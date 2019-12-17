印尼網路叫車公司Gojek的前執行長馬卡里姆新任印尼教育部長，新官上任第一件事就是推行數位支付學費，以節省家長們的時間。

Gojek於2010年在印尼成立，是東南亞多元服務平台和數位支付科技集團，最初成立只是一個客服中心（call center），用於連結消費者、快遞與摩托車載客服務，到2015年，Gojek提供三種服務：GoRide，GoSend和GoMart App。

如今2019年，Gojek已發展成為一個超級應用程式，可提供20多種服務，其中包含了支付服務Go-Pay。

App Store截圖

在高度依賴現金的印尼，Go-Pay著手強化數位錢包的服務業務

根據麥肯錫公司的研究報告，數位支付將在印尼變得越來越受歡迎。不過，就目前的交易來看，仍然有99％的交易是使用現金進行的。

Go-Pay從中看到巨大的市場潛力，不畏目前被現金壟斷的市場，著手強化市場的滲透率。Go-Pay目前在印尼電子錢包市場為領導者，線上信用帳戶可在應用程式內購買商品和服務。

印度的一家管理諮詢公司Redseer表示，我們可以預期印尼的電子錢包市場，將成為該國成長最快的金融科技領域。根據最近的一份報告表示，電子錢包市場預計將從2018年的15億美元成長到2023年的250億美元。

印尼教育文化部長，聘任Gojek創辦人

印尼總統佐科·維多多（Joko Widodo）於今年10月23日，任命35歲的納迪姆．馬卡里姆（Nadiem Makarim）—— Gojek的共同創辦人兼前執行長，擔任印尼的新教育和文化部長。

納迪姆．馬卡里姆新任的教育與文化部長 Reuters

這件事引起了網民的熱切討論，他們開玩笑地說，也許很快地，家長們就能使用Go-Pay來支付孩子們的學雜費。

新官上任的納迪姆．馬卡里姆果然沒有讓網民們失望，Miftahul Akhlaqiyah是中爪哇省的一所伊斯蘭學校，宣布開始使用數位支付來收繳學雜費。

印尼學校接受Go-Pay方式支付學雜費

根據學校的網站（akhlaqiyah.sch.id），Miftahul Akhlaqiyah開始接受家長們以Go-Pay來支付12月1日至1月31日期間入學的學生學雜費。該校校長Miftahul Arief表示，目前僅接受Go-Pay付費，旨在推廣Go-Pay的使用，以便家長習慣使用Go-Pay支付其他費用。

另一方面，校長Miftahul Arief也表示Go-Pay十分支持學校，除為了學校製作客製化QR code，便於家長使用，Go-Pay的企業事務負責人也已經與學校聯繫上，支持Go-Pay支付學費的後續細節。

校長Arief還提到，使用Go-Pay有很多的好處，其中提供家長很大的便利性，讓他們不必親自來到學校付款，節省很多時間。

此外，校長也表示行動支付的計畫在新任的教育與文化部長上任以前，早已在研擬中，未來也不會讓Go-Pay獨佔，將逐步把OVO、LinkAja和Dana等支付工具納入選項之一，以提供家長更多元的選擇。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：cnbc、asiaone、redseer、Channel News Asia