新加玻剛成立「新國家隊科學技術局」，政府展現投入科技開發的決心，民間也大力響應引入機器人。

新加坡剛剛成立了新國家隊科學技術局（Home Team Science and Technology Agency, HTX），這個新機構將負責國土安全相關的科學技術開發。

目前該機構有1,300名科學技術人員，新加坡總理李顯龍表示，他對科學技術局深感期待，能為新加坡帶來加乘效果，而他們最新推出的代表作，是一隻機器狗。

救生機器狗

這個救生新夥伴配備了熱像相機和感應器等功能，可以繪製周圍環境的圖像，減少檢測生命所花費的時間，讓救災工作和挽救生命更有效率。

機器狗還可以在最少的操作員控制下，自動導航不同的地形，並自己爬樓梯，這使它能夠在對人類不安全的非結構化、危險場所行動。 新國家隊科學技術局還進一步在研發一個生命探測機器人，該機器人可以爬過碎屑和瓦礫，來搜索和探測災區的生命。

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機器人警衛隊協助安全演習

除了機器狗之外，今年在新加坡宏茂橋地鐵站通勤的上班族，還會遇上新加坡新進安全人員：兩名高科技機器人警衛：機器人OB1FORC3和K3NOBI。

這兩位機器人都配備了智慧監控攝影機、感應器和影像分析功能，由新加坡安全公司－Oneberry Technologies所開發，曾參與陸路交通管理局和捷運公司進行的演習，以確保未來若有需要時，能準備就緒並精準的維護公共場所的安全性。

不論是新加坡政府或是民間產業，都大力投入機器人實驗，期望新加坡成為創新的聚合地，對數位基礎設施進行大量的投資，並大舉徵才，可以看出，新加坡在新技術領域佈局，機器人將只是其中的一項，新加坡政府正努力超前布局打造智慧國家的願景。

除了新國家隊科學技術局之外，產業界也加入提供機器人服務

第一家機器人小販中心，適合內向害羞的客人

除了政府積極對機器人積極投入，民間也大力導入應用。Epic Food and Beverage是一家科技新創公司，近期推出了新加坡第一家機器人小販中心──好奇（Hawkee），機器人將在其中為客戶提供新加坡人喜愛的飯菜，最便宜的一餐從6新幣（大概136元台幣）開始起跳。目前餐廳提供12種菜單，宣稱每道菜將在5分鐘內完成。

oneberry官網

好奇小販中心目前一共有10個機器人廚師，所有廚師都是新加坡組裝和設計的。不過，小販中心仍然雇用8～9名員工來運行這些機器人，他們也負責食物的準備和餐盤。好奇小販中心認為，機器人準備食物可以提高烹飪菜餚的精準度，並更妥善防止食物污染。

4個你應該要知道新國家隊科學技術局的任務

組成一個促成加乘效果的隊伍 維持尖端技術的領先地位 技術是為了達成新加坡國家任務 為科技界提供了新創意

資料來源：OPEN GOV、Channel News Asia、THE STRAITSTIMES、BUSINESS INSIDER、asia one、MINISTRY OF HOME AFFAIRS