Readmoo讀墨電子書店發布2019年度閱讀報告，可以看到去年更新有聲書、語音朗讀、讀墨禮券各種新功能所帶來的好成績。展望明年，還要衝營收再翻倍。

Readmoo讀墨電子書店近期公布了2019年度閱讀報告。

報告指出，Readmoo 50萬會員的全年全站閱讀時間為5,400萬分鐘，是2018全年的1.7倍；2019全年營收突破新台幣1億元大關，相較於去年成長1.8倍，這還不包含閱讀器的營收。另外，目前全站上架書籍近11萬本、合作上架出版社、作者數量也大幅提昇，目前數量已超過3,000家。

展望2020年，Readmoo該往什麼方向發展。執行長龐文真說，「 絕對是要再翻倍成長。 」

2019年成績大好，Readmoo靠滿足「功能許願」

一直以來，Readmoo都強調功能與產品更新，幾乎都是來自於讀者的「許願敲碗」。從Readmoo的步伐中，也可以看出台灣電子書使用者的需求與習慣。

龐文真說，明年Readmoo的目標是營收再翻倍。 賀大新攝影

Readmoo自2017年開始，接連推出6吋eInk閱讀器mooInk、7.8吋mooInk plus之後，發現相較於手機、電腦和平板，閱讀器確實帶動了閱讀時間的成長。在2019年的年度報告中，可以看到閱讀器佔全閱讀時間的43%，因此他們也在讀者「敲碗」的情況下，於同年推出了 自家最大尺寸（10.3吋）而且可手寫的eInk閱讀器mooInk Pro 。

除了推出新硬體之外，Readmoo也在功能上做了許多更新。像是在今年10月，Readmoo就已經正式上架 有聲書功能 ，現在在站上已有約250種商品，共播放3.3萬分鐘。其中的內容包含了 相聲表演、有聲課程等等，也有從暢銷紙本書延伸出的有聲讀物，像是《82年生的金智英》在電影上映之後，帶動了書籍銷售，目前也是Readmoo有聲書類別的排行榜第一名。

Readmoo也把過去推出的 語音朗讀 功能推上Android與iOS App，只要是ePub檔案的文字書，都可以在通勤時用手機收聽。

至於在2018年推出的讀墨禮券功能，在 2019年禮券則更新成可以送禮 。這個功能更新，讓消費者可以透過儲值、贈送親友禮券，進而達到推廣電子書的效果。也因為這次的更新，讓全站禮券的儲值金額比2018年提升了2倍以上。

Readmoo過去四年的閱讀設備比例。 Readmoo讀墨

明年營收要再翻倍？Readmoo：動能來自書種增加

在2019年，Readmoo做了很多努力讓營收翻倍。那麼，在2020年，如果繼續做到翻倍成長，Readmoo將會往什麼方向努力？

針對這個問題，龐文真說，主要的動能一定是來自於 書籍種類增加 。

她進一步說明，目前的出版社的電子書上架比例，平均不到50%。未來希望這個數字可以持續提升。

目前台灣的電子書市占率大約5%，但龐文真認為，台灣的整體書市大約180億新台幣左右，對比美國市場的電子書市占率大約30%，那麼台灣的電子書市場，樂觀看來，還有很大的成長空間。未來，要持續把繁體中文的電子書市場做大。

責任編輯：蕭閔云