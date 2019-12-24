Google、Thomas Cook、 American Airlines 為何都與 Peakwork 合作？他們看好的是......

為什麼，搜尋引擎龍頭 Google、旅行社鼻祖 Thomas Cook，以及全球最大航空公司 American Airlines 都與 Peakwork 合作？原來，看好的是商機驚人的未來旅遊市場。

以前，想出國旅遊，只能到旅行社去挑行程，現在，只要透過行動 App，就能客製專屬行程、遨遊世界各地，幕後功臣之一，是蓬勃發展的旅遊科技，舉例來說，在元搜尋（Meta Search）、線上預訂（B2C Booking）與動態打包（Dynamic Packaging）等技術的加持下，消費者可以輕鬆地透過手機快速搜尋、選擇、組合與訂購喜愛的機票、住宿、體驗服務、在地美食等旅遊商品。

未來旅遊到來 Peakwork 以先進科技助旅遊業者翻轉未來

旅遊科技先鋒 – Peakwork 的執行長 Jan Gerlach 在接受數位時代專訪時指出：「因應消費者旅遊行為的改變，如即時搜尋與下訂需求，全球旅遊產業正在經歷一場史無前例的變革，從傳統旅行社、線上旅行社（OTA）、住宿供應商、行程供應商到交通運輸服務供應商都開始透過旅遊科技跟消費者進行更深入的互動，提供消費者導向的旅遊體驗服務。」

Peakwork 的執行長 Jan Gerlach 指出，歷經10年的努力，Peakwork 不僅成功協助全球超過 310 個旅遊品牌，並在近 40 個旅遊市場布局，有超過一百萬間的酒店在平台當中，更累積了成千上萬的旅遊數據資料。 數位時代

在這一波旅遊產業變革中，Peakwork 觀察到兩個現象：首先是旅遊業者擁有的系統各自獨立，必須花費很多資金與資源進行整合，才能夠因應消費者的旅遊行為變遷快速提供對應的服務；其次是旅遊業者沒有足夠的研發能量自行開發旅遊科技，因此，轉型腳步趨緩，甚至是躊躇不前。

為了協助旅遊相關業者更好的因應未來旅遊趨勢：消費者自訂旅遊服務，Peakwork 以特殊的緩存（Caching）技術開發出可以無縫串接機票、住宿、行程、票券、保險等服務的 Player Hub 平台，每一個旅遊業者都可以透過 Peakwork 獨家開發的資料交換格式（EDF）在平台上互動，此外，Peakwork 更進一步針對住宿供應商、航空公司、元搜尋、線上旅行社、旅遊經銷商與旅行代理商的各別需求，推出一系列的解決方案，例如適合住宿供應商使用的元搜尋與連結、動態打包、住宿分銷與住宿平台等技術。

「透過 Peakwork 的系列解決方案，旅遊業者不僅能將心力放在更核心的業務上，以最便捷的方式、最實惠的價格串聯多種旅遊商品，還有機會進一步擴展銷售通路，創造全新的營收獲利。」

Jan Gerlach 指出，歷經10年的努力，Peakwork 不僅成功協助全球超過 310 個旅遊品牌，並在近 40 個旅遊市場布局，有超過一百萬間的酒店在平台當中，更累積了成千上萬的旅遊數據資料。「接下來，我們將進一步聚焦在數據分析服務，提供有助於旅遊業客戶優化營運績效的洞見，例如，建議旅行社業者因應不同客群包裝機加酒方案、或者是在消費者訂機票後推播最適合的住宿推薦，在明（2020）年的柏林國際旅展（ITB）正式推出數據分析服務 – Peakwork Data Analytic。」

Peakwork 攜手在地夥伴完善全球休閒旅遊生態圈

值得特別注意的是，Peakwork 除持續不斷的優化旅遊科技與系列解決方案，更攜手全球旅遊夥伴推出更符合在地市場需求的服務，例如，Peakwork 與深耕旅遊市場多年的長川資訊合作，以 Peakwork 核心技術推出系列加值服務 – Book on X 與 Travelbot：前者是整合 LINE Pay 等金流服務的所見即訂服務，後者則是以自然語言處理（NLP）技術為核心的專業旅遊協銷 / 助理服務

「有越來越多的消費者是為了體驗美好人生而展開旅遊，例如，為了體驗極光下的居民生活、或者是感受在阿拉斯加絕美公路上的奔馳快感而啟程，在這個過程中，旅遊業者能不能提供無斷點的客製化在地旅遊體驗，將直接左右消費者滿意度、分享率與再購率。」長川資訊董事長郭承和進一步解釋，透過跟 Peakwork 合作，長川資訊可以協助旅遊業者快速掌握並滿足消費者在旅遊前（查詢資訊與訂購行程）、中（解決突發問題與加購商品）、後（行程分享與意見回饋）等不同情境的需求，創造消費者、旅遊夥伴與 Peakwork 的多贏局面。「更重要的是，透過 Peakwork 的休閒旅遊網絡，台灣旅遊業者不僅能夠滿足消費者出遊的需求，還能夠將業務進一步擴展到滿足外國旅客到台灣旅遊的需求。」

「我們歡迎所有的旅遊夥伴加入 Peakwork 休閒旅遊網絡，一起提供符合消費者預期的未來旅遊服務，讓消費者可以難忘的旅遊體驗編織美好人生。」關於 Peakwork 與全球旅遊產業的未來發展，Jan Gerlach 熱烈地歡迎更多夥伴的加入，以完整且多元的休閒旅遊生態圈重塑新世代旅遊樣貌。