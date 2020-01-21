照慣例，5月20日新閣揆上任後部會首長將重新任命，創下任期史上最長的「科技部長」，陳良基過去都做了什麼？

科技部於昨（20）日舉辦新春記者會，科技部長陳良基從2017年上任以來至今35個月，是2014年行政院國家科學委員會正式升級為「部」以來任期最久的科技部長，同時也是第一個本土博士科技部長。

在5月20日新任閣揆上台後，部會首長照慣例將會進行替換，陳良基也提到希望卸任後能回歸台大（過去陳良基曾擔任台大副校長），在剩下的任期中，他將持續加強台灣人才的群聚，並將更多高階科學研究人才送出國、帶回國。

過去陳良基秉持著打底基礎研究、連結未來世界與創新創業等理念來推動政策，過去科技部在科研、創新技術、創業三大領域推動哪些政策？

基礎研究經費遠落後日韓，2020年爭取40億經費

基礎科學研究是許多破壞式創新最源頭的「地基」，綜觀各國基礎研究占整體研發經費的比例，台灣2017年基礎研究僅占比8.1%，遠低於日本及韓國等鄰近或規模相近的國家；2018年更持續下滑，占比僅7.3%，陳良基舉例，如果一年減少10億預算，就等於減少1,000個教授的研究計畫，會影響台灣產業人才培養。

為提升基礎研究的經費，科技部爭取基礎研究經費獨立編列，2020年將先增加40億元，並規劃每年穩定成長10%，期望在5到10年內回復至8%以上水準。

陳良基指出，在經濟合作暨發展組織（OECD）的會員中，平均基礎研究經費占比是17%，日本為13%以上、南韓更超過14%、美國與荷蘭也都在10%以上，台灣的基礎研究經費應該趕上雙位數的占比。

此外，科技部透過科發基金，每年支援學界超過16,000件基礎研究計畫，打造國家長期研究能量，儲備社會創新人才。

上太空、下海洋，進入量子領域

就在2019年4月，台灣科學團隊加入大型科學跨國「事件視界望遠鏡」（EHT）計畫，成功取得人類史上首張清晰黑洞照片，並透過國際連線直播發布。 福衛七號亦於同年6月發射升空，提供中低緯度地區氣象資料，大幅增加天氣預報準確度。

此外，新海研1、2、3號陸續竣工，完備台灣海洋研究船隊，引領台灣海洋研究探索深海未知性。上太空、下海洋，這些以前無法想像的神祕領域，台灣在經過幾十年的努力，逐漸占有一席之地。

甚至是目前最前沿的量子技術，科技部針對量子電腦補助多項專案計畫與成立相關量子研究中心，成功建立3至4個超導量子位元的製程，並完成台灣首次戶外量子加密通訊測試。科技部也舉辦多場國際量子電腦研討會與國際論壇，並藉由台大與IBM合作的量子電腦平台，進行各種教育與推廣活動，目前已超過300人接受相關訓練課程，整體推廣人次已超過600人。

協助「教授創業」，吸引國際級加速器駐點

有了優秀的技術在台灣，也要有完善的創新生態系，協助成立公司並成功孵化前進全球。科技部透過「價創計畫」等政策措施，協助基礎研究成果創立新創公司，將尖端技術落實為民眾可以具體接觸到的產品或服務。

2019年已有9件教授研究成果成立新創公司（如農譯科技等），並獲得美國、馬來西亞等國際投資人及國內大廠投資，學界衍生新創估值累積達37.6億元。

科技部於小巨蛋設立的TTA（Taiwan Tech Arena）新創基地，更扮演新創新生態系連結國際的樞紐，2019年成功吸引Techstars、SmartLabs等國際知名加速器進駐；其中Techstars更是國際評比最高等級的白金加速器，首次至亞洲設立據點便相中台灣。

加速器進駐TTA後，將為台灣新創引進國際業師與資金等資源，協助台灣新創擴展國際。此外2019年TTA亦帶領科技新創參展美國CES、Medtech、法國Viva Tech等國際重要新創與專業展會，協助新創爭取訂單商機70億元，總計2019年TTA共成功協助新創募資31.1億元。

責任編輯：陳映璇