新北環狀線即將通車，路線圖、車廂內裝一一曝光，這條橫跨新店、中和、板橋及新莊的捷運，特別在哪？

12月23日更新：新北環狀線第一階段原訂年底通車，不過交通部預計於28日舉行履勘前置會議，因履勘日期未定案，加上相關履勘意見改善、通車籌備作業，確定環狀線無法在年底通車。

睽違 10 年，新北環狀線終於要開通了！這條橫跨新店、中和、板橋及新莊的捷運，都停靠了哪些站？有什麼特別的？

《經理人》為你整理了路線圖、搶先曝光新北環狀線車廂內外部、公共藝術設計，讓你一次瞭解新北環狀線的最新資訊：

新北環狀線第一階段將通車！橫跨 4 大區、行經 14 座車站

從 2009 年開始動工，「新北環狀線」終將開通。原訂今年通車的，是新北市環狀線「第一階段」，長 15.4 公里、行經 14 座車站，橫跨新店、中和、板橋及新莊，是一條全線皆位於新北市境內的捷運路線。

新北市政府捷運工程局表示，開通後從新店通勤至新莊，將節省旅行時間 20 分鐘以上；未來從新店、新莊到板橋，不必再搭車到台北市轉乘，可大幅節省交通時間。

新北環狀線第一階段終將在 12 月底開通，行經 14 座車站，橫跨新店、中和、板橋及新莊 4 大區。 新北市政府捷運工程局

即將通車的新北環狀線第一階段，起點為新店大坪林站，終點至新北產業園區站，串聯了板南線、松山新店線、中和新蘆線、桃園機場線等捷運路網。沿線車站包含大坪林站、十四張站、秀朗橋站、景平站、景安站、中和站（串聯中和新蘆線）、橋和站、中原站、板新站、板橋站（串聯板南線）、新埔民生站、頭前庄站（串聯松山新店線）、幸福站與新北產業園區站（串聯桃園機場線）。

找來法國設計師操刀，新北環狀線車廂設計、公共藝術曝光

不同於以往傳統公共藝術型態，新北環狀線公共藝術分為二部分，一為全線色彩變化，二為以「七彩寶盒」為概念打造的特色車站板橋站，其中超亮眼的黃色車廂更是引人注目，在網路上掀起一番討論。

新北環狀線車廂內部，超亮眼的黃色車廂引人注目。 新北捷運局粉絲專頁

新北捷運局局長李政安表示，新北環狀線板橋站特別找來國際知名的法國藝術家 Daniel Buren（丹尼爾 ‧ 布罕）操刀。布罕為 60 年代以來極限主義的代表人物，作品曾於龐畢度中心、LV 基金會、古根漢美術館等展出，也曾為 Frank Gehry（法蘭克‧蓋瑞，曾獲普利茲克獎的美國後現代主義及解構主義建築師）設計的 LV 基金會大樓披上彩色外衣，讓整座建築猶如一件巨大的公共藝術。

車站化身「七彩寶盒」！擴大設計空間，有如置身時光流影

新北市政府捷運工程局

李政安表示，板橋站以「七彩寶盒」為概念設計。布罕透過 8.7 公分垂直條紋的設計風格，以對稱、鏡射、穿透、對比等方式與 8 種顏色進行配搭組合，創造空間流動感。

新北市政府捷運工程局

從天花板、樓梯牆面一路延伸至捷運車站大廳，連月台燈光架的車站下方的 12 根墩柱，都以高明度、高彩度之色彩組合編排，加上 LED 燈光的色彩變化，使車站變得動感、富變化。最後融入時間的概念，配合晨昏之變化，使旅客有如置身時光流影當中，讓車站的各個空間都有繽紛的色彩。

新北市政府捷運工程局

新北市政府捷運工程局

整個車站都是美術館！新北環狀線穿「彩色外衣」，色彩繽紛

除了將四鐵共構（高鐵、台鐵、捷運、客運）的板橋站打造成特色車站，新北環狀線也邀請國際建築大師 Emmanuelle Moureaux（艾曼紐．莫候，旅日法國設計師、建築師，其作品 100 colors 光譜漫遊裝置也於敦南誠品亮相）製定色彩計畫。

新北市政府捷運工程局

新北環狀線首度將捷運全線高架梁柱、隔音牆與電聯車內外，都納入公共藝術範圍，讓捷運全線的高架梁柱、隔音牆與車廂皆穿上彩色外衣，讓新北環狀線捷運各站車站化身為美術館。

資料來源 / 新北市政府捷運工程局、OPEN!3環6線進度公開專頁、新北捷運局粉絲專頁

本文授權轉載自：經理人；作者：林柏源；原標題：新北環狀線將通車！睽違 10 年，超美車站設計、亮眼黃色車廂、捷運路線圖一次看

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