法挽救的後果。如：急性腎所傷的病患倘若沒有在 1 到 2 兩小時內取得檢驗資料，並快速採取醫療措施，很有可能便會釀成終生洗腎或衍生合併症的遺憾。過往針對腎損傷病患的檢驗方法多為「慢性病檢驗」，也就是說一但被檢驗出來有問題，腎早已失去功能、即便再採取措施也無力回天。
有鑑於此，洪建中帶領的跨領域技術團隊，將化工、材料、機械、生科專業集合起來，推出整合型的晶片，透過將血液過濾裝置植入晶片；並以真空動力元件（類似抽血馬達，等同心臟的功能）快速吸入血液，無需倚靠外部幫浦驅動即可分離血漿；同時，運用特殊技術製成人造抗體無需冰存與解凍，對於環境的可耐受度提升，讓第一線、急診室與加護病房的醫護人員進行篩檢。
「護士或醫生只要取一滴血就能完成，一個步驟十分鐘就能完成檢測。」洪建中提到，技術從理論、研究到實際應用有很長一段距離，恰逢近幾年科技部有相當多計劃鼓勵學研單位研究所得進行商轉，因為接連參與幾個政府專業，包括婦幼整合型計畫、醫材整合型計畫、教育部食藥署食安計畫以及科技部 FITI 創新創業激勵計畫等，加深了洪建中創業的心志。
2018 年起，洪建中開始與當時仍在國際設備貿易大廠擔任業務主管的彭士學密切聯繫，計劃共同創立豐康微流體晶片公司。
創始團隊到齊：除了榮總實驗室的昔日同窗，最重要的還有「她」
2018 年，已於代理MPS材料試驗機組貿易大廠任職逾 25 年的彭士學早已萌生離職念頭，短時間內並決定投入創業，初期除了既定的公司申請流程之外，尋覓資金與人才也成當務之急。彭士學提到：「足夠的金源才會聚集人力，我們在2018七月開始籌備公司，同一時間就申請國發基金的天使計畫，並獲得 350 萬的投資。」
同一時間，商學院畢業、於審計機關擔任公務員 18 年的黃雅苓也投入創業的行列，過去擔任審計人員時撰寫公文、送件與法規的專業，協助了公司在初期申請資金、政府計劃的流程更為謹慎，在為期 18 年的公務生涯中，黃雅苓體認到安定往往不足以支撐人對於自我實踐的期望，因此年過 40 歲，又恰好碰上公務人員年金改革，使得原先 50 歲的退休計畫瞬間亂了陣腳，當她也不得不重新規劃未來的去向時，先生的創業計畫自然成為她改變的起點。
作為洪建中的共同創辦人以及髮妻，黃雅苓以實際投入、並擔任公司執行長的角色以示支持，2018 年暑假，豐康微流體順利申請進駐新竹生醫園區，並獲得 FITI 創新創業激勵計畫逾 200 萬補助，加速了公司向前的動能。「發明是洪老師的樂趣，而真正的商轉往往不能在實驗室裡完成，士學是產業人，而我可以在公司的各種制度面、財管會計上給予幫助。」提到公司內部的分工，黃雅苓不吝嗇地分享。
從研究室踏入商場：技轉的最後一哩路，找到可行的商業模式
從學術走向商業，洪建中希望以做為人師的榜樣、成為種子，鼓勵更多學生走處校園，「畢竟學生到底沒有人脈和資源，容易成為炮灰。」以現實面來講，想要將實驗室的技術商轉，還是必須由教授先踏出第一步，洪建中提到，目前已有洽談幾個專案性合作，並設定各類型的產品準備發表，直至目前為止，公司內部花較多時間了解合作單位，同時，醫療材料需要更長時間的驗證與臨床實測才能保證安全無虞，因此產品仍在驗證階段。
除了血液之外，豐康微流體也將跨領域技術運用在食安檢測，並透過聲波技術檢測肉品內是否殘留過多的藥物，如：萊克多巴胺、瘦肉精等，相關研究團隊與動科所合作，從 300 種肉品藥物中遴選出六大關鍵成分，製成共 16 種藥物圓盤，用以測試肉品安全。
除此之外，未來也計劃將現有微流體技術擴大運用在其他環境及醫療場域，並協助單一客戶開發轉用晶片，解決更多樣的檢測問題。主要市場仍在美、歐、加拿大及中國為主，執行長黃雅苓表示，豐康微流體是全世界第一家專注整合型真空動力為流體晶片的公司，期待其檢測服務成為一個總合型平台，未來可以應用在更多領域，突破目前醫療、生技產業的侷限。