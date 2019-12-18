你想像過嗎？3萬元就能徜徉在北美最美公路上、5萬元就能體驗極光生活。在樂遊人的努力下，只要你敢想，就沒有到不了的旅行地。

夢幻極光、西部牛仔夢、浪漫公路自駕、深度攝影旅遊，在樂遊人（Leyo）的努力下，台灣民眾得以一償宿願，以相對實惠的價格，深入探索世界的每一個角落。

為什麼，樂遊人可以做到這一點？

原來，樂遊人自創立之初，便是以提供自由行服務為核心，因此，當絕大多數的旅行社業者都將心力放在大量銷售團體旅遊行程時，樂遊人以新型態旅遊平台自居，以敏銳的市場嗅覺攜手散佈在世界各地的在地旅遊夥伴（Destination Partners），然後，憑藉著豐厚的旅遊經驗梳理各個行程，提供（不同通路）客戶最佳的旅遊商品組合。

「樂遊人是一個專注於提供自由行服務的品牌，我們將自己定位為新世代旅遊平台，藉由聚合（Aggregation）在地旅遊夥伴，以及為客戶設計、主題（Curation）有別於以往的旅遊體驗的方式，創造異業共榮、全新的旅遊體驗經濟。」Leyo樂遊人執行長郭承和面帶微笑地指出，在意識到全球旅遊產業正面臨典範轉移挑戰後，2017年，新聯華國際旅行社大刀闊斧地成立樂遊人品牌，以全新的手法落實產銷分離，讓旅遊服務品牌化、IP化，藉此重塑、優化台灣旅遊業的供應鏈結構。「歷經兩年的努力，我們不但領先市場推出讓人驚豔的在地體驗行程，更重要的是，讓更多消費者重新掌握旅遊主權，創造專屬的旅遊回憶。」

「不創新，就等死」 樂遊人三招改寫市場遊戲規則

「對旅行社來說，這是一個最壞的時代，也是一個最好的世代。」Leyo樂遊人總經理徐麗敏表示，以前，因為資訊不對等，旅遊業者只要推出的（團體旅遊）商品價格夠優惠，自然能夠帶動高營收獲利，但是在資訊相對透明、消費者旅遊意識抬頭的現下，旅行業者若還是故步自封，沒有以新思維經營旅遊服務，將難以生存。「在未來，誰有能力從爆炸的資訊中梳理出專業資訊，就能夠開創全新藍海，旅行社也不例外。」事實上，這也一直是樂遊人的努力方向。

Leyo樂遊人總經理徐麗敏表示「我們的目標是，透過平台共享、服務聚合與行程策劃等機制，加速異業融合，將台灣旅遊產業推向第二個高峰。」 數位時代

「我們從1消費者需求、2旅遊模式與3服務能量等三個面向出發，力求創新變革，為傳統資優旅行社賦能、驅動新興產業，重塑並凝聚市場共識。」徐麗敏表示，為深入了解消費者對自由行的期待，樂遊人在2017年推出19,999元暢遊溫哥華7天5夜自由行服務，從超過200名客戶身上，理解自由行客人的資訊取得模式以及對旅行需求。

同一時間，因應自駕旅遊趨勢，鼓勵員工開發阿拉斯加公路自駕旅遊行程，然後，依照客戶屬性的不同，如熱愛戶外探險、小家庭出遊或者是銀髮族渡假等，包裝出賞極光、RV露營、在地滑雪等模組化行程，滿足消費者對旅遊的期待。

「最後，同時也是最重要的，在長川資訊的協助下，建立可以理解中文語意的旅遊業機器人協助作業人員，以全新的服務模式滿足消費者對自由行的渴望。」

從北美到亞洲 樂遊人攜夥伴共構旅遊新世代

「我們的目標是，透過平台共享、服務聚合與行程策劃等機制，加速異業融合，將台灣旅遊產業推向第二個高峰。」徐麗敏表示，為活化、加速產業發展，樂遊人除持續不斷開發加拿大與美國等地的多元行程，更進一步邀請來自法國、紐西蘭、韓國與泰國等地的在地旅遊夥伴加入樂遊人共享平台，提供台灣消費者更豐富的情境式旅遊體驗。「除了讓台灣民眾可以更輕鬆地走訪各個國家體驗在地旅遊，透過樂遊人平台，其他國家的旅人也能夠很輕鬆的展開台灣、乃至亞洲之旅。」

隨著異業夥伴的加入，旅遊體驗的再進化，樂遊人相信，旅遊的意義將被重新定義，在不久的將來，每一位消費者都可以最便捷的方式探索世界，而「Travel Like a Local」的全新體驗也將激發消費者對世界的重新認知，連帶著加速全球旅遊產業的創新蛻變。

「在產業變革的過程中，只要能掌握消費趨勢，就不會在歷史的漩渦中消失，旅遊產業也是如此，我們將謹守初心，專注於提供讓人耳目一新且難以忘懷的旅遊模組，以共享、共創的方式，打造多贏局面。」關於樂遊人在未來旅遊世界扮演的角色，郭承和如是總結。

■ Leyo樂遊人