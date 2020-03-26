2013年，剛離開半導體業，處於待業狀態的顏哲淵，為了圓夢創業研究了非常多題目。彼時物聯網商機剛要開始起飛，待過 IC 設計服務上市公司智原與美商晶片公司 Fresco Logic 的顏哲淵，正在考慮物聯網的相關應用，「做過半導體，有時候會覺得，這樣的工作與產品離人太遠，想要找一些比較靠近人的題目。」顏哲淵回憶，當時認識了相關的硬體開發團隊，擁有非常強的開發能力；在當時，就實現了智慧開關、雲端存儲等科技。「但是只是做硬體，是沒有機會的。」顏哲淵分享當時的心得，「Apple 已經做了最好的示範，賈伯斯透過自己的品味，與對軟體的堅持遞送有設計感的服務，我就在想有沒有機會可以學著這樣的精神做。」

無獨有偶，骨灰級蘋果迷的陳良信，從 80 年代還是高中生起，就因為家人贈送得到了一台蘋果電腦的經典原型機 Apple II，從那時起開始接觸 Mac OS 並鑽研程式語言的他，大學畢業找到的程式工作，主要都在撰寫 Windows 程式，「沒辦法，那時候幾乎所有的主流正職都是開發 Windows，所以也只能靠人際關係介紹，接案寫寫 Mac 的相關程式。」客氣的陳良信口中的接案，其實是台灣各上市硬體大廠為了支援 Mac OS 而請他協助開發。

聯齊科技共同創辦人陳良信 劉威震攝影

恰巧 iPhone 誕生，一路做 Mac 開發者、熟悉蘋果開發框架邏輯的陳良信擁有更多接案機會。豐碩的接案量與當時旅外在新加坡外商，擁有百萬年薪與生活津貼正職工作的他，對外人看似一切順遂的生活確有諸多不滿，「那時生活並不快樂。」陳良信回憶，繁重的工作壓力與組織人事讓他疲於奔命。但如果談到創業，卻沒有太多把握，「我個性好像只適合做產品，創業還需要一個會賣的人，這我根本沒把握。」多年前與人合作創業過的他如此分享。

2013年夏天，顏哲淵因緣際會，透過友人牽線認識了做軟體的陳良信。「我還記得那天約喝咖啡，在新莊的幸福路上，本來約好的星巴克沒位子，兩人只好散步到附近的咖啡廳去聊。」陳良信回憶這段往事。都有創業夢的兩人互相介紹背景，也聊到彼此做題目的價值觀，「我回去就和我老婆說，我今天碰到一個來自半導體界大人物耶！說不定我們有機會一起做點什麼。」陳良信憶起第一次見面的火花，「我會經營、也懂供應鏈，如果還有配合的硬體開發團隊、加上也懂蘋果硬體、更熟軟體咖啡的阿信（指陳良信），這個組合好像不錯。」擁有企業管理經驗的顏哲淵補充道。

於是，認識不到三個月，見面不到三次的兩人決定創業，主要由顏哲淵找到很多志同道合的伙伴，也討論物聯網相關題目的可行性。「那時候我們看到一個需求，因應智慧家庭、手機的普及，什麼東西都希望可以聯網。」顏哲淵說，「所以我們決定打造一個可以聯網、充電、又有 USB 接口可以接任何想接產品的能力。」

為了推銷產品，顏哲淵找上了自己過去的同事伊永馨，告訴他自己正在創業設計的產品，希望有機會請她幫忙放上網路去行銷或銷售看看。「他劈頭就告訴我他在做一個 18 合一的產品，有好多功能、好厲害。」現在已經成為聯齊科技行銷長的伊永馨說，「我直接告訴他，沒有一個正常的消費者會買一個 18 合一好棒棒的產品，因為太多功能了，根本看不懂。」

聯齊科技創辦人顏哲淵（中）、行銷長伊永馨（右） 劉威震攝影

但顏哲淵還是花了強大的說服功力，請求伊永馨幫忙，「所以我就幫忙看這個產品，也就是那個時候主打，現在早已經不在的 NextDrive Plug 無線擴充座。」

以「無限擴大，你的自由」為標語的 NextDrive Plug 無線擴充座，可連接的裝置包括USB 硬碟、隨身碟、光碟機、WebCam。只要將裝置插上這個外形看似黑色充電器的NextDrive Plug，就能在 60 秒內將資料送上雲端，並透過 Wi-Fi 連線與應用程式「NextDrive Connect APP」，直接將檔案下載、轉存資料到手機。

伊永馨回憶「2015年左右，網路與社群媒體還有流量紅利補貼，只要下一些廣告，通常很容易導流做好銷售。」配上群眾募資議題正夯，加以她直涯熟悉操作的部落客行銷，擁有堅強開發實力，整合蘋果風的硬體外觀，堅固耐用的硬體設計，加上不停調教的 APP，智慧插座算是創下非常傑出的成績。「全公司就我和 Jerry （顏哲淵）不停對使用者介面挑剔。」

開賣成績 NextDrive Plug 不算差的聯齊，以當年度新創的成績來說可說旗開得勝，不僅因為這樣的產品獲得市場青睞，甚至也在當年度得到了獵豹移動的投資。於是團隊決定趁勝追擊，在 2016 年推出一個名為 Cube 的物聯網閘道器，也就是後來眾所皆知的小方微管家白色立方塊，參展過程展開了奇幻旅程。

聯齊科技創辦人顏哲淵 劉威震攝影

Internet Initiative Japan （IIJ）的副社長慶野文敏，當時應邀參與 2016 年的 Computex 台北國際電腦展演講交流之餘，連續幾天來到 NextDrive 攤位對 Cube 愛不釋手，最後拿出現金想要買成品回到日本研究。身為整合開發商，正在全球尋找居家能源管理解決方案的他，後來決定介紹日本主導的國際無線通訊規格：Wi-SUN FAN、在京都大學資訊學研究所任教的原田博司教授，經過幾個月的磨合來往，打造出可支援日本環境專用的小型 IoT 閘道器「Cube J」。

這款首先實現 Wi-SUN 聯盟所制定之物聯網匣道器，是基於原田博司協助規劃，希望能夠實現智慧型電錶與配電自動化的智慧型電網所開發的 Wi-SUN FAN (Field Area Network)。「我們合作一陣子，才認識到原來原田博司教授在日本是大佬級的人物。」顏哲淵說，「他對 NextDrive 要求看似不多，但每次開發討論都需要有具體結果，我們也證明了雖然我們是小新創，可是我們做得出他要的東西。」顏哲淵說明，Cube J 不但比原始版的 Cube 體積更小，也塞了更多日本所需的規格。「我們是邊做邊學，才發現原來這個商機這麼大。」

聯齊科技創辦人顏哲淵 劉威震攝影

命運如此有趣，顏哲淵口中的「誤打誤撞，其實也是過去一路累積的成績。」除有在東大拿到學位的同學石聖弘幫忙翻譯，連負責開發支援 Wi-SUN FAN 的無線通訊模組的 ROHM （日新系統）株式會社本部長也是過去業界熟悉的人脈。「開發這款產品，讓我們認識了日本大手（日本用語，大手通常意味著該領域的領先企業）電力公司的相關需求，也才發現智慧能源應用的相關商機。」顏哲淵強調。

在顏哲淵心裡，故事線的發展絕非僅是單一軸線，「許多創業圈的人都認為創辦人或共同創辦人是一個一成不變的職位或頭銜。」顏哲淵分享「但在我看來，這應該是會隨著新創團隊的成長前進快速變動的過程。」協助推出 NextDrive Plug 的陳良信，從這個產品經驗更加確認了使用者需求，在 Cube J 故事發展的同年，同步成立了民傑資科，也就是後來以品牌名 Maktar 走紅，多數使用者都有深刻印象的「口袋相簿」或「備份豆腐」。

做 NextDrive Plug 讓我更確定「儲存有硬需求」陳良信說，「手機儲存空間滿了，怎樣可以快速、無腦備份拍照，一直都是一個很大的痛點。」從推出產品中間學到如何接觸市場的陳良信創立 Maktar，推出備份豆腐，彼此像是夥伴公司一般互相協助。「雖然老實說，聯齊沒有民傑資科的股份。」顏哲淵逗趣地斜眼瞄陳良信說。「我認為創業不只是零和壹，聯齊科技應該要有一個文化，大多數從聯齊走出去的，都是永遠的夥伴。」顏哲淵說。

「我到現在偶爾也還是會拿我是聯齊科技創辦人的名義，出去外面招搖撞騙耶！」陳良信說，「雖然彼此獨立成兩家公司，但我自己也認為兩家公司都要好，大家才會一起好。」陳良信補充「如果有一天，你出去外面，告訴別人我呆過聯齊，聯齊也認可你是驕傲的，則這家公司作得越好，對大家彼此職涯也都更有利不是嗎？」

「我們每一段時間都會鼓勵所有同事可以針對公司的產品，一起動腦開會，發想不同的可能。」伊永馨補充道，「這是聯齊文化的特色：包容、創新。」顏哲淵說：「我們甚至有快樂專案，為了每天都帶著耳機在開發產品或工作的同事們，開發一個耳機擴大機！」發現耳機是現代人必備品的顏哲淵強調，「既然要聽就聽好的，既然我們懂硬體，我們發現可以在這上面多做點事，乾脆就幫同事做一個 DAC，這是為什麼有一個很奇怪的產品線：NextDrive Spectra DAC。」

如今的聯齊已不是僅作物聯網的小新創，在顏哲淵塑造包容創新文化、說到做到的開展之下，除了在過去拿到了阿里巴巴台灣創業者基金的投資，又在本月稍早宣布了 Arm IoT 基金、美商中經合集團與阿里巴巴台灣創業者基金等創投的 B 輪策略型投資，預計也將和 arm 有更多平台整合性合作。「我們會是所有能源服務公司最好的 Partner，一直都會是！」顏哲淵如此做結。