蘋果未來將朝無線充電邁進。但現階段人們反而較為關注蘋果多達8種的接頭究竟何時能迎來統一呢？

蘋果分析師郭明錤在週四的報告中預測，2021年蘋果將移除iPhone高價位機型的Lightning接頭，但取而代之的不是USB-C，而是無線充電方案。

2021年似乎還早，眼下比較關心的是，蘋果什麼時候能把自家產品的充電接頭統一一下？

儘管蘋果以產品易於使用和理解著稱，外觀的簡潔也是其一貫追求，但蘋果一邊想盡辦法減少iPhone、Mac的外部接頭，一邊卻導致自家產品充電接頭越發混亂。

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打開蘋果官網商店的配件區，可以看到光是充電線產品就有幾十種，粗略統計了目前還在用的接頭，至少有8種：

USB-C

Lightning（閃電）

Thunderbolt3.0（雷靂3）

AppleWatch磁力接頭

AppleiPodshuffleUSB

MagSafe2

MagSafe

30針接頭

蘋果幾乎每一類產品都有不同的充電口，這些接頭不但繁多，而且幾乎都屬於蘋果專用，比如最初幾代iPhone使用的30針接頭，iPhone從第5代換成了Lightning，這種不區分正反面且更為小巧的接頭倒是備受好評，至今仍是蘋果行動裝置中使用最多的接頭。

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不同時期的Macbook接頭也不一樣，從MagSafe、MagSafe2到最新的USB-C，這還只算了線纜一端的接頭類型，如果是兩兩搭配，還能衍生出更多組合，比如AppleWatch磁力接頭就有「轉USB-C」和「轉Type-A」（即最常見的USB接頭）兩種。

蘋果這種「非要發明新接頭標準」的態度情況直到USB-C出現後才有所改變，但產品更新換代上節奏的不一致，帶來的後果就是用戶反而要多帶一根線或一個轉接器。

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從2015年的Macbook起，蘋果在筆記本上只保留一個USB-C接頭，這讓還在用Lightning-USB的iPhone再也無法直接在Macbook上充電，庫克也被用戶戲稱此舉是為了銷售更多轉接器。新一代的iPad已經用上了USB-C，iPhone卻依然是Lightning接頭。

儘管如此，還是能明顯看出USB-C逐漸成為主流。這種接頭到底有什麼好處，以致於向來挑剔的蘋果都被征服了？

USB-C和Type-C

在搞清楚USB-C的優勢之前，有必要釐清USB-C和Type-C的關係。

我們常說的USB 1.0/2.0/3.0，指的是技術規範，在使用上的最大不同是速度的區別，USB3.0最大傳輸帶寬高達5.0Gbps（640MB/s），現在很多高速隨身碟或行動硬碟，就用上了USB3.0或USB3.1。

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Type-A/B/C則決定了接頭的外觀，如我們使用的滑鼠、鍵盤、隨身碟等接頭一般就是Type-A，這也是使用最廣泛的接頭標準，Type-B多見於打印機、顯示器等裝置，而過去手機常見的MicroUSB、MiniUSB則是USB2.0的便攜版。Type-C的外觀很有辨識度，更加纖薄，不分正反，就此告別「USB永遠插不准」的難題。

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當然，以前我們並沒有Type-A/B的概念，一般習慣統稱為USB，到了Type-C才算把名字叫對了。

USB-C則是指使用USB 3.1標準的TypeC接頭，但要注意，USB-C不等於Type-C，有很多采用Type-C的裝置速度只能達到USB 2.0或USB 3.0的標準。

在技術層面，USB-C數據傳輸速度最高可達10Gbps，最高可支援100W功率（20V/5A），加上厚度更小，使得它可以滿足市面上絕大部分手機和筆電的需求。

USB-C才是未來

USB-C的強大不止在於速度和功率，而且支援各種模式和協議，蘋果硬體工程副總裁特納斯（John Ternus）在公開活動中列舉了該接頭的諸多好處：

高性能的電腦應該配備高性能接頭，所以在新的iPad Pro中，我們正在轉向USB-C，這為iPad Pro帶來全新的功能，例如可以連接到相機、樂器甚至是基座，或連接至5K的高分辨率外接顯示器，從而改變你使用iPad的方式。

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關於USB-C還有一個為人津津樂道的玩法，就是用一台手機為另一台手機充電，堅果Pro就把可以為iPhone充電當作賣點，當然，蘋果全家桶用戶也可以用iPad給iPhone、Apple Watch充電。

不過，要實現裝置互充，或我們現在很看重的快充，需要透過一根兩頭均為USB-C線才可實現，一頭Type-A，一頭Type-C是做不到快充的。仔細觀察你會發現，支援快充的充電器也是USB-C接頭。

正如我們前面所說，USB-C可以相容HDMI、Display Port等多種技術規格，意味著所有的接頭都可以統一長成USB-C的樣子。想像一下，一根雙USB-C線就能連接一切，這世界是多麼美好。

既然USB-C有這麼多好處，為什麼iPhone一直無緣USB-C？

人們對此較為普遍的看法是，Lightning是蘋果自有的標準，不受行業協議限制，符合蘋果牢牢把控軟硬體的策略，更何況每年MFI授權也是一筆不小的收入。

至於Macbook和iPad Pro之所以能用上USB-C，有人認為這是因為這兩款產品屬於生產力工具，USB-C強大的相容性有助於發揮產品的最大能力，所以蘋果不得不妥協，但iPhone沒有這麼多連接外設的需求，也就沒有必要換成USB-C，無線充才是蘋果一直在努力的方向。

不過，USB-C的好處顯而易見，在Mac系列和iPad Pro採用USB-C也說明蘋果並不拒絕這一接頭革命，或許帶有USB-C的iPhone也不遠了。

責任編輯：江可萱、蕭閔云

本文授權轉載自：愛范兒