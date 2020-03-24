行政院今日公佈第二波紓困方案，將追加400億元，共計1000億元的紓困方案，對象包含個人、家庭、企業及特定產業，減緩武漢肺炎帶來的經濟衝擊。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，不久前立法院剛通過600億的紓困方案， 行政院今日再次宣布第二波紓困方案，加碼400億元。 詳細配分方式尚未公佈，紓困對象包含個人、家庭、企業及特定產業，主要政策包含個人的減緩繳稅、公股行庫貸款利息減碼、企業水電費減免、以及老人、孩童與身障者等弱勢族群的生活補給。

緩繳稅、電信費，弱勢家庭月領1,500元補貼

就家庭及個人方面，稅務部分可緩繳一年、或可申請三年期的分期繳納。若遇退稅情況，則會提前退稅。政務委員龔明鑫表示，根據去年情況，提前退稅的有290萬戶，金額總計455億元。往年第一批退稅都是在七月，這次措施可讓大家提早一個月拿到退稅金額。

在貸款部分，個人貸款本金與利息皆可申請緩繳3至6個月，民營行庫也會配合央行降息1碼（0.25%）。至於公股行庫的貸款，1000萬元內自用住宅的房貸利率一共降2碼（0.5%），信用卡、車貸、信貸等1000萬元內消費性貸款則共降3碼（0.75%），兩者都是為期六個月。

民營行庫的房貸與消費性貸款部分，其客戶若能證實自己受疫情而對自用住宅、個人消費性貸款繳納產生影響，可以進一步針對不同情況評估減碼，但不承諾會有全面性的減碼。

此外，家庭電信費用有繳納困難者，可申請電信費用緩繳6個月，期間不斷話、不斷訊；瓦斯費則每公斤降5元，也就是每桶20公斤瓦斯（約700元），可調降100元。

而家中若有弱勢族群（兒童、老人、身障者），每人每月會再加發生活補助1,500元，共發三個月。

行政院

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助中小企業渡難關，提供利息補貼、優惠利率

企業部分，除了稅收調減與緩繳措施外，還有先前公布的行政院經濟部中小企業處「防疫千億保」計劃，提供1,000億元的融資額度，針對不分產業別的企業，提供近34.5億元的利息補貼額度，助企業度難關。

中央銀行今日也宣布，將自行準備2,000億元融通額度，推出「兩千億中小企業貸款之專案融通方案」，提供200萬以下貸款利率不高於1%、200萬到600萬利率不高於1.5%的優惠利率，協助中小企業度過疫情。

中央銀行總裁楊金龍指出，央行方案與經濟部振興方案不同，經濟部提供的是利息補貼、央行則是提供優惠利率，且央行方案申請條件較寬鬆。經濟部方案要求企業營業額受影響減少15%以上，且須經過經濟部委任機關核定事實才能申請，央行優惠利率則是只要你是中小企業，評估自己有受疫情影響，由銀行來認定即可。

此外，央行方案不與其他政府紓困方案衝突，企業可視情況與其餘方案搭配申請。

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觀光、航空業有額外補助，企業享水電費減免

至於最受疫情影響的觀光遊樂業，政府將針對不同類型業者提供每月5到20萬的補助。

旅行業者方面有將近4,000家，每個月提供10萬元補助業者的房租、水電及行政支出。觀光旅館業則每家補助20萬，民宿業視規模補助5到10萬，遊樂業則每家補助20萬。至於特別的大型觀光業者，會參考其營業額、員工數、地價稅、房屋稅以及整體營業情況做分級。

受重創的航空業，政府則將提供額度500億的「航空業專案融資貸款」。林佳龍說明，資金融通將由交通部的相關基金，以及一些國有的中長期基金來協助辦理。

連續兩個月營收較去年減少15%的企業，還可享有水電費減免 。經濟部長沈榮津說明，水費部分提供95折優惠，每家企業以5,000元折扣為上限，預計自來水公司將少收5億元的水費。

電費部分則分低壓用戶及高壓用戶。低壓用戶享10%折扣，每月上限減10萬；製造業工廠、大賣場等高壓用戶，考慮因不景氣而導致用電量低，現在可提供他們調整契約容量，減輕用戶在基本電費上的負擔。兩年內恢復較高的契約容量，則不收手續費。加總起來，台電預估將少收36億元的電費。

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責任編輯：陳映璇