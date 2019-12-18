Mozilla 年度開發者小聚在完成歐洲與美洲巡迴之後，繼續前往亞洲的台北站-2019 Meet Taipei。

2019年11月15日，Mozilla 於 2019 Meet Taipei 展會中與上百位開發者分享最新技術進展。會中分享了 Mozilla 新興巿場策略、Firefox 新功能、Firefox Lite 行動瀏覽器以及近期推出的各種新開發工具，包括Mixed Reality 混合實境（包含虛擬與擴增實境）的開發、CSS 版面配置新工具、不須將資料傳輸雲端的智慧家庭物聯網環境實作，以及 Firefox 最強調的隱私保護與安全指南。

2019 Developer Roadshow 主辦人 Sandra Persing 表示，Mozilla Developer Roadshow 從2017年開始，至今已在北美、歐洲等全球 50 個城市舉辦，今年更到達亞洲更多城巿。團隊除了帶來 Firefox 最新發展之外，也邀請包括 Women Who code（WWCode）、Rust 等當地社群共同參與。作為一個開放原始碼的平台， Mozilla 期望能解決全球開發者的痛點，提供多樣工具協助開發者完成開發任務，輕鬆在全球各地部署，並得到 Mozilla 支援。

Mozilla 協助新創了解使用者習慣，開發在地化應用

負責新巿場開發的 Mozilla 新興市場副總裁暨台灣分公司總經理 Stan Leong（梁永光）指出，東南亞市場（不包含印度和中國）是世界上第五大經濟體，有迅速成長的電子商務與數位經濟市場，幾乎每個月新增 380 萬個線上使用者，預期每兩年經濟規模翻倍，在 2025 年的經濟規模將達到 2000 億美金。台灣團隊的重點即是在協助東南亞國家發展。例如由台灣團隊開發出來的行動瀏覽器Firefox Lite，聚焦在滿足在地化的需求，像是新聞、遊戲、購物以及未來將加入的旅遊功能等，期望協助推動東南亞數位化的發展。

Mozilla 新興市場副總裁暨台灣分公司總經理 Stan Leong 數位時代

其他一系列提供給開發者的資源，除了開發者常用的工具外，還有線上文件如MDN、MTN hack等。而開發中的重要技術如下：1. 任何語言撰寫的應用都可以在同一瀏覽器使用的 Web Assembly。2. Common Voice (同聲計畫) 語音辨識技術將不再是少數大公司特權，所有人都可以自行訓練語音模型建立應用。3. 第一個虛擬實境瀏覽器 - Firefox Reality 。4. IoT Standard 與 WebThings Framework 建立物聯網的標準，不須傳輸到雲端即可實現更安全的物聯網環境。

此次 Mozilla 選擇在 Meet Taipei 會期舉辦年度開發者小聚，期盼能協助新創公司共同發展創新應用。Stan Leong 指出，台灣的開發者以及新創團隊的技術能力很強，期許新創團隊一定要走出台灣，尤其應用開發與使用者習慣，當地文化息息相關，Mozilla 可提供市場分析、研究報告，協助新創團隊了解當地使用者對 App 或行動裝置的使用習慣。

Mozilla 開發者關係總監 Ali Spivak 則提到，Mozilla 作為非營利機構的使命，就是讓每個人都能輕鬆存取網際網路，因此永遠將人放在第一位而並非獲利。就協助開發者而言，除了標準的 Firefox 外，還有其他版本如 Firefox Nightly 是專為開發者設計的版本，包含所有開發的新功能、新工具，是每天可自動更新及修正Bug的版本。而 Firefox Developer Edition（Beta）提供開發者工具，方便測試版本相容性。

Mozilla 開發者關係總監 Ali Spivak 數位時代

其他幫助開發者更容易開發新應用的 Firefox 新功能包括：

HTML 表單可協助產生安全密碼給使用者。 Firefox Lockwise 與 Firefox Account 整合，是安全密碼管理員，可以像 One Password / Less Pass 讓使用者無需辛苦記憶各種帳密。 CSS Style Underline / Scroll Snapping / Dark Mode 等語法讓開發者能提供更好的使用者體驗。 開發者工具 Javascript Debugger 及 Ｗeb Console 的效能大幅度的優化，設立中斷點除錯更方便。提高可用性以方便視力不良者瀏覽。 現在的活動追蹤無處不在，在 71 個網頁甚至可以出現 1020 個追蹤。Firefox 提供更多的隱私權保護避免被追蹤，如 Social Tracking Protection 讓使用者免於被跨網站追蹤、Privacy Protection Report 顯示有哪些追蹤記錄被阻擋、Facebook Container 讓使用者在瀏覽臉書時不須擔心其他網頁活動被追蹤。

從混合實境到物聯網，Mozilla 推新工具協助創新

來自新加坡的 Hui Jing Chen 則介紹 CSS 版面配置的新工具，過去 CSS Grid 用簡潔的語法解決了架構網頁元素對齊不易的問題，而 Subgrid 技術則讓開發者可以進一步架構 Grid 內對齊的元素。Hui Jing Chen 指出，Mozilla 提供的 Grid Inspector Tool，不只讓開發者可以輕鬆進行相關的開發設計，也是一個學習Grid / Subgrid 的好工具。

Mozilla Tech Speaker Hui Jing Chen 數位時代

Mozilla 混合實境研究團隊資深研究工程經理 Philip Lamb 則談到做為開發者必須關心 Mixed Reality（MR），因為這是一個值得發展的事業。在 2019 年，不論是開發者或製造商的經驗、相對應的工具，以及數位內容的部份，都是邁向成熟的一年，市場預期將在 2020 年來到 12 億美元的經濟規模。對開發者或企業都有很大的商機存在。而 Mozilla 有 VR 瀏覽器，也有平台提供內容發布，可以協助開發有趣的 3D 內容。

Mozilla 混合實境研究團隊資深研究工程經理 Philip Lamb 數位時代

Mozilla 台灣研發經理劉興傑（ Max Liu）指出，Mozilla 非常重視隱私權保護，每當要搜集使用者的資料，不論是技術資訊、介面互動行為、網頁活動記錄，或高敏感個資，都先需要確認 10 個問題，再交由法務檢視同意後才會執行開發工作。在資料搜集的過程中，必須要有提供使用者拒絕蒐集的機制。蒐集後定期揭露使用蒐集的資料分析結果。而藉由這些結果可以再提供優化，形成一個正向的循環。

Mozilla 台灣研發經理劉興傑（ Max Liu） 數位時代

最後 Mozilla 物聯網技術傳教士 Kathy Giori 指出，一般物聯網裝置將資料藉由App 上傳到廠商的雲端後台系統，各廠商間的資料無法互相溝通。此外還有資安的問題，一般人無法得知廠商在背後做了什麼，也可能有被人監控之感。Mozilla 的策略是建立一個閘道裝置 WebThings Gateway，建立這個閘道的開發框架，並支援多種主流的開發語言，再由閘道裝置和各種物聯網裝置溝通，用開放的 API 進行裝置操控。最後，儘管目前有許多網頁開發工具可以使用，但 一路以來始終開放原始碼的 Mozilla 以絕對開放、注重隱私的精神要提供開發者與社群另一選擇。