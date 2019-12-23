新北環狀線即將開通，號稱第一條台灣中運量鋼軌鋼輪捷運系統，哪些設計比文湖線更強大呢？南環北環又何時能開通？省多少時間跟金錢？3個必懂冷知識在這裡。

12月23日更新：新北環狀線第一階段原訂年底通車，不過交通部預計於28日舉行履勘前置會議，因履勘日期未定案，加上相關履勘意見改善、通車籌備作業，確定環狀線無法在年底通車。這條蓋了10年的捷運，究竟可以為通勤族省下多少時間？

新北環狀線第一階段開通倒數計時！14個站橫跨新店、中和、板橋、三重、新莊，大幅縮減百萬市民車資跟時間。而南環北環何時開通？號稱第一座台灣鋼軌鋼輪的中運量捷運系統，哪些設計比文湖線更強大呢？

新北環狀線分兩階段，年底要開通的第一階段以地上軌道為主，集中新北市，而第二階段包括南北環 新北捷運局

新北環狀線現在開通路段多在地面上 新北捷運局

百萬新北住戶搭車更省時

新北捷運環狀線總計分兩段建設，第一階段即將開通，起於新店大坪林站，終點在新莊新北產業園區站，中間有六站是其他線的轉接點，百萬新北住戶未來搭車時間將大幅節省，晚點出門也不怕。

過去中和景安站居民到板橋站參加歡樂耶誕城活動，要搭橘線、綠線、藍線，或是橘線紅線再轉藍線，不管哪一條路徑都要轉乘兩次，費時26分鐘，票價35元（電子票證28元）。但在第一階段環狀線開通後，景安站到板橋站總計6站，只要15分鐘，票價25元，電子票證價預計20元，大省28%。

根據環狀線車資表，未來居民不必先進北市轉乘兩次，就能抵達內湖竹科或板橋市，快速又省錢 零號出口 Exit No.0粉專

北環若通車，內湖科技園區工作的新貴們可能會更開心！根據捷運局統計，串連新北產業園區到內科劍南站，現在旅客得搭文湖線、板南線及機場捷運線3段轉乘，預計花49分鐘抵達，但北環開通後，將縮短為26分鐘，省錢省時。

比文湖線裝更多人！新北環狀線進化中運量

新北環狀線設計為「中運量捷運」，民眾關心到底能載多少人？答案是每小時單向1～2萬人次，若班次密集度高，可以最高塞入3萬人，雖說是中運量，但比文湖線強大許多。

新北環狀線雖是中運量捷運設計，但跟同樣是中運量的文湖線有三大不同，比如文湖線使用膠輪系統，而新北環狀線用鋼軌跟鋼輪胎，據說維修上較為便宜。

其次，新北環狀線每列車連結四個車廂，數量雖與文湖線每列捷運車廂相同，不過由於車廂內25個座位採縱向設計，加大了通道寬度，通道至少1.1公尺寬，自然可以容納更多人，車廂內也設計行李擺放位置增大空間。

第三個不同是「四個車廂連通」，設計類似高運量捷運有連通走道，旅客可以走來走去；這規劃類似板南線與新蘆線設計，所以比文湖線可容納人數多，設計每列車廂可容納680人，車距可90秒發車一次。

新北環狀線將是臺灣第一條中運量鋼軌鋼輪系統車輛（高運量的板南線也是鋼軌鋼輪），此次捷運局規劃採購17列電聯車，每列4節車廂，所以總計會有68節車廂服務。

環狀線車廂一列四個，互相連通，座位縱列，空間比文湖線大 新北捷運局

是第一條鋼軌鋼輪的中運量捷運系統，輪子跟文湖線不同 新北捷運局

環狀線一階段完工，南北環得再等10年

環狀線路線全長約34.8公里，跨越臺北市與新北市，設31個車站及2個機廠用地，分二階段興建，剛開通的第一階段全都在新北市，即將完工，而第二階段則是分為北環跟南環，預計年底啟動，2021年動工，工程期要10年。

環狀線第一階段自新店大坪林站以地下軌道，沿新店民權路過中正路後出土，隨後以高架軌道方式沿中和景平路、中山路、板南路、板橋板新路、縣民大道連到板橋火車站、文化路、民生路、新莊思源路，最後抵達五股五工路新北產業園區站，路長15.4公里，有14車站(只有1站位於地下，高架13站)，機廠位於新店十四張農業區。

臺北捷運環狀線第一階段，機電系統整合測試及穩定度測試前10月25日完成初勘作業，機電系統由義商ANSALDO負責，土建設計包括中興工程、世曦工程、亞新/泰興工程共同營造。

而串連北環跟南環的最終階段環狀線，預計2019年完成細部設計，進行發包，預定2021年動工，南、北環已獲國發會審議通過，納入前瞻基礎建設，預估10年内將可完工通車。

南環跟北環路線預計還要10年才通車喔～ 新北捷運局

南環從動物園站為起點，串連木新、木柵路、辛亥路口到新店、中間會穿過政大校園地下，橫跨文山與新店區；北環是從新北產業園區站地下穿過疏洪道經過徐匯中學站，經過重陽橋頭地下、士林站、故宮路下方到劍南路站，橫跨新莊、五股、蘆洲、三重、士林及中山區，南北環都是地下車站總計18座。

參考資料：台北市捷運工程局、新北捷運粉專、零號出口 Exit No.0粉專

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