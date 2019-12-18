在未來旅行社，消費者只要選定目的地，就能輕鬆搞定旅遊大小事。你，準備好以難忘旅遊體驗編織豐富未來人生了嗎？

在一個週日的早晨，在陽光從窗外透進餐桌的廚房，剛剛煎好了法式吐司，正在切著蘋果，隨口說了一句：「明年暑假我想去阿拉斯加自駕，請幫我安排行程。」不到三秒的時間內，流理台上的螢幕，顯示出最適合你的機票、酒店、當地旅遊行程的建議。甚至你進一步用口語表達你想要的價格區間、機位艙等、旅遊路線、住宿要求等，未來旅行社都可以毫秒計算的時間單位內，為你統整出最適合你個人或家庭的旅遊計畫。這，就是未來旅行社。

事實上，在社群網路如此發達、線上旅行社（Online Travel Agency，簡稱OTA）蓬勃發展、旅行科技推陳出新的今日，已經有不少老牌旅行社開始提供以旅遊目的地為導向的全方位旅遊體驗服務。

那麼，台灣呢？

「台灣的旅遊業者已經意識到OTA的衝擊、影響，但是，因為技術不到位，很難展開變革，為扭轉這個局勢，我們藉由跟全球知名的旅行科技專家–Peakwork–合作的方式，推出OTA²方案，滿足消費者對旅遊資訊的渴望，以『隨見即訂』的創新體驗極大化訂單轉換率。」

深耕旅遊電商市場10餘年的長川資訊董事長郭承和面帶微笑地解釋，長川資訊的目標不單單是協助旅行業者建立OTA的能力，而是透過新世代旅行科技，讓旅行業者不用像OTA一樣花錢買流量即可穩健提升訂單轉換率。

長川資訊董事長郭承和解釋，長川資訊的目標不單單是協助旅行業者建立OTA的能力，而是透過新世代旅行科技，讓旅行業者可穩健提升訂單轉換率。 長川資訊

OTA²世代來臨 消費者導向的未來旅行社逐漸成形

無庸置疑地，OTA的出現，讓旅遊資訊從封閉階段走向透明化、大爆發階段，翻轉消費者對旅遊的想像，有越來越多的消費者積極追求讓人永難忘懷的旅遊體驗，促使旅遊產業生態鏈的變革–傳統旅行社向OTA靠攏，透過旅行科技將商業模式從傳統的商品導向翻轉為消費者導向服務，OTA²世代因應而生。

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身處於全球旅遊產業變革階段，長川資訊董事總經理江孟儒建議旅行社等業者可以從網路消費者的旅遊行為循環–旅遊靈感、尋找資訊、比較價格、購買商品、體驗旅遊、口碑分享–尋找立足點，創造差異化競爭優勢。例如，擁有深厚技術能力的業者可以提供對旅客的個人化推薦機制、擁有出團或在地服務能力的業者，做好旅途中的體驗服務，讓旅客自然產生口碑散佈。有辦法做出強大CP值的業者，做好比價機制。把自己擅長的項目做深，做出差異。就能夠產生被關注的亮點，進而在網路世界中佔據關鍵字地位。

長川資訊董事總經理江孟儒表示，過去十年長川透過CliCugo+ 協助全台超過40家旅行社以自動化的方式上架旅遊商品與拋轉訂單，接下來，將透過OTA2方案協助旅行社、OTA與航空公司接上未來旅遊趨勢，融入新形態旅遊生態圈。 數位時代

「OTA²世代的到來，意謂著旅遊邊界將日趨模糊，消費者訂購旅遊商品的地方不侷限於實體旅行社、OTA，有可能發生在LINE、旅遊部落客網站、甚至是直播平台。更可能直接對目的地端旅行社做線上預訂」為協助旅遊業者突破重圍、掌握流量先機，長川資訊透過雲端服務、人工智慧等技術推出全新的OTA²方案，將業務範疇從協助旅行社跨足OTA擴展到協助其提供消費者導向的旅遊體驗服務。「我們的想法是，協助旅遊業者透過精準分眾、再行銷、Peakwork動態打包搜尋引擎，以及長川資訊的OTA²方案，大幅提升商品曝光到訂單成交的轉換率。」

十年磨一劍 長川資訊推OTA²服務助旅遊業者翻轉未來

江孟儒表示，長川資訊提供的OTA²方案包含三個關鍵產品：首先是支援多語系與串連金流服務的旅遊業資源規劃管理平台–CliCugo+，以及計畫在明（2020）年3月的德國柏林國際旅展推出的具備自然語言處理（NLP）功能的旅遊用專業諮詢助理–Travelbot，以及可以讓消費者在即時通訊軟體上立即下單、不用跳轉到其他系統平台的「隨見即訂」服務–Book on X。

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「過去十年，我們透過CliCugo+ 協助全台超過40家旅行社以自動化的方式上架旅遊商品與拋轉訂單，接下來，將透過OTA²方案協助旅行社、OTA與航空公司接上未來旅遊趨勢，融入新形態旅遊生態圈。」江孟儒進一步解釋，透過長川資訊提供的OTA²方案，旅行社的業務範疇可以從團體旅遊擴展到自由行服務，從旅行前的銷售，延伸到旅遊中還可以搭售，讓旅人可以更便捷的方式訂定機票、酒店、當地旅遊、票券等商品，讓旅遊規劃師、從業員可以將心力花費在設計讓旅人永難忘懷的體驗行程。

至於OTA業者則可以藉由長川資訊的OTA²方案解決營運痛點：以高效的動態打包技術提供消費者最快最精緻的，藉此降低日益飆升的流量成本，以及低迷不振的轉換率。至於在航空公司，則可以在提供機票之餘，同時提供高速動態打包的酒店與行程服務，以單一平台提供一站購足的嶄新旅遊體驗。

展望未來，長川資訊除持續不斷的優化OTA²方案，例如將台灣與亞洲業者的行程匯入Peakwork的動態打包引擎，讓歐美旅客也可以輕鬆實踐亞洲自由行，還會進一步深化跟關鍵意見領袖（KOL）的合作，藉此整合銷售的最後一哩路，以分眾媒體、即時通訊軟體社群提高旅遊銷售網路的滲透率，降低旅行社對廣告的倚賴。

「更重要的是，消費者重新掌握旅遊的主權，可以輕鬆實踐夢想旅程。」關於未來旅遊的樣貌，郭承和如是總結。

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