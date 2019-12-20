智能投資理財服務如雨後春筍般出現，該如何從琳瑯滿目的產品服務中選擇最適合自己的產品？投資人在意的是哪些服務？

「人生就像衝浪賽，必須因應變化，時刻調整行動，才能保持平衡，在大浪來時站穩腳步，成為一級玩家，投資也不例外，面對全新的數位投資世代，你是否已經搶佔先機，完美平衡工作、生活與投資？相較於其他玩家，你的平衡力表現又是如何呢？……」

為釐清台灣投資人對智能投資的接受度與偏好，數位時代攜手國泰智能投資進行《智能投資平衡力測驗》，針對超過500名消費者進行調查，結果顯示，近九成（87% ）消費者認同投資的重要性，不過，多達60.9% 的投資人沒有實際作為，僅3.3% 投資人可以良善的透過智能投資理財服務創造收益。

吸引消費者使用智能投資服務的三大關鍵

相較於數位時代與國泰世華銀行在2017年進行的《智慧金融大調查》僅6.5%的消費者有在使用智能投資服務，在本次的《智能投資平衡力測驗》中，有17.7%消費者使用過智能投資理財服務，其中，又以國泰智能投資服務的使用率較高，若進一步剖析消費者沒有使用智能投資理財服務的原因，可發現，高達42.6%消費者表示因為不熟悉智能投資理財服務內容而沒有考慮使用，不過，同份調查也顯示，只要智能投資理財服務具備以下三個優勢，消費者即會考慮使用：

首先是 有明確的數據顯示投資績效 （69.6%）。投資人十分重視智能投資平台是否提供圖像化界面呈現投資績效的表現，希望能輕鬆掌握投資組合目前的狀態與配置。而國泰智能投資之所以這麼受到市場喜愛，除了清楚呈現投資組合績效之外，也與亮眼的投資績效表現有關。根據統計(統計區間2018/11/1-2019/12/16)，於國泰智能投資平台投資超過270天的投資組合，正報酬比例是99.5%，投資超過360天的投資組合，其平均報酬率高達4.73%，顯見長期投資確實較有助於提升績效表現。

國泰智能投資

其次是 提供簡易操作的行動App服務 （51%）。因應碎片化時代的到來，有越來越多消費者透過智慧型手機、平板電腦等智慧裝置下單與查詢績效。因應這一股數位化趨勢，同時接觸到更多潛在數位用戶，國泰智能投資除提供全線上申購流程，更進一步與國泰世華銀行App整合，讓消費者登入App即可享受智能投資服務以及其他網路銀行服務，當再平衡機制觸發時，客戶只要回到平台一鍵就能輕鬆完成投組調整。

最後是 操作費用要較其他投資方式便宜 （42.7%）。有別於一般基金申購得支付手續費、信託管理費、經理費、保管費等許多隱形費用，智能投資平台大多僅收取手續費與信託管理費，操作成本相對低廉；在眾多智能投資平台中，又以國泰智能投資的操作成本最為實惠：不收任何交易手續費，僅收取一年0.88%的信託管理費，客戶於投資期間任何交易都不用支付額外費用。另外，為了回饋給廣大的投資人，國泰智能投資也推出了2020年免信託管理費的優惠活動。

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值得特別注意的是，本次的調查結果亦顯示，服務體驗（29.2%）與自主操作性低（28%）是阻礙消費者採用智能投資服務的主要原因。

在服務體驗方面，國泰智能投資除提供數位化申購流程，更透過月報、季報等方式向客戶溝通市場趨勢與投資績效，同時，由強大的線下客服團隊提供完整的支援服務，並以通路優勢完整接軌線上與線下體驗。最後，國泰智能投資平台除可根據投資人的投資目標、投資年限提供專屬投資組合，也依據市場趨勢及專家洞見提供主題性投資組合，讓投資人能針對自身偏好或投資經驗選擇投資組合，甚至能自主調整投資組合中的投資標的。

展望未來，智能投資市場的競爭將愈趨白熱化，國泰智能投資團隊表示 :「我們希望持續不斷優化現有投資服務的品質與績效，也會因應投資人需求推出新的產品，讓每一位投資人都能享受法人級的資產管理服務。」

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※本文係由國泰世華銀行邀稿

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