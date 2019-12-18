《數位時代》再度與科技部合作，希望能夠從全球範圍內搜尋台灣最酷科技新創，我們歡迎各界在2019年12月31日前，協助提名或自提這些明日之星。

展望2020年世局，挑戰世界市場的台灣新創，除以商業模式取徑，多以各類技術為基底，以執行力、對接市場，才能在創業氛圍中嶄露頭角。根據 2019 年的創業大調查，過半的創業團隊都具備技術實力，是所有新創中共同吃重的角色。

科技部再度與《數位時代》合作，希望能夠從全球範圍內，搜尋與台灣有關、深藏不露的科技新創，一起捕捉在他們準備抓住市場機會、顛覆行業準則的當下，讓台灣創業生態系認識這些或將改變你我生活的明日之星。這些明日之星的創新，可能但不限於在創辦人或團隊背景所帶來的技術能量、也包括顛覆當今市場的商業模式、產品或技術突破。

除了邀請關鍵夥伴一同提名，我們也歡迎各界在2019年12月31日前，協助我們提名（可提名他人或自提）您認為值得在2020年特別關注的科技新創。提名新創標準如下：

創辦團隊成員至少一人具有中華民國籍或為台灣裔（擁有台灣身分的直系血親） 公司成立於2012年1月1日以後（全球範圍登記、至少可透過網址回查） 主要產品或服務具有科技或技術含量（包含但不限於數位科技、生物醫療、應用科學方法不限於數學、物理、化學或材料等面對市場待解決的應用問題

提名作業結束後，工作小組將進行資格審查初審作業，並透過質化與量化方法的複審與終審評估，選拔出2020年最受注目的台灣新創。

透過您的提名，我們可以更瞭解台灣的技術創新能量，鼓勵人才發展，也可展現明日之星對產業的影響力。

此次選拔成果預計將在2020年3月底前揭露，誠摯邀請一起為我們找出最酷的台灣科技新創。如果有任何問題或建議，也歡迎聯絡我們！